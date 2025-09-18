أبوظبي: أعلنت شركة المسعود للسيارات، الموزع الحصري والمعتمد لسيارات إنفينيتي في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن نجاح سيارة إنفينيتي QX80 في تحقيق نتائج متميزة عام 2025. وشهدت النسخة الجديدة من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة أداءً استثنائياً في السوق، مسجّلة نمواً بنسبة 67% في المبيعات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، مع توسّع ملحوظ في حصتها ضمن سوق سيارات الدفع الرباعي الفاخرة عالية التنافسية.

ويعكس أداء QX80 تحولاً أوسع في تفضيلات السائقين في أبوظبي، مع تزايد الإقبال على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة التي تجمع بين التصميم اللافت والرفاهية الراقية والتقنيات المتطورة. وكان للتحديثات الأخيرة التي أُدخلت على الطراز دور محوري في هذا النمو . إذ جاء هذا النمو مدفوعاً بتحسينات نوعية شملت تصميماً خارجياً أكثر جرأة وأناقة، وميزات ذكية لمساعدة السائق، إلى جانب مستويات متقدّمة من الراحة والتكنولوجيا، ما عزز مكانة الطراز كخيار مفضّل في فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.

تشمل الترقيات البارزة محرك V6 بشاحن التوربو المزدوج سعة 3.5 لتر والذي يولد قوة تصل حتى 450 حصان مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، وشاشات مزدوجة مقاس 14.3 بوصة، والصوت فائق الجودة بفضل نظام Klipsch Reference Premiere الذي يوفر 24 مكبراً لتجربة صوتية من الطراز الأول. عزّزت هذه التحسينات جاذبية QX80، مؤكدة مكانتها كسيارة دفع رباعي فاخرة تجمع بين التصميم الفريد والقدرات الفائقة والفخامة المتقنة.

استكمالاً للنجاح الذي حققته سيارة QX80، أطلقت إنفينيتي مطلع هذا العام طرازQX80 SPORT ، في إطار استراتيجية رامية إلى تزويد تشكيلة الدفع الرباعي الفاخرة بطراز جديد يلبي تطلعات العملاء الراغبين باقتناء سيارة تجمع بين الطابع الرياضي والحضور المتفرّد. وتتميّز هذه الفئة الرياضية بلمسات خارجية داكنة، وعجلات قياس 22 بوصة بتصميم فريد، وتصميم داخلي أنيق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الراحة والحرفية العالية التي تُميّز سيارات QX80.

ويُجسّد هذا النمو التزام المسعود للسيارات بنهج يركز على ضمان رضا العملاء في كل مرحلة من مراحل الاقتناء، إذ تضمن خدمات ما بعد البيع المتميزة والتجارب المصمّمة بعناية، استمتاع سائقي سيارة QX80 بتجربة راقية تجمع بين الأداء المتفوّق والتصاميم الفاخرة وتجربة الاقتناء السلسة، في انعكاس واضح لجودة العلامة واهتمامها الدقيق بالتفاصيل

وتُقدر قيمة سوق السيارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة بحوالي 4.45 مليار دولار أمريكي عام 2024، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ بين عامي 2025 و2034. وتبرز سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ذات الحجم الكبير كلاعب رئيسي ضمن هذا المشهد في ظل التحوّلات المتسارعة في السوق، ما يعزّز مكانة QX80 كأحد أبرز الطرازات التي تجمع بين الملاءمة العالية وتلبية احتياجات العملاء في السوق الإماراتي.

تتوفر إنفينيتي QX80، بما في ذلك الطراز الرياضي الجديد، في جميع صالات عرض إنفينيتي التابعة لمجموعة المسعود للسيارات في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

نبذة عن المسعود للسيارات

شركة "المسعود للسيارات"، هي الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 38 عاماً. وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتتوزع شبكة شركة "المسعود للسيارات"، لتضم 8 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و6 مراكز للصيانة 7 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة مؤخراً متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجراً مبتكراً وشامل لتلبية احتياجات عملاء "رينو". وحازت شركة "المسعود للسيارات" على العديد من الجوائز المرموقة، وعلى رأسها "جائزة نيسان العالمية" في عامي 2013 و2019، إلى جانب جائزة "الأداء المتميز في المبيعات وخدمة العملاء" من قبل "نيسان" في عام 2017. كما توِّجتْ الشركة مؤخراً بـ "الجائزة العالمية لوكلاء رينو" (P.A.R.I.S. Global Challenge) لعام 2019.، ونالت جائزة الأداء المتميز من "إنفينيتي" لعام 2020. وتواصل الشركة تحقيق المزيد من النجاحات عبر شراكاتها الفاعلة والمثمرة مع أبرز البنوك الرائدة، من أجل تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية لعملائها، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كل ما يرقى إلى تطلعات العملاء تحت سقف واحد.

-انتهى-

