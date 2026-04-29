القاهرة، مصر: أعلنQNB مصر، ش.م.م، التابع لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مشاركته بصفته جهة مقرضة في تمويل مشروع شركة "جرين سكاي كابيتال" لإنتاج وقود الطيران المستدام في جمهورية مصر العربية، دعمًا منه لأحد أبرز مشاريع البنية التحتية المستدامة في المنطقة.

وقع الاتفاقية نيابة عن QNB مصر السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، خلال حفل التوقيع الذي أقيم بهذه بالمناسبة.

وتعليقًا على هذه المشاركة، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "يعكس دعم تطوير منشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاي كابيتال التزام QNB بدعم المشاريع التي تحقق قيمة اقتصادية وتُساهم في تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل في مختلف أنحاء المنطقة. ويُعد تمويل الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من استراتيجية المجموعة. ويُشكل وقود الطيران المستدام ركيزة محورية لخفض انبعاثات قطاع الطيران العالمي، فيما يضع هذا المشروع المنطقة في صدارة قطاع نمو استراتيجي بالغ الأهمية."

ويمثل تمويل هذا المشروع محطة بارزة في الجهود الرامية لتطوير قدرات إنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز دور المنطقة في دفع أولويات التحول العالمي في مجال الطاقة. وبفضل موقعه الاستراتيجي على طول قناة السويس، سيساهم المشروع في تعزيز الأمن الإقليمي للطاقة وترسيخ مكانة المنطقة ضمن سلاسل القيمة العالمية للوقود المستدام.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 200,000 طن من الوقود الحيوي سنويًا، وهو ما سيساهم في خفض ما يصل إلى 500,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ومن المستهدف بدء العمليات التشغيلية التجارية بحلول نهاية عام 2027. وبالاستناد إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ستُساهم المنشأة الجديدة لشركة "جرين سكاي كابيتال" بمفردها في إضافة أكثر من 10% إلى إجمالي الإنتاج العالمي لوقود الطيران المستدام.

وتعكس هذه الصفقة التركيز المتواصل لمجموعةQNB على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تدعم المرونة الاقتصادية على المدى الطويل وتعزز النمو المستدام. كما تستند إلى السجل الحافل للمجموعة في دعم مشاريع التمويل المستدام.

