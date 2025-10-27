دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أكاديمية QE2 للضيافة"، المؤسسة التعليمية الرائدة في مجال التدريب الفندقي على متن السفن السياحية، عن مشاركتها في القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025(FHS World 2025)، التي تنظمها شركة ذا بينش العالمية(THE BENCH) تحت رعاية وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري 2025 في مدينة جميرا بدبي، تحت شعار "حيث تقود الرؤية يتبعها الاستثمار".

وتُعد القمة واحدة من أبرز المنصات العالمية للاستثمار في قطاع الضيافة، والقيادة الفكرية، والتعاون الاستراتيجي، ومن المقرر أن تستقطب أكثر من 1600 مشارك من قادة قطاعات الضيافة والسياحة من أكثر من 50 دولة، من بينهم300 مستثمر دولي يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها5 تريليونات دولار أمريكي. وتوفر القمة منتدى محورياً لصناع القرار والمبتكرين الذين يشكلون مستقبل قطاع الضيافة حول العالم.

وفي إطار البرنامج الرسمي للقمة، سيلقي باتريك كوديان، مدير "أكاديمية QE2 للضيافة"، كلمة رئيسية خلال جلسة الأكاديمية تحت عنوان: "من التحدي إلى الحل: سباق القوى العاملة في قطاع الضيافة". ومن المقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، من الساعة 11:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، في قاعة مرجان بمدينة جميرا. وتركّز الجلسة على التحولات الجوهرية في القوى العاملة الفندقية وضرورة إعادة ابتكار استراتيجيات تنمية الكفاءات في ضوء التطورات التقنية المتسارعة وتغير احتياجات السوق وتطلعات المواهب الجديدة.

وانطلاقاً من خبرته الواسعة في مجال التعليم والتدريب المهني الفندقي، سيتناول باتريك كودين موضوعات محورية تشمل نقص الكفاءات، وتطوير المهارات، وتطبيق المعايير الدولية، وأهمية التعاون بين القطاعين الأكاديمي والمهني. كما سيسلط الضوء على التجربة المتميزة لأكاديمية كيو إي تو في سد الفجوة بين التعليم النظري والممارسات التشغيلية من خلال التدريب العملي المكثف والشراكات مع مؤسسات القطاع. وتهدف الجلسة إلى تحفيز الحوار البنّاء وتقديم نماذج تطبيقية عملية يمكن الاستفادة منها في الأسواق العالمية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع الضيافة.

وسيشارك في الجلسة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم: برتران أودران، أستاذ ومتخصص في رأس المال البشري في مدرسة EHL للأعمال الفندقية، جيف ستراشان، نائب رئيس العمليات التجارية في كلية دبي للسياحة، رولاند هانكوك، الشريك ورئيس قسم استشارات التعليم والمهارات والرئيس التنفيذي للاستدامة لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط (PwC) ، وكذلك الدكتور آخيم شميت، عميد كلية إدارة الأعمال الفندقية EHL، وماركوس فينزِن، الرئيس التنفيذي لمجموعة EHL.

وقال باتريك كودين تعليقاً على مشاركة الأكاديمية في القمة:"بصفتنا مشاركاً فخوراً في القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025، يشرفنا في أكاديمية QE2 أن نكون جزءاً من هذا الحوار العالمي الذي يجمع قادة ومستثمرين ورؤى جديدة تشكل مستقبل الضيافة. تركز جلستنا على التحديات التي تواجه القوى العاملة في القطاع، وتعبّر عن رسالتنا المستمرة في تمكين الطلبة بالمهارات والمعرفة والاعتراف الدولي الذي يؤهلهم للنجاح. وتوفر هذه القمة فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي متميز لتعليم الضيافة."

وستتضمن القمة كلمات رئيسية لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ناصر محمد علي ناصر النوايس، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق، معالي الشيخة ناصر النوايس، الأمين العام المنتخب لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وعبد الله أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عارف الموسى القابضة، الحاصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة.

وتجمع القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025 نخبة من المستثمرين ومالكي الفنادق والمشغلين ومديري الأصول والمطورين وقادة الحكومات والمبتكرين في قطاع الضيافة من مختلف أنحاء مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكيتين. ومع دعم أكثر من80 جهة راعية وشريكة، توفر القمة منصة ديناميكية للتواصل والتعاون والاستثمار. ومن اللافت أن ما يقرب من نصف المستثمرين المشاركين هذا العام ينضمون للمرة الأولى، فيما يُتوقع أن يأتي 45% منهم من خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي. وقد حققت القمة في عام 2024 فرصاً استثمارية تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للصفقات والمشاريع الاستثمارية عالية القيمة..

ومن خلال مشاركتها في القمة، تجدد أكاديمية QE2 للضيافة التزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 في دولة الإمارات، والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم المهني في المنطقة. وبصفتها الأكاديمية الوحيدة المتخصصة في التدريب الفندقي على متن سفينة سياحية في الشرق الأوسط، تواصل الأكاديمية الابتكار في أساليب التعلم وتنمية الكفاءات المهنية، وخلق فرص عمل نوعية في قطاعات الضيافة الفاخرة، وخطوط الرحلات البحرية، والمطارات، والموانئ، واللوجستيات، والعقارات الفندقية الراقية.

ومنذ تأسيسها على الواجهة البحرية الشهيرة في دبي، رسخت الأكاديمية مكانتها كمركز تميّز رائد يجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي الواقعي. وتعمل الأكاديمية تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتقدم برامج معتمدة دولياً في مجالات الضيافة وفنون الطهي وغيرها من التخصصات ذات الصلة. ويحظى الطلاب بفرصة تعليمية فريدة على متن السفينة التاريخية الملكة إليزابيث الثانية (QE2)، إضافة إلى تدريب عملي في فنادق خمس نجوم في مختلف أنحاء الإمارات، مما يمنحهم مهارات عالمية وثقة مهنية تؤهلهم للتميز في قطاع الضيافة.

للمزيد من المعلومات حول أكاديمية QE2 للضيافة وبرامجها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qe2academy.com

نبذة عن أكاديمية QE2 للضيافة

أُطلقت أكاديمية QE2 للضيافة تحت مظلة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وهي المؤسسة التدريبية الوحيدة في مجال الضيافة في المنطقة الواقعة على متن السفينة الأسطورية كوين إليزابيث الثانية. وقد تأسست الأكاديمية دعماً لـ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في دولة الإمارات 2031، حيث تقدم برامج مهنية عالمية المستوى في فنون الطهي، وخدمة الأغذية والمشروبات، وإدارة الغرف الفندقية.

ويعتمد المنهج الأكاديمي على مزيج متكامل من التعلم النظري والتدريب العملي في بيئة صناعية حقيقية، حيث يخضع الطلبة لما يزيد عن 720 ساعة من التعليم المكثف، بما في ذلك فترات تدريب ميداني في نخبة من المؤسسات الفندقية الرائدة. وتلتزم الأكاديمية بتأهيل كوادر مهنية جاهزة للمستقبل، وتعزيز الابتكار في التعليم المهني، وتوفير فرص عمل حقيقية في مجالات الضيافة، والسياحة البحرية، والقطاعات المرتبطة بها، مما يُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في السياحة والضيافة.

-انتهى-

#بياناتشركات