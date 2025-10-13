وقّعت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع شركة "Pay10" المزود المرخص من مصرف البحرين المركزي لخدمات الدفع للأفراد والشركات، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025 بمركز البحرين العالمي للمعارض، بحضور واسع من رواد وقيادات قطاع التكنولوجيا المالية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم ربط تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR) التي تقدمها "Pay10" بين تطبيقها وتطبيق "بنفت بي"، مما يتيح للمستخدمين من المستهلكين والتجار إنجاز معاملاتهم بسهولة باستخدام محافظهم الرقمية المفضلة، بما يسهم في تعزيز راحة العملاء وتشجيع اعتماد الدفع الرقمي على نطاق واسع.

كما تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من خلال دمج حزمة تقنيات "Pay10" مع البنية التحتية لـ "بنفت"، بما يمكّن هذه الشركات من الانضمام إلى المنظومة المالية بسرعة أكبر، وتخفيض تكاليف المعاملات، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول دفع غير نقدية تدعم نمو الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية.

وسيستفيد مستخدمو تطبيق "Pay10" من ميزة الربط العميق التي تتيح لهم الانتقال السلس إلى تطبيق "بنفت بي" لاستكمال معاملاتهم، بما يضمن رحلة دفع ميسرة وآمنة، كما ستسفيد "Pay10" من بوابة الدفع الخاصة بـ "بنفت"، إضافةً إلى خدمات التحويل من حساب إلى آخر، وخدمات الخصم المباشر التي توفرها "بنفت"، مما يوفر للتجار والمستهلكين على حدٍ سواء معاملات سريعة وموثوقة وفعّالة من حيث التكلفة.

وفي ضوء مذكرة التفاهم، ستتيح "Pay10" لمستخدمي "بنفت بي" الاستفادة من قدراتها المتقدمة في مجال المدفوعات عبر الحدود، كما سيعزز دمج تقنية "اعرف عميلك" الالكترونية (eKYC) من "بنفت" مع منصة "Pay10" التحقق من الهوية، وتبسيط عملية انضمام العملاء، بما يعزز موقع البحرين كمركز إقليمي رائد للمدفوعات الرقمية الآمنة والفعّالة.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "نفخر في "بنفت" بإبرام هذه الشراكة مع شركة "Pay10"، والتي تمثّل خطوة استراتيجية متقدمة في مسيرة "بنفت" نحو دعم خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي في مجال المدفوعات وتعزيز مكانة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة، كما ينسجم هذا التعاون مع رؤية القطاع المالي والمصرفي ككل وتوجهاتنا الطموحة لبناء منظومة مالية مبتكرة وآمنة وشاملة، توفر حلولاً عملية تسهم في تسهيل حياة الأفراد وتمكين المؤسسات من مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع المدفوعات".

وأضاف: "بصفتنا الشركة الرائدة محلياً وإقليمياً في مجال البنية التحتية للمدفوعات والتكنولوجيا المالية، نحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية تعزز الابتكار وتدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، كما يجسّد هذا التعاون التزامنا بتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء خلال فعاليات منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية، ونحن نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات المثمرة التي تواكب طموحاتنا المشتركة وتلبي تطلعات السوق".

ومن جانبه صرّح السيد هاري جيل، رئيس مجلس إدارة شركة Pay10، قائلاً: "تجسّد مذكرة التفاهم مع شركة بنفت رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز التكامل المالي، وتوسيع نطاق الشمول، ودفع مسيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية بالمملكة، ومن خلال الدمج بين بنيتنا التحتية المتطورة للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة، وشبكة بنفت الوطنية الموثوقة، نعمل على إتاحة معاملات أكثر سرعة وأمانًا وامتثالًا للمعايير التنظيمية، بما يوفّر قيمة مضافة للمستهلكين وقطاع الأعمال على حدّ سواء. ونحن نؤمن بأن هذا التعاون سيسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال المدفوعات الرقمية، ودعم نمو اقتصادها الرقمي."

-انتهى-

