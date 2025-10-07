سيول، كوريا – أعلنت ‘OpenAI’ وسامسونج للإلكترونيات وشركاتها التابعة سامسونج SDS وسامسونج C&T وسامسونج للصناعات الثقيلة عن توقيع خطاب نوايا لشراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية العالمية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتعاون في ابتكار تقنيات مستقبلية ضمن مجالات تشمل أشباه الموصلات ومراكز البيانات وبناء السفن والحوسبة السحابية والتقنيات البحرية، وذلك خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي لسامسونج في سيول بحضور يونغ هيون جون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسامسونج للإلكترونيات، وسونغ-آن تشوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسامسونج للصناعات الثقيلة، وسيشول أوه، الرئيس والرئيس التنفيذي لسامسونج C&T، وجونهي لي، الرئيس والرئيس التنفيذي لسامسونج SDS.

سامسونج للإلكترونيات

ستتعاون سامسونج للإلكترونيات مع ‘OpenAI’ بصفتها شريكاً استراتيجياً في مجال الذاكرة، لتزويدها بحلول أشباه الموصلات المتقدمة ضمن مبادرة ‘Stargate’ العالمية الخاصة بـ’OpenAI’. ومع توقّع وصول احتياجات ‘OpenAI’ إلى نحو 900 ألف رقاقة ‘DRAM’ شهرياً، ستسهم سامسونج في تلبية هذا الطلب عبر محفظتها الواسعة من حلول ‘DRAM’ عالية الأداء وموفّرة للطاقة. وبصفتها مزوّداً متكاملاً لحلول أشباه الموصلات، تمتد تقنيات سامسونج الرائدة عبر مجالات الذاكرة والدوائر المنطقية والمسابك، مع مجموعة متنوعة من المنتجات التي تدعم دورة عمل الذكاء الاصطناعي بالكامل بدءاً من التدريب وحتى الاستدلال. كما تتميز الشركة بقدرات متقدمة في مجال تغليف الشرائح ودمج أشباه الموصلات بين الذاكرة والأنظمة، ما يمكّنها من تقديم حلول فريدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ‘OpenAI’.

سامسونج SDS

دخلت سامسونج SDS في شراكة مرتقبة مع ‘OpenAI’ لتطوير مراكز بيانات خاصة بالذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي المؤسسية. وبالاستفادة من خبرتها في تقنيات مراكز البيانات المتقدمة، ستتعاون سامسونج SDS مع ‘OpenAI’ في تصميم وتطوير وتشغيل مراكز بيانات ‘Stargate’ للذكاء الاصطناعي. وبموجب خطاب النوايا، بات بإمكان سامسونج SDS توفير خدمات الاستشارات والتنفيذ والإدارة للشركات التي تسعى إلى دمج نماذج الذكاء الاصطناعي من ‘OpenAI’ ضمن أنظمتها الداخلية. كما وقّعت الشركة اتفاقية شراكة لإعادة بيع خدمات ‘OpenAI’ في كوريا، وتخطط لدعم الشركات المحلية في تبنّي عروض ‘ChatGPT Enterprise’.

سامسونج C&T وسامسونج للصناعات الثقيلة

ستتعاون سامسونج C&T وسامسونج للصناعات الثقيلة مع ‘OpenAI’ لدفع تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية، مع تركيز خاص على التطوير المشترك لمراكز البيانات العائمة. وتُعد هذه المراكز خياراً واعداً مقارنة بالمراكز التقليدية، إذ تسهم في معالجة مشكلة ندرة الأراضي، وخفض تكاليف التبريد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، غير أن تعقيدها التقني حدّ حتى الآن من انتشارها على نطاق واسع. وبالاستناد إلى تقنياتها الخاصة، ستبحث الشركتان أيضاً فرص تنفيذ مشاريع في مجالات محطات الطاقة العائمة ومراكز التحكم، إلى جانب البنية التحتية لمراكز البيانات العائمة. وانطلاقاً من هذه الشراكة التاريخية مع ‘OpenAI’، تعتزم سامسونج دعم أهداف كوريا في أن تصبح من بين أكبر ثلاث دول عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، واستحداث فرص جديدة في هذا القطاع. كما تستكشف سامسونج فرص التوسّع في اعتماد ChatGPT ضمن شركاتها لتسريع التحول بالذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

