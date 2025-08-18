المنامة، مملكة البحرين: أعلنت سِناد، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات معالجة البطاقات والدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تابعة لشركة بـنفت، عن نجاحها في تجديد اعتمادها لمعيار PCI لتوثيق ثلاثي الأبعاد الآمن لخدمة التحقق 3DS ACS))، مما يعزز مكانتها كمزود الخدمات الوحيد في مملكة البحرين الذي يقدم خدمات التوثيق ثلاثي الأبعاد الآمن لخدمة التحقق 3DS ACS)) من خلال منصة تشغيل داخلية متكاملة. ويؤكد هذا الإنجاز التزام سِـناد المستمر بتوفير حلول دفع رقمية آمنة ومتوافقة وموثوقة.

كجزء من اعتمادها في معيار PCI لتوثيق ثلاثي الأبعاد الآمن لخدمة التحقق (3DS ACS)، تلتزم سِـناد بالمعايير الدولية المعتمدة للتحقق الآمن عبر الإنترنت في المعاملات التي لا تتطلب وجود البطاقة. ويعكس هذا التجديد تقدمًا استراتيجيًا مهمًا في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في مملكة البحرين، ودعمًا لرؤية المملكة في مجال الابتكار المالي والتحول الرقمي. ومن خلال تقديم خدمات توثيق المعاملات ثلاثية الأبعاد الآمن لخدمة التحقق مستضافة خلال منصة تشغيل داخلية متكاملة، تُمكّن سِـناد البنوك والشركات من الحد من الاحتيال، وتسريع معدلات الموافقة، وتعزيز ثقة المستهلك — مع الالتزام في الوقت ذاته بالمعايير الدولية وضمان حوكمة البيانات محليًا.

وفي هذا السياق، علّق السيد محمد مال الله، المدير الأول لأمن المعلومات واستمرارية الأعمال في شركة سِـناد، قائلاً: "يمثل إعادة اعتمادنا في معيار PCI لتوثيق ثلاثي الأبعاد الآمن لخدمة التحقق 3DS ACS)) دلالة واضحة على التزام سِـناد الراسخ بأعلى معايير أمن المدفوعات والامتثال التنظيمي. فهذا الإنجاز لا يعزز إطار الأمن الداخلي فحسب، بل يمكّن عملاءنا أيضًا من تقديم تجارب دفع رقمية أكثر أمانًا وسلاسة وموثوقية. ومن خلال امتثال خدماتنا مع المعايير الدولية، فإننا نساعد شركاءنا على الحد من الاحتيال، وتعزيز جودة الخدمات، وترسيخ ثقة العملاء عبر مختلف القنوات الرقمية."

نبذة عن سِـناد:

تأسست شركة سِـناد في عام 2008، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات معالجة البطاقات والدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تابعة لشبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية "بنفت". تخضع سِـناد لتنظيم مصرف البحرين المركزي، وحاصلة على ترخيص مزوّد خدمات مساندة.

تسعى سِـناد إلى تقديم حلول موثوقة وفعّالة وسهلة الاستخدام عبر باقة متنوعة من الخدمات، وتشمل: إصدار البطاقات، وأيضًا تخصصيها، وخدمات الترميز، وخدمات الصراف الآلي والتاجر، ومراقبة الاحتيال، ومراكز الاتصال، إلى جانب أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة — من الاستعانة بمصادر خارجية للأنظمة إلى العمليات المتكاملة.

وتؤكد سِـناد التزامها بأعلى معايير الأمان والتميّز التشغيلي، حيث حصلت على اعتمادات أمنية مرموقة تشمل: PCI DSS v4.0، ومعيار معيار PCI لتوثيق ثلاثي الأبعاد الآمن لخدمة التحقق (3DS ACS). وPCI PIN v3.1، مما يضمن الالتزام بأعلى معايير الأمان لحماية بيانات حاملي البطاقات، ويُمكّن هذا الالتزام سِـناد من تقديم حلول موثوقة وآمنة وفعّالة للعملاء، متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، مع دعم الابتكار وتعزيز النمو المستمر. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sinnad.com.bh

