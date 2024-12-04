دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت Plus500، وهي مجموعة عالمية متعددة الأصول في مجال التكنولوجيا المالية مدرجة في بورصة لندن (LON: PLUS) وأحد مكونات مؤشر FTSE 250، مؤشر دبي للعقود مقابل الفروقات في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم أداة التداول الجديدة هذه بتتبع أداء القطاعات والشركات الرئيسة التي تقود اقتصاد دبي، مما يوفر للمتداولين وسيلة سهلة للتفاعل مع الاتجاهات المالية في دبي، بما في ذلك القطاعين العقاري والمالي المزدهر.

إن إطلاق مؤشر دبي في هذه المناسبة الهامة يعكس اعتراف Plus500 بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفال بروح الابتكار والتقدم التي تتمتع بها الدولة. تعتمد إضافة هذه الأداة على الإصدارات السابقة، مثل مؤشر أبوظبي 15 وعقود الفروقات للأسهم المحلية، مما يختتم عامًا من الإنجازات لشركة Plus500 في الإمارات العربية المتحدة. وهو يؤكد استراتيجية المجموعة المتمثلة في تمكين المتداولين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأدوات محلية وعروض مخصصة.

في عام 2024، شهدت Plus500 نموًا ملحوظًا في المنطقة، مدعومًا بعملياتها المحلية، والتي تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وتعمل من مكتب في قرية البوابة بمركز دبي المالي العالمي.

ومن أبرز الأحداث البارزة الأخرى لعام 2024 رعاية سباق Plus500 Dubai City Half Marathon، الذي أقيم في أكتوبر في قلب مركز دبي المالي العالمي. شهدت نسخة هذا العام من الحدث مشاركة قياسية، حيث أظهرت تركيز Plus500 على تعزيز الصحة واللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية. تماشيًا مع مبادرة تحدي دبي للياقة 30x30، أظهرت Plus500 التزامها بإحداث تأثير إيجابي على مجتمع الإمارات العربية المتحدة النابض بالحياة. وثمة خطط جارية بالفعل لمواصلة هذه الشراكة حتى عام 2025، مما يزيد من تعزيز العلاقات المحلية.

على الصعيد العالمي، تعمل Plus500 في أكثر من 60 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 27 مليون مستخدم، مدعومة بـ 13 ترخيصًا تنظيميًا. باعتبارها أحد مكونات مؤشر FTSE 250، تجمع المجموعة بين الابتكار التكنولوجي والنهج المحلي لتوفير تجربة تداول استثنائية في جميع أنحاء العالم. كما أن Plus500 معروفة على نطاق واسع برعايتها الرياضية المرموقة، وهي تتعاون حاليًا مع فريق شيكاغو بولز الأسطوري في الدوري الاميركي للمحترفين.

وبالتطلع إلى عام 2025، تستمر شركة Plus500 في التركيز على تعميق وتوسيع وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تعزيز عروضها المحلية، ودعم المبادرات المجتمعية، والاستفادة من خبرتها العالمية، تهدف المجموعة إلى تقديم خدمة لا مثيل لها ومصممة خصيصًا لعملائها في المنطقة.

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