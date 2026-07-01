أول مشروع مستقل واسع النطاق لتوليد الكهرباء بالغاز في موريتانيا

الرياض المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى، اتفاقيتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وشراء الطاقة (PPA) لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل محطة ندياغو لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة باستخدام الغاز (CCGT) بقدرة 230 ميجاواط في موريتانيا. وقد جرى توقيع الاتفاقيتين في نواكشوط بحضور كبار مسؤولي حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى جانب محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا

يمثل توقيع الاتفاقيتين الإطلاق الرسمي لأول مشروع مستقل واسع النطاق لتوليد الكهرباء بالغاز في موريتانيا، بما يمهّد الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء بالبلاد. وستوفر المحطة قدرة إنتاجية أساسية تبلغ 230 ميجاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة (CCGT)، مع دمج موارد موريتانيا المحلية من الغاز الطبيعي في الشبكة الوطنية، بما يعزز موثوقية إمدادات الكهرباء ويخفض كثافة استهلاك الوقود مقارنةً بمحطات التوليد الحرارية التقليدية

وسيسهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في موريتانيا، وتعزيز استقرار الشبكة، ودعم أهداف البلاد طويلة الأجل في مجال أمن الطاقة والتحول في قطاع الطاقة. كما يعزز المشروع حضور أكوا المتنامي في أفريقيا، حيث تنفذ الشركة حلولاً متكاملة في مجالات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة عبر عدد من الأسواق الواعدة وسريعة النمو في القارة

وبهذه المناسبة صرح هاشم غباشي الرئيس الإقليمي لإفريقيا في شركة أكوا

يمثل توقيع اتفاقيتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشراء الطاقة لمشروع ندياغو محطةً مفصليةً في مسيرة تطوير قطاع الكهرباء في موريتانيا، ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية التي نبنيها مع الحكومة الموريتانية. لقد أثمرت سنوات من التعاون الوثيق عن هذا الإنجاز، الذي يتيح الاستفادة من موارد الغاز المحلية لتوفير كهرباء موثوقة وبأسعار تنافسية، من خلال تشغيل محطة عالية الكفاءة بتقنية الدورة المركبة (CCGT) بقدرة 230 ميجاواط. ولا يقتصر أثر هذا النموذج التمويلي القابل للاستثمار على تعزيز أسس النمو الصناعي وأمن الطاقة في موريتانيا، بل يفتح أيضًا آفاقًا أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص، ويعزز حضور أكوا في غرب أفريقيا. فهذا هو النموذج الذي تقوم عليه أعمالنا: تطوير مشاريع متكاملة تُنفَّذ بكفاءة وانضباط، وتحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف

تشهد أكوا نموًا متسارعًا، إذ تضم محفظتها 111 أصول قيد التشغيل أو التطوير المتقدم أو الإنشاء، بقيمة إجمالية تبلغ 468.9 مليار ريال سعودي. وتبلغ القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة 98 جيجاواط من إنتاج الكهرباء، منها52.3 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة، كما تدير 9.7 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة عبر 16 دولة. ويعزز مشروع ندياغو حضور أكوا في القارة الأفريقية، مؤكدًا التزامها طويل الأمد بدعم التنمية المستدامة والتحول في قطاعي الطاقة والمياه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا

عن شركة أكوا

أكوا (رمز تداول: 2082)، هي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، وتُعد أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، ومن أوائل الشركات الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافةً إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لقطاع الطاقة. تأسست الشركة وسُجلت في عام 2004 بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويعمل لديها أكثر من 4,000 موظف، كما تتواجد حاليًا في 16 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. تضم محفظة مشروعاتها عدد 111 مشروعاً إما قيد التشغيل أو في مراحل تطوير متقدمة أو تحت الإنشاء، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 468.9 مليار ريال سعودي (125 مليار دولار أمريكي). وتمتلك الشركة قدرة إنتاجية تصل إلى 98 جيجاواط من الطاقة (منها 52.3 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة)، إضافة إلى إدارة طاقة تحلية مياه تبلغ 9.7 مليون متر مكعب يومياً، ويتم توريد الطاقة والمياه المنتجة من أصول أكوا باور على أساس الإنتاج بالجملة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمرافق العامة والقطاعات الصناعية، وذلك بموجب عقود شراء طويلة الأجل ضمن نماذج تعهد خدمات المرافق والشراكة بين القطاعين العام والخاص

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