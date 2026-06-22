الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة "فودكس" (Foodics)، المنصة الرائدة في تقنية إدارة المطاعم والتقنية المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام استحواذها الكامل على شركة Norma، المتخصصة في علوم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لقطاع الضيافة والمطاعم ومقرها اليونان، وبموجب هذا الاستحواذ، انضم فريق Norma إلى قسم الذكاء الاصطناعي في "فودكس"، كما تم دمج تطبيق ذكاء الأعمال (BI) والمساعد التحليلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع للشركة بشكل كامل ضمن منصة "فودكس".

تأسست شركة Norma على يد جورج حنين وأناستاسيوس أناستاسياديس، بهدف تمكين مشغلي قطاع الضيافة من الاستفادة من البيانات بسهولة، من خلال تبسيط تحليل البيانات وجعلها أكثر عملية وإتاحة لأصحاب الأعمال، دون الحاجة إلى خبرات تقنية متخصصة. وفي عام 2024، أطلقت Norma أول تطبيق لذكاء الأعمال في قطاع الضيافة يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات فورية وإنشاء لوحات تحكم مخصصة خلال ثوانٍ. ونجحت الشركة في جمع تمويل من مستثمرين استراتيجيين، وانضمت إلى سوق حلول "فودكس" قبل أن يتجه الطرفان نحو مزيد من التكامل بين الحلول والتقنيات.

مع اكتمال هذه المرحلة، أتمّت "فودكس" الاستحواذ الكامل بنسبة 100% على Norma، بعد أن استحوذت على حصة جزئية منها في الربع الأول من عام 2025. وقد تم دمج تقنية Norma بنجاح في منصة "فودكس" عقب الاستثمار الأولي، ليتم تبنّيها من قِبل أكثر من 10,000 فرع من فروع عملاء الشركة. ومع اكتمال الاستحواذ، ينضم فريق Norma إلى قسم الذكاء الاصطناعي المتخصص في "فودكس" الذي يعمل على بناء الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي التوكيلي لعمليات المطاعم، مما يمنح أصحاب المطاعم قدرات اتخاذ قرار ذكية وفورية بمستوى لم يشهده القطاع من قبل.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فودكس": "مع نمو القطاع، ازداد حجم البيانات وتعددت مصادرها، وأصبح تحويلها إلى قرارات سريعة ومدروسة أحد أبرز التحديات التي تواجه المشغلين اليوم. وستكون المطاعم الأكثر نجاحًا هي تلك التي توظف الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتها. ويسرّع استحواذنا على Norma خططنا لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوكيلي وإطلاق منتجات جديدة، كما يعزز القيمة التي نقدمها. وينعكس ذلك بشكل مباشر على عملائنا من خلال تعزيز كفاءة أعمالهم، وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتحسين هوامش الربحية."

ومن جانبه، قال جورج حنين، الشريك المؤسس لشركة Norma: "تأسست Norma في اليونان على يد فريق من المهندسين والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، بهدف معالجة التحديات العملية من خلال التقنيات الحديثة. وكان هدفنا منذ البداية تمكين المطاعم من اتخاذ قرارات أفضل، عبر جعل البيانات أكثر سهولة من خلال تجربة استخدام سلسة وبديهية. ومن خلال انضمامنا إلى فودكس، نحصل على الإمكانات والموارد والانتشار اللازم لتسريع اعتماد الحلول التي نطورها. ويشكل الجمع بين ريادة فودكس في السوق وخبرة Norma في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات أساسًا قويًا للجيل القادم من تقنيات الضيافة."

ويُسهم هذا الاستحواذ في تسريع تحول "فودكس" إلى منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي في جوهرها (AI-native)، كما يعزز مكانتها الريادية على مستوى المنطقة. ومع وجود أكثر من 40,000 فرع يعتمد على منصة "فودكس" وحضور سوقي متنامٍ في دول الخليج وشمال أفريقيا، فإن دمج قدرات Norma يمثل أحد أكبر عمليات نشر وتطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة العالمي.

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حول فودكس:

"فودكس"، شركة رائدة في تقنيات إدارة عمليات المطاعم والتقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدير أكثر من 40 ألف فرع مطعم نشط في مختلف أنحاء المنطقة، بإجمالي قيمة بضائع متداولة (GMV) يتجاوز 12 مليار دولار أمريكي. تأسست الشركة عام 2014 وتتخذ من الرياض مقرًا رئيسيًا لها، وتوفر منظومة برمجيات سحابية متكاملة، تشمل أنظمة نقاط البيع السحابية، وأجهزة الطلب الذاتي، وخدمات الطلب عبر الإنترنت، وحلول ذكاء الأعمال، والخدمات المالية المدمجة. وتخدم "فودكس" مختلف شرائح قطاع المطاعم، بدءًا من المطاعم الفاخرة وسريعة الخدمة، مرورًا بالمقاهي والمخابز والمطابخ السحابية، وصولًا إلى متاجر التجزئة الصغيرة غير الغذائية. وفي عام 2022، جمعت "فودكس" تمويلًا قياسيًا من السلسلة C بقيمة 170 مليون دولار أمريكي بقيادة Prosus وSanabil Investments، تبعه استثمار استراتيجي من شركة Kamco Invest الكويتية.

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