القاهرة، مصر : أعلنت شركة أب وايد للتطوير العقاري عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فيزيتا، الرائدة في مجال الرعاية الصحية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتشغيل صرح طبي متكامل داخل مشروع "Prk Vie" المتميز بمنطقة "الجولدن سكوير" في القاهرة الجديدة. وتمثل هذه الخطوة محطة محورية في القطاعين العقاري والطبي، حيث تولت فيزيتا ادارة مبنى كامل بشكل حصري ولأول مرة، لتشغيل منشأة طبية متكاملة تدمج بين الحلول الرقمية والخدمات الميدانية فائقة الجودة.

تجسد هذه الشراكة رؤية أب وايد الطموحة في تحويل مشروعاتها إلى وجهات حياة ذكية وشاملة تشمل الوحدات السكنية، والإدارية، والتجارية، والطبية جنبًا إلى جنب، لتُعيد صياغة مفاهيم الرفاهية عبر توفير حلول الرعاية الصحية العالمية على بُعد خطوات من عملائها. وبموجب هذا التعاون، تُرسخ أب وايد قدرتها على تعظيم القيمة الاستثمارية لأصولها، عبر دمج قطاع الرعاية الصحية كركيزة أساسية وخدمة استراتيجية داخل مشروعاتها، مما يمنح المجتمعات المحيطة تجربة حياة وعمل أكثر تكاملاً وسهولة.

وفي المقابل، تمنح هذه الخطوة شركة فيزيتا ميزة تنافسية كبرى، حيث تمثل توسعاً نوعياً في بنيتها التحتية وإضافة استراتيجية نحو التشغيل الفعلي لمنشأة طبية متكاملة في قلب “الجولدن سكوير”، مما يتيح لها تقديم حلولها الصحية المبتكرة بشكل مباشر وتفاعلي يواكب تطلعات عملائها إلى جانب تمكين نخبة من مقدّمي الخدمة الطبية عبر منصتها الرقمية من الانضمام إلى وجهة طبية استثنائية داخل مشروع Prk Vie، وممارسة مهنتهم في بيئة عمل راقية مجهّزة بأحدث المعايير.

وبهذه المناسبة، صرح فاضل سمير، الرئيس التنفيذي المشارك للقطاع التجاري في شركة أب وايد للتطوير العقاري ، قائلًا: " إن تعاوننا مع منصة رائدة بحجم فيزيتا يعكس جوهر رؤيتنا في تقديم مشروعات تتجاوز المفهوم التقليدي للبناء لتصبح وجهات تقدم قيمة حقيقية ومستدامة". وأضاف " فخورون بهذا التعاون الذي يجمع بين التميز المعماري لمشروع Prk Vie والريادة التقنية لفيزيتا في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يجسد التزامنا بتوفير أعلى معايير الرفاهية والخدمات الأساسية لعملائنا تحت سقف واحد".

من جانبه، أكد شكري أسمر، رئيس تطوير الأعمال المؤسسية في فيزيتا، قائلًا: " نحن سعداء بالشراكة مع أب وايد للتطوير العقاري، انطلاقتنا في Prk Vie تأتي مواكبة للتطور الكبير في المشهد الطبي بمصر، ونمو السياحة العلاجية بشكل كبير مدفوعة بالموقع الجغرافي المتميز والكفاءات البشرية.". وأضاف " هدفنا هو رفع معايير الخدمة الطبية وضمان سهولة وصول العملاء إليها من خلال حجز المواعيد وتنظيم العمليات بشكل رقمي وسلس، مما يمنح المريض تجربة طبية تتسم بالرقي والكفاءة وبالتوازي مع ذلك، تتيح فيزيتا لمقدمي الخدمة الطبية فرصة استثنائية لممارسة خدماتهم في أرقى مواقع التجمع الخامس داخل عيادات مجهّزة بأعلى المعايير الطبية."

وتؤسس هذه الشراكة لمرحلة جديدة من التكامل بين المنصات التكنولوجية والمطورين العقاريين، حيث لا يقتصر الأمر على مجرد توفير مساحات طبية، بل يمتد لصياغة بيئة استشفائية متطورة تواكب الطفرة العمرانية في القاهرة الجديدة. وبموجب هذا التعاون، يتحول مشروع Prk Vie إلى نقطة ارتكاز حيوية تجمع بين نمط الحياة العصري والرعاية الصحية المتقدمة، مما يمهد الطريق لنموذج استثماري يحتذى به في تطوير الوجهات الصحية داخل المشروعات متعددة الاستخدامات، ويؤكد ريادة الطرفين في دفع عجلة الابتكار والنمو بالسوق المصري.

ويُعد Prk Vie، أحد أبرز مشروعات شركة أب وايد للتطوير العقاري في القاهرة الجديدة، ويقدم نموذجاً حياً لمفهوم الحياة المتوازنة؛ إذ يدمج بسلاسة فائقة بين بيئات الأعمال، والتجزئة والمطاعم الراقية، وتجارب الحياة العصرية في وجهة واحدة. وقد صُممت مساحاته بعناية فائقة لتمتزج بالعناصر الطبيعية والمساحات الخضراء، مما يخلق بيئة متكاملة وجذابة تلتقي فيها المتطلبات العملية وتفاصيل الحياة اليومية بتناغم مثالي بفضل مرافقه المختارة بدقة.

تُعد فيزيتا منصة تكنولوجية صحية رائدة في مجال الرعاية الصحية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، تُمكّن المرضى من العثور بسهولة على الأطباء وجميع مقدمي الخدمات الصحية وحجز المواعيد في العيادات والمستشفيات. كما توفّر خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد وطلب الأدوية، لتربط ملايين المستخدمين بمقدّمي رعاية صحية موثوقين في عدة دول، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية. وتمتد خدمات فيزيتا لتشمل أيضاً مقدّمي الرعاية الصحية أنفسهم، إذ تُتيح لهم عبر منصتها الرقمية وجهاتٍ طبية مميزة لممارسة مهنتهم في بيئات تشغيل احترافية، بما يدعم نمو ممارساتهم ويُثري منظومة الرعاية الصحية في المنطقة.

