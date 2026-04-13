دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل تسارع وتيرة التحوّل في صناعة السيارات عالمياً نحو المركبات الكهربائية وحلول التنقّل الذكي، تواصل أومودا وجايكو OMODA & JAECOO، التابعة لمجموعة شيري Chery Group، ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات الجديدة حيويةً وديناميكيةً في هذا القطاع.

وبعد توسّعٍ عالمي لافت شمل 64 سوقاً، وتحقيق مبيعات تراكمية تجاوزت 960,000 مركبة خلال أقل من ثلاث سنوات، تواصل أومودا وجايكو تعزيز حضورها بوتيرة متسارعة، مع اقترابها من محطة بيع مليون سيارة عالمياً، في وقتٍ تبرز فيه دولة الإمارات كواحدة من أبرز أسواق النمو الإقليمية في الشرق الأوسط.

وخلال عام واحد فقط من انطلاق عملياتها في دولة الإمارات، سجّلت أومودا وجايكو بيع أكثر من 3000 مركبة، في إنجاز يعكس قوّة الطلب في السوق وتنامي الثقة بمجموعة سياراتها المزوّدة بتقنيات متقدّمة. كما عزّزت العلامة حضورها الميداني من خلال افتتاح ستّ صالات عرض في مختلف أنحاء الدولة، تشمل صالتين في أبوظبي، وصالة واحدة في كل من دبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.

وفي خطوةٍ تعزّز حضورها في قطاع البيع بالتجزئة، أبرمت شركة أوتورن أوه جي سي للسيارات المحدودة Autorun OJC Car Trading LLC، الوكيل الرسمي لعلامة أومودا وجايكو في دبي، شراكةً مع الواحة مول لإطلاق صالة عرضها الثانية على شارع الشيخ زايد في دبي. ومن المقرّر افتتاح المنشأة الجديدة في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، لتوفّر للعملاء سهولة وصول أكبر، وتقدّم تجربة راقية ومتكاملة تتيح لهم استكشاف أحدث الطرازات عن قرب. ومع هذه الإضافة، يرتفع عدد صالات عرض أومودا وجايكو في دولة الإمارات إلى سبع صالات، في تأكيدٍ جديد على مواصلة العلامة الاستثمار في المواقع الحيوية ذات الحضور البارز.

وعلى الصعيد العالمي، تواصل العلامة تسريع وتيرة نموّها، حيث سجّلت مبيعات إجمالية بلغت 61,254 مركبة في مارس 2026، محقّقةً بذلك أعلى مستوى شهري في تاريخها ونمواً سنوياً بنسبة 417%. وقد جاء هذا الأداء مدفوعاً بشكلٍ رئيسي بطرازات مركبات الطاقة الجديدة، التي شكّلت 39,716 سيارة من إجمالي المبيعات، ما يعكس تنامي الإقبال على حلول التنقّل الهجينة والكهربائية. كما واصلت العلامة مسارها التصاعدي للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع ملحوظ في المبيعات منذ بداية العام، استناداً إلى أدائها اللافت في عام 2025، بما يؤكد استمرار الطلب العالمي على طرازاتها.

ويعود جانبٌ أساسي من هذا الزخم إلى قدرة أومودا وجايكو على مواءمة طرازاتها مع متطلّبات أسواقٍ مثل دولة الإمارات، حيث تكتسب عناصر الأداء والكفاءة والقدرة على التكيّف مع الظروف المناخية أهميةً خاصة. وفي صميم هذه الاستراتيجية يأتي النظام الهجين فائق التطوّر SHS، الذي يجمع بين تقنيّتَي المركبات الهجينة القابلة للشحن PHEV والمركبات الهجينة الكهربائية HEV، ليقدّم أداءً قوياً وكفاءةً أعلى في استهلاك الوقود ومدى قيادة ممتداً يلائم التنقّل اليومي داخل المدن والرحلات الطويلة على حدّ سواء.

وتتجسد هذه الرؤية في الطرازات الرئيسية للعلامة، وفي مقدّمتها JAECOO J7 SHS (جايكو J7 SHS) وJAECOO J8 SHS (جايكو J8 SHS) وOMODA C7 SHS (أومودا C7 SHS)، التي تبرز كخيارات متكاملة تجمع بين القيمة العملية والتقنيات المتقدّمة. وقد صُمّمت هذه الطرازات لتواكب متطلّبات القيادة في دولة الإمارات، إذ توفّر كفاءةً في استهلاك الوقود تصل إلى 50%، ما يمنحها ميزةً عملية في ظل تقلّبات أسعار الوقود، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوياتٍ عالية من الراحة والأداء والتكنولوجيا المتقدّمة.

وفي خطوةٍ إضافية تعزّز ثقة العملاء، أنشأت أومودا وجايكو مركزاً إقليمياً رئيسياً لقطع الغيار في منطقة جبل علي بدبي، يمتد على مساحة 12,000 متر مربع، ويضم أكثر من 20,000 قطعة. ويسهم هذا المركز في رفع كفاءة خدمات ما بعد البيع وتسريع توافر القطع في مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يدعم تجربة اقتناء سلسة ومتكاملة.

وخلال شهر أبريل، ستستفيد أومودا وجايكو من قمّة شيري الدولية للأعمال لاستعراض جيلٍ جديد من الابتكارات، بما في ذلك تقنية VPD المتقدّمة، ومنصّة الروبوتات Mornine AiMOGA، والطراز الجديد O4. كما سيُجرى اختبار هجين طويل المدى يمتدّ عبر تسع دول، بهدف التحقّق من الأداء الفعلي على أرض الواقع من حيث المدى والكفاءة والثبات.

نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة.

