​​​​​ سيوفِّر بنك Standard Chartered حلًّا متكاملًا وموثوقًا لخدمات الوصاية على الأصول، من خلال إطلاق أوَّل إطار عمل قائم على أصول ضمان مُمثَّلة كعملات رمزيَّة على السلسلة ومحفوظة خارج منصَّة التداوُل، بدعمٍ من بنك ذي أهمية نظامية عالمية (G-SIB)

تُسهِم هذه المبادرة في توسيع نطاق استخدام الأصول الواقعية (RWAs) المُمثَّلة كعملات رمزيَّة على السلسلة، وتفتح الآفاق أمام فرص أكبر للمشاركة في الأسواق

دبي، أعلنت OKX اليوم، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومنصَّة لتداوُل العملات الرقمية، عن إطلاق إطار عمل مشترك مع شركة BlackRock وبنك Standard Chartered لدمج عملة BUIDL، التي تُمثِّل حصصًا في صندوق استثماري تابع لشركة BlackRock يستثمر في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، ضمن آليات استخدام الضمانات في التداوُل. وتمثِّل هذه الخطوة سابقة من نوعها، إذ يتولَّى أحد البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB) دور أمين حفظ الأصول في هذا النموذج التشغيلي. ويتيح هذا الإطار لعملاء OKX الاحتفاظ بأصول الضمان لدى أمين حفظ الأصول ضمن نظام وصاية خاضع للتنظيم وخارج منصَّة التداوُل، مع تمكينهم في الوقت نفسه من استخدامها كضمان لتنفيذ صفقات التداوُل على منصَّة OKX نفسها ضمن بيئة تشغيل متكاملة، وذلك دون الحاجة إلى نقل هذه الأصول إلى المنصَّة.

ومن خلال هذا الإطار المشترك، يمكن للعملاء من فئة كبار الشخصيات (VIP) ومن قِطاع المؤسَّسات لدى OKX تخصيص عملة BUIDL كأصل ضمان محفوظ خارج منصَّة التداوُل (أي دون إيداعها فعليًا لدى المنصَّة) في إطار نظام وصاية على الأصول خاضع للتنظيم لدى بنك Standard Chartered، مع مواصلة التداوُل بسلاسة عبر منصَّة OKX في الشرق الأوسط، ممَّا يلغي الحاجة إلى نقل الأصول بين منصَّات مختلفة. إضافةً إلى الخيار السابق، من المُمكن إيداع عملة BUIDL والتداوُل بها ضمن منصَّة التداوُل نفسها مباشرةً، كما يمكن استخدامها كأصل ضمان يُحقِّق العائدات تلقائيًا للتداوُل بالهامش.

ومن خلال الجمع بين عملة صندوق BUIDL الاستثماري التابع لشركة BlackRock - المُمثَّلة كعملة رمزيَّة على السلسلة من قِبَل شركة Securitize (التي أعلنت عن صفقة اندماج تجاري مُقترحة مع شركة Cantor Equity Partners II, Inc والمُدرجة في بورصة Nasdaq تحت الرمز: CEPT) - وخدمات الوصاية على الأصول الخاضعة للتنظيم لدى بنك Standard Chartered بوصفه أحد البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، إلى جانب البنية التحتية لدى OKX المُصمَّمة لتنفيذ صفقات العملاء من قِطاع المؤسَّسات وإدارة الهامش، يقدِّم هذا الإطار نموذجًا متكاملًا وفريدًا تُنفَّذ فيه عمليتا الوصاية على الضمانات والتداوُل ضمن نظام مالي مُتكامِل واحد يعمل بتنسيقٍ كامل، بما يمثِّل خطوة محورية نحو ترسيخ تمثيل الأصول الواقعية كعملات رمزيَّة على السلسلة ضمن البنية التحتية للأسواق العالمية.

كما يقدِّم هذا الإطار المزايا التالية:

رأس مال نشِط: تُتيح القدرة على استخدام عملة BUIDL كأصل ضمان إمكانية تحويل الهامش الذي لطالما صُنِّف كرأس مال خامل خارج دائرة الاستثمار النشِط إلى أصل يُحقِّق العائدات.

أصل ضمان شامل: تعمل OKX على توسيع نطاق استخدام الأصول الواقعية (RWAs) من خلال ترسيخ دور عملة BUIDL كأصل ضمان مدعوم على مستوى المنصَّة بالكامل.

حماية مُعزَّزة: بفضل الحماية التي تتمتَّع بها عملة BUIDL من قِبَل بنك Standard Chartered، يحصل عملاء OKX على أصول ضمان للتداوُل مفصولة عن أصولهم المودَعة لدى OKX، مع احتفاظهم بإمكانية استخدامها للتداوُل على منصَّة OKX دون نقل الوصاية (من البنك بصفته أمين حفظ إلى المنصَّة نفسها)، ممَّا يوفِّر للعملاء الحماية في حال تعثُّر منصَّة التداوُل.

ويُرسِي هذا الإطار الذي يجمع أكبر مدير للأصول في العالم وبنكًا عالميًا من الفئة الأولى ومنصَّة رائدة لتداوُل الأصول الرقمية، نموذجًا جديدًا لتوسيع الاستخدامات العملية لنظام العملات الرقمية المُتكامِل. إذ يجمع بين مستويات الأمان في التمويل التقليدي وكفاءة الأسواق الرقمية، بما يُرسِّخ تمثيل الأصول الواقعية (RWAs) كعملات رمزيَّة على السلسلة في صميم البنية التحتية للأسواق العالمية.

وقالت Samara Cohen، الرئيسة العالمية لتطوير الأسواق في BlackRock: «صُمِّمت عملة BUIDL لتقديم مزايا تمثيل الأصول كعملات رمزيَّة على السلسلة في مجال التعرُّض الاستثماري لسندات الخزانة قصيرة الأجل، بما يتيح للمستثمرين المؤهَّلين إمكانية تحقيق عائدات بالدولار الأمريكي عبر البنية القائمة على البلوكتشين». وأضافت: «إن هذا [التعاون] مع OKX وStandard Chartered يفتح أمام المستثمرين المؤهَّلين آفاقًا جديدة في كيفيَّة توظيف أصول الضمان لدعم عملياتهم الماليَّة».

وقال حيدر رفيق، الشريك الإداري العالمي لدى OKX: «يسلِّط هذا [التعاون] الضوء على الإمكانات الكبيرة لتمثيل الأصول الواقعية (RWAs) كعملات رمزيَّة على السلسلة على أوسع نطاق. فمن خلال تمكين المؤسَّسات من استخدام عملة BUIDL كأصل ضمان على السلسلة عبر المنصَّة العالمية لدى OKX، نُحسِّن كفاءة استخدام رأس المال ونبرهن في الوقت ذاته على كيفيَّة عمل الأدوات المالية التقليدية بسلاسة ضمن الأسواق الرقمية». وأضاف قائلًا: «إنَّ تمثيل الأصول الواقعية كعملات رمزيَّة على السلسلة يهدف إلى جعل الأسواق القائمة أسرع وأكثر شفافية فضلًا عن تعزيز سهولة الوصول إليها».

كما صرَّحت Margaret Harwood-Jones، الرئيسة العالمية لخدمات التمويل وخدمات الأوراق المالية لدى Standard Chartered قائلةً: «إن دورنا بصفة أمين لحفظ الأصول في هذه المبادرة يعكس التزامنا بتقديم حلول موثوقة ومبتكرة للعملاء مع تطوُّر النظام المالي المُتكامِل». وأضافت: «ومن خلال توفير وصاية آمنة على الأصول لعملة BUIDL ضمن هذا السيناريو الخاص باستخدام أصول الضمان، فإننا نُسهِم في تمكين العملاء من الوصول إلى الفرص في عالم الأصول الرقمية وفق أعلى معايير الحماية والامتثال التنظيمي. وما هذا [التعاون] إلَّا خير دليل على قدرة المؤسَّسات المالية التقليدية والبنية التحتية للأسواق الرقمية على التكامل معًا لإيصال الأصول المُمثَّلة كعملات رمزيَّة على السلسلة إلى المستثمرين حول العالم بطريقة آمنة وفعَّالة».

وجاء إطلاق هذا الإطار عقب اختبارات مكثَّفة وعمليات تكامل تقنية واسعة النطاق على مستوى مؤسَّساتي. تُصدر عملة BUIDL التابعة لشركة BlackRock على شبكة بلوكتشين عامَّة، وتُمثِّل حصصًا من صندوق يستثمِر أصوله في النقد وسندات الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء، مع توزيع العائد على السلسلة. وما تكاملها السلس مع إطار عمل أصول الضمان لدى OKX إلَّا دليل على إمكانية استخدام الأصول الواقعية (RWAs) المُمثَّلة كعملات رمزيَّة على نطاقٍ واسع ضمن البُنى التشغيلية المُعتمَدة لدى المؤسَّسات في مجالات التداوُل وإدارة الهامش والسيولة.

نبذة عن OKX

OKX هي شركة عامِلة في مجال التكنولوجيا المالية تتمثَّل مهمتها في تحديث أنظمة الأموال والأسواق المالية. وتحظى الشركة اليوم بثقة أكثر من 100 مليون شخص حول العالم ممَّن يستخدمون خدمات OKX للاستثمار وتنفيذ المعاملات وتداوُل الأصول الرقمية عبر مجموعة من الأدوات الماليَّة، بما يشمل التداوُل الفوري والعقود الآجلة والأسواق اللامركزية. وبوصفها واحدة من أكبر المنصَّات في العالم، تشتهر OKX بمنصَّة التداوُل والمحفظة والنظام المُتكامِل على السلسلة لديها، والتي يستخدمها الأفراد والمؤسَّسات الكبرى على حدٍّ سواء.

ولدى OKX مكاتب إقليمية في الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، إلى جانب عدد من المكاتب المحلية في ساو باولو وهونج كونج وجمهورية تركيا وأستراليا. وخلال السنوات الماضية، نجحت في بناء واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا المالية شمولًا في العالم من حيث الامتثال التنظيمي والحصول على التراخيص.

وتلتزم OKX التزامًا راسخًا بالشفافية والأمان، وتنشر تقارير «إثبات الاحتياطيات» بصورة شهرية لضمان بقاء أموال العملاء محمية ومتاحة دائمًا. لمعرفة المزيد عن OKX، يُرجى تنزيل التطبيق أو زيارة الموقع: okx.com.

نبذة عن حلول OKX لقِطاع المؤسَّسات

تُقدِّم حلول OKX لقِطاع المؤسَّسات بنيةً تحتيةً آمنةً لأسواق الأصول الرقمية، مُصمَّمة لتلبية احتياجات المشاركين في السوق من قِطاع المؤسَّسات. إذ نُتيح إمكانية الوصول إلى أسواق عالية السيولة للتداوُل الفوري وتداوُل عقود المُشتقَّات المالية عبر دفاتر طلبات عامِلة ضمن المنصَّات التابعة للكيانات المُرخَّصة في دول خارجية وتلك الخاضعة للجهات الرقابية المحلية، إلى جانب مزايا التداوُل السريع (خارج السوق) وفق آلية طلب عروض الأسعار (RFQ)، فضلًا عن طيف من الخدمات المؤسَّساتية الأساسيَّة التي تغطي دورة التداوُل من الألف إلى الياء.

بدءًا من البنوك التي تسعى إلى تحقيق التكامل مع مُنتَجات العملات الرقمية ضمن عملياتها، مرورًا بمديري الأصول ممَّن يستكشفون فرص التخصيص والاستثمار، ووصولًا إلى شركات التداوُل التي توسِّع استراتيجياتها في مجال عقود المُشتقَّات المالية — نوفِّر البنية الأساسيَّة المرِنة والمتوافِقة مع القوانين والأنظمة الحكومية، والتي تحتاج إليها المؤسَّسات لتُنافس بثقة في أسواق الأصول الرقمية.

شركة BlackRock

تسعى BlackRock إلى مساعدة عدد متزايد من الأشخاص على تحقيق الرفاه المالي. وبصفتنا جهة مؤتمنة تعمل لمصلحة المستثمرين ومزوِّدًا للتكنولوجيا المالية، فإننا نساعد ملايين الأشخاص على بناء مدَّخرات ماليَّة تخدمهم طوال حياتهم من خلال جعل الاستثمار أكثر سهولة وأقل تكلفة. لمزيدٍ من المعلومات حول شركة BlackRock، يُرجى التفضُّل بزيارة www.blackrock.com/corporate.

بنك Standard Chartered

نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، إذ نمتلك حضورًا مباشرًا في 54 من أكثر الأسواق ديناميكية حول العالم. يتمثَّل هدفنا في تعزيز النشاط التجاري وتحقيق الازدهار مستفيدين من تنوعنا الفريد، إذ نجدِّد التزامنا بإرثنا وقيمنا التي تتجسَّد في وعد علامتنا التجارية «معكم لتحقيق الأفضل (here for good)».

شركة Standard Chartered PLC مُدرجة في سوقَي لندن وهونج كونج للأوراق المالية.

للاطِّلاع على المزيد من التجارب وآراء الخبراء، يُرجى زيارة قسم «الرؤى التحليليَّة والآراء» على الموقع sc.com. تابِع Standard Chartered على منصَّات X وLinkedIn وInstagram وFacebook.

