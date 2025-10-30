القمة تنطلق 7 نوفمبر بكايرو بيزنس بارك تحت شعار "From Spaces To Solutions" بمشاركة أكثر من 3,000 زائر و60 متحدثًا.

منصة رائدة تجمع نخبة من الخبراء و20 شريكاً استراتيجياً و50 شركة ناشئة لتشكيل مستقبل التطوير العمراني وتعزيز التحول الرقمي

القاهرة، مصر: أعلنت "رايز أب" عن إطلاق النسخة الأولى من قمة “PropTech Summit” في مصر، والتي ستنطلق فعالياتها في 7 نوفمبر المقبل في كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة، تحت شعار“From Spaces To Solutions، وذلك بالتزامن مع إطلاق أول مركز ابتكار ومسرّع أعمال متخصص في التكنولوجيا العقارية «PropTech» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأتي هذه القمة في إطار شراكة استراتيجية مع شركة مصر إيطاليا العقارية بصفتها الشريك المؤسس، ويستضيفها كايرو بيزنس بارك، الوجهة الرائدة للأعمال والثقافة والفنون والابتكار في شرق القاهرة، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز مكانة التكنولوجيا العقارية كأحد محركات التطوير والنهضة العمرانية في مصر والمنطقة. كما تمثل القمة منصة استراتيجية لتسليط الضوء على دور رايز أب ومصر إيطاليا في دعم الشركات الناشئة وتعزيز منظومة تطوير القطاع العقاري.

وتُعد القمة علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع العقاري، إذ تسعى إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للتقنيات الناشئة، من الذكاء الاصطناعي وحتى البنية التحتية الذكية، في إعادة تشكيل مشهد التطوير العمراني. كما تجمع القمة نخبة من خبراء العقارات والتشييد وريادة الأعمال والمدن الذكية، مما يجعلها منصة حيوية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات وتحفيز الابتكار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 3,000 مشارك من رواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء في مجال PropTech ، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات البارزة، من بينها شركةPartment للتكنولوجيا العقارية، ومنصة أمتار العقارية، وشركة Egy Property، وVoom للتكنولوجيا العقارية، وHomzMart، وLeadsMart، وBirdnest ضمن فعاليات متنوعة. كما سيشارك في القمة نحو 60 متحدثًا متخصصًا من أبرز الأسماء في القطاع، من بينهم نيرفين مجدي، مدير عام بروبرتي فايندر مصر، وماوريتسيو ميوسي، المدير المشارك في زها حديد للتصميمات، والمهندس المعماري مصطفى سالم، ومحمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، وبيتر ماي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة سيلكهاوس - Silkhaus.

وستشهد القمة أيضاً عرض منتجات وحلول مبتكرة لأكثر من 50 شركة ناشئة، واستقطاب مستثمرين إقليميين ودوليين، وتنظيم أكثر من 10 ورش عمل تفاعلية، وذلك بدعم من أكثر من 20 شريكاً استراتيجياً. ويتضمن الحدث كذلك الإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة بين رايز أب وشركة سيفن للحلول التمويلية، في إطار تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة الابتكار والتكنولوجيا العقارية.

وفي هذا السياق، صرّح عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لرايز أب، قائلاً: "إطلاق أول قمة PropTech في مصر يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بدعم الابتكار وتعزيز منظومة التكنولوجيا العقارية في المنطقة. توفر القمة منصة حيوية تجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وبناء شراكات استراتيجية، واستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية التي تعيد تعريف قطاع التطوير العمراني. من خلال جلسات حوارية ملهمة وعروض مبتكرة وفرص تواصل مؤثرة، تُمكّن القمة المشاركين من صياغة مستقبل القطاع وتحقيق نمو مستدام لمجتمع PropTech سريع النمو في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

كما قال كريم العسال، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: "نفخر بشراكتنا مع رايز أب في أول قمة PropTech في مصر، والتي تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا للقطاع العقاري. فوجود أول مركز ابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصص في التكنولوجيا العقارية داخل مشروع كايرو بيزنس بارك، يجسد رؤيتنا في مصر إيطاليا العقارية لقيادة التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال، وخلق قيمة مشتركة تسهم في تطوير القطاع العقاري في مصر والمنطقة."

وتعد قمة رايز أب للتكنولوجيا العقارية خطوة بالغة الأهمية في رسم ملامح مستقبل التطوير العمراني في المنطقة، إذ تندرج ضمن سلسلة الفعاليات الصناعية المتخصصة التي تشتهر بها رايز أب. وتركز القمة على إمكانات التكنولوجيا العقارية في إحداث ثورة في قطاع العقارات والصناعات المغذية له، واستكشاف حلول مبتكرة تواكب تطلعات عملاء القطاع المتطورة وتلبي طموحاتهم. كما توفر القمة منصة للتواصل وتبادل المعرفة وتحفيز التغيير الفعّال، ما يعزز من كفاءة واستدامة السوق العقاري المصري كأحد القطاعات الواعدة والمؤثرة في الاقتصاد القومي، ويتيح الفرصة لتحديد التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع، مؤكدة بذلك على أهمية الابتكار في تشكيل مستقبل المشهد العمراني بالمنطقة.

