القاهرة، في إنجاز جديد يعزز مكانتها الرائدة في قطاع الأمن السيبراني، أعلنت شركة برق سيستمز، المزود الإقليمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، عن حصولها رسميًا على اعتماد الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات (NTRA)، لتصبح بذلك من أوائل الشركات في مصر التي تحصل على الترخيص الكامل للأمن السيبراني. وجاء ذالك ضمن الإطار الجديد الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد وترخيص مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في جمهورية مصر العربية.

يشمل هذا الاعتماد ثماني خدمات معتمدة تغطي مختلف مجالات الأمن السيبراني، من ضمنها: اختبارات الاختراق، خدمات الفريق الأحمر، خدمات تقييم الثغرات الأمنية، خدمات مراقبة مركز العمليات الأمنية، خدمات الاستجابة للحوادث السيبرانية، خدمات تحليل الأدلة الرقمية، خدمات الحلول المتكاملة والاستشارية، وخدمات التدريب. ويُعد حصول شركة برق سيستمز على هذا الاعتماد إنجازًا جديدًا يُرسّخ مكانتها الرائدة في مجال الأمن السيبراني، ويؤكد دورها كشريك موثوق لمختلف القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، إضافةً إلى شركات الاتصالات المرخّص لها.

في هذا صدد، علّق الأستاذ/ محمود سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة برق سيستمز، قائلاً: "يُجسد هذا الاعتماد التزامنا المستمر بتطبيق المعايير الوطنية للأمن السيبراني ودعم مسيرة التحول الرقمي في مصر. كما أن كوننا من أوائل الشركات المعتمدة في جميع المجالات الثمانية يعكس حرصنا على تقديم حلول متكاملة وموثوقة للأمن السيبراني تخدم جميع القطاعات بثقة وكفاءة."

وفي سياق متصل، أضاف المهندس /محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائلاً: "يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على اعتماد الشركات التي تلتزم بالمعايير الفنية والتنظيمية للأمن السيبراني، ويُعد حصول برق سيستمز على هذا الاعتماد نموذجًا يُحتذى به في التميز والتقيد بالمعايير الوطنية."

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية برق سيستمز الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم رؤية مصر 2030، من خلال تقديم حلول أمن سيبراني متكاملة تتماشى مع أعلى المعايير الوطنية والعالمية، والمساهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية والارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني في مصر.

تُعدّ برق سيستمز مزوّدًا إقليميًا رائدًا للحلول التقنية في الشرق الأوسط. تقدّم الشركة خدمات متقدمة تشمل إدارة الحلول، الأمن السيبراني، التحول الرقمي، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، تعاونت برق سيستمز مع الشركات والجهات الحكومية لتصميم وتنفيذ حلول مبتكرة تدعم النمو وتعزز القيمة المستدامة. تسعى الشركة إلى بناء علاقات متينة والمساهمة في دفع التقدّم لعملائها وشركائها والمجتمعات التي تخدمها.

عن الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات وإطار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (NTRA):

يُعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003. ويضطلع الجهاز بدور محوري في ضمان الالتزام بمعايير الأمن السيبراني وحوكمة مقدمي الخدمات التقنية داخل الدولة، من خلال الإدارة التنفيذية للمخاطر والامتثال والاعتماد السيبراني. ويهدف هذا الدور إلى تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، وتحقيق التوازن بين المنافسة العادلة وجودة الخدمات، بما يدعم التحول الرقمي واستدامة البنية التحتية الوطنية.

