مينيابوليس وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت اليوم شركة Piper Sandler Companies (بورصة نيويورك: PIPR)، المؤسسة المصرفية الاستثمارية الرائدة، عن إبرامها اتفاقية نهائية تقضي بالاستحواذ على MENA Growth Partners، المؤسسة المصرفية التجارية الكائنة في أبو ظبي، والتي ستكون مركزها الإستراتيجي للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

سيشغل Eric Wilson، مؤسس MENA Growth Partners وفريقه مناصب استشارية في شركة Piper Sandler، وتستفيد الشركة من العلاقات الفاعلة والخبرة التي تمتد على مدار أكثر من 40 عامًا، والتي أمضوها في دعم نمو الشركات المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط. إضافةً إلى ذلك، ستسهم العلاقات الإقليمية لشركة MENA Growth Partners في تعزيز سبل استفادة العملاء في المنطقة من خبرة Piper Sandler العميقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمواد الكيميائية والرعاية الصحية والتكنولوجيا وأسواق رأس المال الخاصة بالأسهم، واستشارات رأس المال الخاص.

صرح James Baker، الرئيس العالمي المشارك لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، قائلاً: "تتمتع شركة Piper Sandler بسجل حافل بالإنجازات على صعيد بناء علاقات بنَّاءة وإكمال صفقات بارزة في الشرق الأوسط"، "يحدونا بالغ الحماس إزاء تعزيز حضورنا مستعينين بهذه الشراكة الجديدة والموقع الإستراتيجي للمكتب".

صرح Eric Wilson، قائلاً: "بفضل إدارة نحو 40% من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية من منطقة مجلس التعاون الخليجي، ووجود ثلثي سكان العالم ضمن نطاق رحلة جوية مدتها ثماني ساعات، فإن هذه المنطقة تتمتع بالإمكانات اللازمة التي تؤهلها لمواصلة ازدهارها". "بعد بناء علاقات طويلة الأمد في المنطقة منذ عام 1983، أفخر بلعب دور محوري في تعزيز حضور شركة Piper Sandler في واحدة من أكثر الأسواق حيوية على مستوى العالم".

سينتقل نبيل صديقي، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الإداري في مكتب شركة Piper Sandler في لندن، إلى مكتب أبو ظبي بعد إتمام الصفقة، ليتولى مهمة قيادة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة Piper Sandler في المنطقة، إضافةً إلى مواصلة تولي مسؤولياته تجاه الأعمال القائمة في أوروبا.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2026، وذلك وفقًا للشروط المعتادة لإتمام الصفقات.

قدمت الخدمات الاستشارية إلى شركة Piper Sandler شركة المحاماة Al Tamimi & Company، أما شركة MENA Growth Partners، فقد تلقت الخدمات الاستشارية من شركة المحاماة Charles Russell Speechlys وشركة الاستشارات TMF Group، في ما يتعلق بهذه الصفقة.

نبذة عن Piper Sandler

تُعدّ شركة Piper Sandler مؤسسة مصرفية استثمارية رائدة تحمل على عاتقها مهمة مساعدة العملاء على استثمار قوة الشراكة® لتحقيق أهدافهم، فنحن نحرص على تقديم رؤى فاعلة وإحداث تأثير ملموس في كل العلاقات التي نبنيها مع العملاء، وذلك بالاستعانة بمزيج مميز من المشورة الصادقة، والخبرة المتخصصة، والكوادر المتمكنة. إضافةً إلى ذلك، تتمتع فرقنا الاستشارية البارزة بخبرة ثرية على صعيد المنتجات والقطاعات المختلفة، إلى جانب قدرة فائقة على الوصول فورًا إلى رؤوس الأموال العالمية. تأسست الشركة عام 1895، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة مينيابوليس، ولها مكاتب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، إضافةً إلى مكاتب في لندن وأبردين وزيورخ وميونيخ وهونج كونج. تعرّف على المزيد على pipersandler.com.

نبذة عن MENA Growth Partners

انطلاقًا من أبو ظبي، "عاصمة رأس المال"، تلعب MGP دور حلقة الوصل بين أبرز الشركات الغربية والمؤسسين ومديري الصناديق، وبين أكثر صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والشركاء الإستراتيجيين نشاطًا في الشرق الأوسط. إضافةً إلى ذلك، يسهم نموذج MGP الاستشاري الذي يركز على قطاعات متنوعة في تسريع عمليات جمع الأموال وتعزيز المشروعات المشتركة والتوسع في الأسواق في كل أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا، ويتمتع فريق MGP بخبرة قوامها أكثر من 40 عامًا في المنطقة استقاها من العمل في قطاعات متنوعة، مثل الرعاية الصحية والعافية، والتكنولوجيا، والرياضة، والعقارات. تعرّف على المزيد على mgp.capital.

بيان تحذيري بشأن المعلومات التطلعية

يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية، وتُعدّ البيانات التي لا تتعلق بوقائع تاريخية أو حالية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالمعتقدات أو التوقعات، بيانات تطلعية. كما تشمل هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، التوقعات المستقبلية وآفاق النمو الخاصة بالشركة. تنطوي البيانات التطلعية بطبيعتها على مخاطر وشكوك، وقد تؤدي عوامل مهمة عدّة إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، بما في ذلك ما يلي: (1) تخضع الصفقة المشار إليها في هذا الإعلان لشروط إتمام الصفقات المعتادة، وقد لا تُستكمل في الإطار الزمني المتوقع أو قد لا تُستكمل إطلاقًا؛ (2) قد تكون التكاليف أو الصعوبات المرتبطة بدمج أنشطة الشركتين أكبر من المتوقع، ما قد يؤثر سلبًا في نتائج عملياتنا ووضعنا المالي، وكذلك في قدرتنا على تحقيق التآزر المتوقع من الصفقة؛ (3) قد تستغرق الفوائد المتوقعة من الصفقة وقتًا أطول من المتوقع لكي يتم تحقيقها، وقد لا تتحقق بالكامل أو قد لا تتحقق مطلقًا، إذ تعتمد جزئيًا على قدرة الشركة على الاحتفاظ بالكوادر الرئيسية واستقطابها، والحفاظ على علاقاتها مع عملائها؛ (4) لقد أثّرت التطورات في ظروف السوق والاقتصاد سلبًا في الماضي، وقد تؤثر سلبًا في المستقبل أيضًا في أعمال الشركة ومستوى الأرباح بشكل عام، وفي أعمالها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل خاص؛ (5) عوامل أخرى مذكورة تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1A من التقرير السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والمحدّثة في التقارير اللاحقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). تتوفر التقارير على www.pipersandler.com أو www.sec.gov. هذا، وتصبح البيانات التطلعية سارية اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا نتحمل أي التزام بتحديثها في ضوء معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية.

تُعدّ شركة Piper Sandler Companies (بورصة نيويورك: PIPR) مؤسسة مصرفية استثمارية رائدة تحمل على عاتقها مهمة مساعدة العملاء على استثمار قوة الشراكة® لتحقيق أهدافهم، وتُقدَّم خدمات الوساطة المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية في الولايات المتحدة عن طريق Piper Sandler & Co.‎، أحد أعضاء SIPC وNYSE؛ وفي المملكة المتحدة عن طريق شركة Piper Sandler Ltd.‎، المعتمدة والمنظمة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة؛ وفي الاتحاد الأوروبي عن طريق شركة Aviditi Capital Advisors Europe GmbH، المعتمدة والمنظمة من BaFin بصفتها وكيلاً مرتبطًا لشركة AHP Capital Management GmbH؛ وفي هونج كونج عن طريق شركة Piper Sandler Hong Kong Limited، المعتمدة والمنظمة من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة. هذا، وتقدَّم خدمات إدارة الأصول البديلة وخدمات الاستشارات المتعلقة بالدخل الثابت عن طريق شركات استشارية فرعية مسجلة بشكل منفصل.

تابع Piper Sandler على: LinkedIn | Facebook | X

‎©2025. منذ عام 1895. Piper Sandler Companies. 350‎ North 5th Street, Minneapolis, Minnesota 55401

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Piper Sandler Companies

‎350 North 5th Street, Suite 1000

Minneapolis, MN 55401

Nick Lawler

الهاتف: 212 891-8954

nick.lawler@psc.com



-انتهى-

#بياناتشركات