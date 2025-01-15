الشراكة تتيح للتجار في دولة الإمارات الوصول قاعدة عملاء تشمل 2 مليون مسافر من الهند

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماغناتي"، المزود الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط، عن عقد شراكة استراتيجية مع الشركة الدولية لخدمات الدفع التابعة لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، وذلك بهدف توفير حلول السداد عبر أنظمة واجهة الدفع الموحدة (UPI) للمسافرين الهنود، باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR codes) في أجهزة نقاط البيع التابعة لشركة ماغناتي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر واجهة الدفع الموحدة (UPI) من أفضل أنظمة السداد الفوري وأكثرها نجاحاً في العالم، مع معالجة أكثر من 15 مليار معاملة في الهند خلال نوفمبر 2024. ويتميز هذا الحل بكفاءة تكاليفه، وهو مصمم للاستخدام على الأجهزة المتحركة، وأصبح الخيار المفضل للمدفوعات الرقمية حول العالم، نظراً لما يوفره من معايير بساطة العمليات والأمان والثقة في إجراء المعاملات التجارية. وتعمل "ماغناتي" من خلال هذه الشراكة على إثراء محفظتها المتنوعة من حلول الدفع، مما يتيح للتجار في دولة الإمارات تلبية احتياجات قاعدة أوسع من العملاء من الهند.

وفي إطار المرحلة التجريبية الأولى، أطلقت "ماغناتي" خدمة قبول واجهة الدفع الموحدة في سوق دبي الحرة لتحسين تجربة التسوق والدفع للمسافرين من الهند؛ في الوقت الذي تخطط فيه لتوسعة نطاق الخدمة لتشمل قطاعات حيوية مثل تجارة التجزئة والضيافة والنقل ومتاجر السوبرماركت وغيرها.

بهذه المناسبة سليم محمود أوان، العضو المنتدب، ورئيس تطوير أعمال الحلول المؤسسية في "ماغناتي": "تساهم شراكتنا مع NPCI في توسيع نطاق القنوات البديلة للدفع بالتزامن مع تعزيز تجربة العملاء، من خلال تقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات المسافرين والمقيمين من الهند. وتعكس هذه الخطوة التزامنا الجاد والمستمر بتطوير منظومة مدفوعات رقمية متكاملة، ترتكز على الابتكار وتعزيز القيمة من خلال توطيد الترابط بين الأسواق العالمية".

من جانبه، قال ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية لخدمات الدفع التابعة لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI): "تعتبر الشراكة مع "ماغناتي" خطوة استراتيجية نحو توسيع قبول خدمات واجهة الدفع الموحدة (UPI) في دولة الإمارات؛ فهي توفر العديد من المزايا للمسافرين من الهند، وتضمن لهم دفع سلسة ومألوفة في وجهات رئيسية مثل سوق دبي الحرة. وينسجم هذا التعاون في مضمونه وأهدافه مع رؤيتنا الرامية إلى توفير شبكة عالمية لقبول المدفوعات الرقمية للمسافرين الهنود، وتحسين تجربة الدفع الخاصة بهم أثناء تنقلهم. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الشراكة في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية القوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند".

كما قال راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "ترتبط شراكة ماغناتي ارتباطاً وثيقاً بالتزامها بالابتكار والحلول المتمحورة حول العملاء. ومن خلال دمج واجهة الدفع الموحدة (UPI) في نظام قبول المدفوعات الخاص بها، تثبت ’ماغناتي‘ مكانتها كشريك موثوق به للشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات، مما يتيح تجارب دفع سريعة وسهلة وآمنة للتجار والعملاء على حد سواء".

من خلال دمج واجهة الدفع الموحدة (UPI) في نظام قبول المدفوعات الخاص بها، عززت ماغناتي موقعها كشريك موثوق به للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح تجارب دفع سريعة وسهلة وآمنة لكل من التجار والعملاء.

نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها. وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع Magnati.com

نبذة عن وشركة المدفوعات الوطنية الهندية NPCI

تم تأسيس شركة NPCI الدولية للمدفوعات المحدودة (NIPL) في 3 أبريل 2020، كشركة تابعة مملوكة بالكامل للهيئة الوطنية للمدفوعات في الهند (NPCI). بصفها الذراع الدولية لـ NPCI، تكرس NIPL جهودها لنشر نظام الدفع الفوري المحلي الناجح لـ NPCI — واجهة الدفع الموحدة (UPI) — ونظام البطاقات (RuPay) خارج الهند. لقد طورت NPCI بنجاح وأثبتت قدراتها في تقديم المنتجات والتقنيات في السوق المحلية من خلال تحويل قطاع المدفوعات في الهند. حاليًا، هناك عدة دول تسعى إلى إنشاء نظام دفع فوري أو نظام بطاقات محلي. ويمكن لـ NIPL، بفضل معرفتها وخبرتها، أن تقدم لهذه الدول المساعدة التقنية من خلال التراخيص والاستشارات لبناء أنظمة دفع فوري لتلبية الاحتياجات سريعة التطور للأعمال العالمية سريعة النمو. تركز NIPL على تحويل المدفوعات حول العالم من خلال التكنولوجيا والابتكار. لن تمكن فقط المدفوعات للهنود، ولكنها ستدعم أيضًا دولًا أخرى من خلال تعزيز قدراتها في مجال المدفوعات باستخدام المساعدة التقنية والاستشارات والبنية التحتية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقعى https://www.nipl.com/

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