دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بيوتك الإمارات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع البوليمرات الحيوية، مشاركتها في المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2026، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري.

تأتي مشاركة الشركة ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة لتسليط الضوء على حلولها المستدامة؛ حيث سيتعرف الزوار على مزايا بوليمرات Embio PLA الحيوية القابلة للتحلل والتسميد. وتدعم هذه الابتكارات جهود الاستدامة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية، ومن أبرزها المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام مثل أدوات المائدة (الأكواب، الملاعق، والشوك) وحلول التغليف.

وتمثل هذه المشاركة الإطلاق الرسمي لمحفظة منتجات Embio PLA في السوق السعودي، مع تسليط الضوء على الفوائد البيئية للبوليمرات الحيوية المستمدة من مصادر نباتية، واستخداماتها في مجالات التعبئة والتغليف، وأدوات خدمات الأغذية، والسلع الاستهلاكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية.

وفي تعليقه على مشاركة الشركة في هذا المعرض، قال فرانسوا دي بيه، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة بيوتك الإمارات: "يمثل هذا الحدث فرصة مهمة للتواصل مع جميع الأطراف في منظومة البلاستيك والاستدامة سريعة التطور في المملكة العربية السعودية. وتُعد المملكة من الأسواق الواعدة للمواد المستدامة، حيث تتيح البوليمرات الحيوية مثل حمض البوليلاكتيك (PLA) فرصاً مهمة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة، من خلال المساهمة في تسريع التحول نحو حلول مواد أكثر دائرية ومسؤولية".

وسيتمكن زوار جناح الشركة من لقاء فريق المبيعات الإقليمي والتعرف على مجموعة منتجات Embio PLA ومدى توافرها التجاري في مختلف أسواق الشرق الأوسط.

من جانبه، قال هاشم الفلفل، الذي انضم مؤخراً إلى شركة بيوتك الإمارات بمنصب مدير تطوير المبيعات للمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت: "إن وجود فريق متخصص في المملكة العربية السعودية يتيح لنا العمل عن قرب مع العملاء ودعمهم في تقييم حلول حمض البوليلاكتيك (PLA) وتطبيقها صناعياً. ونتطلع قدماً إلى بناء شراكات قوية وطويلة الأمد مع مختلف الجهات المعنية في ظل تزايد الطلب على المواد المستدامة في السوق".

بدوره، قال براشانت لوهيد، مدير تطوير المبيعات لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والهند: "لا تقتصر مزايا بوليمرات PLA الحيوية على خفض البصمة الكربونية فحسب، بل إنها قابلة أيضاً لإعادة التدوير والتحلل الحيوي، كما أنها لا تخلّف جسيمات بلاستيكية دقيقة في البيئة".

وتدعو شركة بيوتك الإمارات زوار معرض السعودية للبلاستيك والبتروكيماويات 2026 إلى زيارة قسمها ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المنصة رقم 2-142، للتعرف على بوليمرات Embio PLA الحيوية واستكشاف إمكاناتها في مجموعة واسعة من التطبيقات.

للاستفسارات والمبيعات

هاشم الفلفل

مدير تطوير المبيعات للمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت

البريد الإلكتروني: halfulful@emiratesbiotech.com

براشانت لوهيد

مدير تطوير المبيعات لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والهند

البريد الإلكتروني: plohade@emiratesbiotech.com

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