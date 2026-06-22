المنامة، مملكة البحرين: أعلنت سِـناد، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات معالجة البطاقات والمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وإحدى الشركات التابعة لشركة بنفت، عن نجاحها في الحصول على إعادة اعتماد معيار PCI 3D Secure (PCI 3DS) v1.0، في إنجاز يؤكد التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الأمن والامتثال والتميز التشغيلي ضمن منظومة المدفوعات الرقمية.

ويُعد اعتماد PCI 3D Secure، الذي يتم وفق المعايير المعتمدة من مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع (PCI Security Standards Council - PCI SSC)، تأكيداً على التزام سِـناد بالمتطلبات الأمنية العالمية الخاصة بحماية عمليات التحقق والمصادقة للمدفوعات الإلكترونية. ويعكس تجديد هذا الاعتماد قدرة سِـناد المستمرة على تقديم خدمات مصادقة آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يمكّن المؤسسات المالية من تعزيز حماية معاملات حاملي البطاقات وتوفير تجارب دفع رقمية سلسة وآمنة. كما يسهم الاعتماد في تعزيز قدرات سِـناد في مجال المصادقة عبر تقنية 3D Secure، بما يدعم تنفيذ معاملات التجارة الإلكترونية بأعلى مستويات الأمان من خلال آليات متقدمة للتحقق من هوية حاملي البطاقات وتوفير حماية فعّالة للمدفوعات عبر الإنترنت.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة رنا المعيلي، الرئيس التنفيذي لشركة سِـناد: "يعكس هذا الاعتماد المتجدد التزامنا المتواصل بتقديم حلول دفع آمنة وموثوقة وجاهزة لمتطلبات المستقبل. ويظل الحفاظ على المعايير الأمنية العالمية المعترف بها أولوية استراتيجية بالنسبة لنا، في إطار مواصلة دعم عملائنا لتقديم تجارب دفع رقمية آمنة وسلسة لعملائهم."

ويأتي هذا الاعتماد ضمن استراتيجية سِـناد الشاملة التي تهدف إلى التطوير المستمر لبنيتها التحتية التقنية، وتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، وتقديم خدمات مدفوعات رقمية آمنة تلبي الاحتياجات المتنامية للمؤسسات المالية وعملائها.

ومن خلال مواصلة الاستثمار في مجالات الأمن والامتثال والابتكار، تواصل سِـناد تمكين المؤسسات المالية عبر حلول متقدمة تسهم في تعزيز أمن المعاملات، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم النمو المستدام في ظل التطور المتسارع لقطاع المدفوعات الرقمية.

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نبذة عن سِـناد:

تأسست سِـناد في عام 2008، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات معالجة البطاقات والمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإحدى الشركات التابعة لشركة بنفت، وتخضع لتنظيم مصرف البحرين المركزي، وحاصلة على ترخيص مزوّد خدمات مساندة. تقدم سِـناد باقة متكاملة من الحلول الموثوقة والفعّالة تشمل إصدار البطاقات وتخصيصها، خدمات الترميز، الصراف الآلي والتاجر، مراقبة الاحتيال، مراكز الاتصال، إضافةً إلى أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة لدعم الأنظمة والعمليات المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sinnad.com.bh