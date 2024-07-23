أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركةOpen Innovation AI ، المزود الرائد لمنصات إدارة الذكاء الاصطناعي، اليوم عن تعاون استراتيجي مع شركةAMD العالمية، الرائدة في مجال الحوسبة عالية الأداء والقابلة للتكيف. كجزء من هذا البرنامج، تتعاون شركة Open Innovation A مع شركة AMD لاستخدام وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct™ لتطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

من خلال دمج تكنولوجيا وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct™ لمراكز البيانات مع منصة إدارة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Open Innovation AI، سيقوم البرنامج نشر حلول ذكاء اصطناعي شاملة، مما يتيح اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل أمثل وقابل للتوسع وفعال عبر مختلف القطاعات الصناعية.

يخطط التعاون لجمع الخبرات التكنولوجية والصناعية من Open Innovation AI و .AMD تلتزم كل من Open Innovation AI و AMD بدفع حدود تطوير كل من مكونات الذكاء الاصطناعي وأجهزته، وتقديم حلول مبتكرة لعملائهم وشركائهم.

تصريحات المسؤولين التنفيذيين:

قال الدكتورعابد بن عيشوش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة" Open Innovation AI تجلب منصة Open Innovation AI مستوى جديداً من المرونة والأداء لأعباء العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. من خلال دمج تقنيتنا مع وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء من AMD، يمكننا تقديم كفاءة وابتكار لا مثيل لهما لعملائنا."

قال زيد غطاس، مدير منطقة CEEMETA في " :AMD الذكاء الاصطناعي يحدد العصر القادم من الحوسبة، وهذا هو البداية فقط. إن التعاون مع مزودي نظم إدارة الذكاء الاصطناعي الرائدين مثل Open Innovation AI هو خطوة أساسية في استراتيجيتنا لتقديم حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة التي ستدفع تقدمًا كبيرًا في الصناعة."

حول:Open Innovation AI

Open Innovation AI شركة للذكاء اصطناعي سريعة النمو من الشرق الأوسط،، وهي ملتزمة بتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل ديمقراطي. تدمج منصة إدارة الذكاء الاصطناعي غير المرتبطة بالأجهزة من الشركة بسلاسة مع مختلف مكونات وحدات معالجة الرسومات، مما يعزز أداء وكفاءة أعباء العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات حول العالم. تركز Open Innovation AI على الابتكار والمرونة والأمان القوي، مما يضمن للعملاء القدرة على نشر حلول الذكاء الاصطناعي بثقة تلبي احتياجاتهم الفريدة.

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