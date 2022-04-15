الامارات العربية المتحدة - دبي: حقق مربط الشيخ نجاحاً كثيراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم أجمع ويشتهر بكونه ملاذاً آمناً للخيول العربية الأصيلة ، و مثالاً يحتذى به لتحقيق استراتيجية متكاملة تلبي الطلب المتزايد على الخيول العربية الأصيلة كما فاز بعدة جوائز عربية وعالمية، مؤخراً تم التعاون بين مربط الشيخ وفينافولت و أتريا القابضة لاستخدام ال ”“ NFT مواكبةً للتطور التكنولوجي الضخم الذي يمر به العالم بأسره.

يأتي هذا التعاون الإستراتيجي بين مربط الشيخ وأتريا القابضة و فينافولت وهي عبارة عن منصة مصرفية Web 3تمنح الأفراد والشركات السيطرة الكاملة على أموالهم وأصولهم الرقمية، في إطار تسهيل أمور المستثمرين ومنحهم الراحة في تعاملاتهم الرقمية وإيجاد الحلول المبتكرة دوماً أهمها حالياً استخدام ال ”إن إف تي“ والتي تُعرف حالياً بأنها نوعاً جديداً من الأصول الرقمية، على غرار العملات المشفرة التي تستعين بتكنولوجيا البلوك تشين)، أي مرجع توثيقي يتشاركه عدد كبير من الأفراد من دون سلطة مركزية(، حيث تستخدم في مجالات عديدة بما يشمل مثلاً شراء أرض افتراضية أو تربية خيول سباقات افتراضية، ويتميز مربط الشيخ باعتماده أدق المعايير لتربية الخيول العربية الأصيلة خاصةً ضمن برامج معينة يتم استخدامها في تربية الخيول بهدف إنشاء وإنتاج أجمل الخيول العربية المميزة بعنقها الطويل.

وبهذه المناسبة قال محمد الشيخ مالك مربط الشيخ:” يحظى جمال الخيول العربية الأصيلة بإعجاب جميع كل من يراها في أنحاء العالم فهي أجمل الحيوانات التي خلقها وميزها الله عزَوجل ، في مربط الشيخ نسعى دوماً لترك بصمة وأثر مختلف في هذا المجال ، لهذا السبب قررنا من جديد أن نقوم بتجربة ال ”إن إف تي“ بالتعاون مع أتريا القابضة و فينافولت ونأمل أن يكون عملاؤنا الأعزاء متحمسين مثلنا تجاه هذا المشروع الجديد تلبيةً للثورة الرقمية التي نعيشها في عصرنا الحالي“.

يتم تطويرال ”إن إف تي“ لتمكين المستثمرين من تداول الخيول العربية الأصيلة الحقيقية عبر العملات الرقمية، لتلبية الزيادة في الطلب على فرص الاستثمار الافتراضية ، كما سيتم تقييمها على نطاق رقمي يتم نقله بشكل أكبر في الاستخدامات المتقدمة مثل محاكاة السباق والتربية والألعاب. تحتفظ فينافولت بالحق في الاحتفاظ والحد من استخدام ”إن إف تي“ اعتماداً على التقييم والمتطلبات.

قال بونيت ثاكر الرئيس التنفيذي لشركة فينافولت: "يسر فينافولت أن تكون الشركة الناشئة لهذا المشروع بالتعاون مع أتريا القابضة كشريك تقني. إن إنشاء وبناء ال ”إن إف تي“ للخيول العربية الأصيلة الأسطورية لمربط الشيخ ومالكه محمد الشيخ فرصة فريدة بحد ذاتها، خاصةً مع تبني مدينة دبي مؤخراً أول قانون تشفير لها وتشكيل هيئة تنظيمية للأصول الافتراضية ، حيث تعمل المنطقة على تسريع مسارها لتصبح المركز الافتراضي العالمي الرائد. و فينافولت نحن في مهمة لتعزيز التبني الجماعي ل البلوك تشين في جميع أنحاء العالم و يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الرفيع المستوى وماهي إلا بداية ونتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة ”.

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عن مربط الشيخ:

موطن الخيول العربية الأصيلة ومركز تربيتها ، يقع مربط الشيخ في بلجيكا ، وقد أصبح مربطاً معروفاً دولياً ، حيث فاز بالعديد من البطولات والمسابقات ، أهمها بطولة العالم في باريس على مدار سنتين على التوالي ، لم تكن هذه النجاحات هي الأولى بل حقق مربط الشيخ نجاحاً كثيراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، والعالم أجمع ، حظي بفوزه بأعلى معدل نقاط في التايب 93.43 بين كل فئة مهور الجونيور وبجائزة أجمل رأس عربي لسنة 2021 للمهر دي مزيان، بالإضافة إلى الميدالية الفضية عام 2017 ممثلا بالفرس " سيرانزا" . أما في العام الذي يليه فكان فوز ساحق للفحل "اكواتور" حيث حقق الجائزة الذهبية وتوج كبطل العالم ، هذه السيطرة على بطولة العالم لم تتوقف هنا ، ففي العام الذي يليه ايضاً فازت فرس مربط الشيخ "الچمرا" ببطولة العالم وعادت للمربط بالميدالية الذهبية للسنة الثانية على التوالي حيث يعتبر هذا انجاز لم يسبق له اي مثيل. ناهيك عن الجوائز المحلية والعالمية التي حققها المربط خلال السنوات ، حاز المربط على ميداليات ذهبية في مسابقات عالمية اخرى مثل بطولة دبي ، الشارقة وغيرها العديد من المسابقات العالمية الأخرى.

عن أتريا القابضة :

وهي شركة مستثمرة مقرها المملكة المتحدة هي الشركة الأم للعديد من الشركات مثل مربط الشيخ. من خلال الاستثمارات والحصص في الأعمال المبتكرة في جميع أنحاء العالم ، فإن العلامة التجارية في مهمة لتمكين الابتكار والمضي قدماً في الأفكار التي تلهم التأثير الاجتماعي.

عن فينافولت:

هي عبارة عن منصة مصرفية Web3 تمنح الأفراد والشركات السيطرة الكاملة على أموالهم وأصولهم الرقمية ، تتميّز منصة مينافولت عن غيرها من حلول التكنولوجيا المالية الموجودة في السوق بأنّها ملتزمة بتحقيق أفضل النتائج المالية لعملائها، وذلك لأنّها تعتمد على قوة نظام التمويل اللامركزي وتكنولوجيا البلوك تشين. وعلى الرغم من أمان وميزات تكنولوجيا البلوك تشين، لكنّ الكثيرين لا يثقون فيها بالدرجة التي تجعلهم يحاولون فهم آلية عملها أو استخدامها.