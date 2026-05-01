الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة نيكستيرا NextEra، المتخصصة في تقديم حلول تقنية المعلومات، عن افتتاح مقرها الرئيسي الجديد في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) بالرياض، وذلك برعاية المهندس نبيل النعيم رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأستاذة دينا أبو عنق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة للشركة، إلى جانب نخبة من الشركاء وقادة قطاع التقنية في المملكة.

ويمثل هذا الافتتاح خطوة استراتيجية تعكس التزام نيكستيرا بتوسيع حضورها القوي في السوق السعودي، وترسيخ دورها كشريك استراتيجي فعال في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وذالك من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة والتي تسهم في تحقيق اهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ببناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.

وتُعد نيكستيرا شركة سعودية، تأسست بشراكة استراتيجية بين شركة أرامكو الرقمية و شركة ال تي أي ماينتدري LTIMindtree العالمية المتخصصة في استشارات التقنية والحلول الرقمية، مما جعلها تمتاز بالجمع بين الخبرات العالمية العريقة، والفهم العميق لاحتياجات السوق المحلي والاقليمي ، لتقديم حلول تقنية مستقبلية متطورة تهدف إلى تمكين القطاعات الحيوية في المملكة.

هذا و أكدت الأستاذة دينا أبو عنق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة لشركة نيكستيرا، أن هذا الافتتاح يمثل انطلاقة جديدة للشركة لتعزز حضورها في السوق المحلي والاقليمي، وبداية حقيقية لمرحلة واعدة من النمو والتأثير في قطاع التقنية. ونطمح في نيكستيرا إلى أن يستمر دورنا كشريك استراتيجي فعال في رحلة التحول الرقمي في المملكة، من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة، والاستثمار في تنمية المواهب السعودية".

وأضافت، أن الشركة تركز على خدمة أربعة قطاعات رئيسية تشمل: القطاع الحكومي، والقطاع البنكي والتأمين، وقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى القطاع السياحي، عبر تقديم حلول تقنية متقدمة تدعم الكفاءة والابتكار؛ مشيرةً إلى جهود الشركة في تطوير الكفاءات الوطنية التي تأتي في صميم استراتيجيتها، من خلال مركزها التدريبي المتطور في المنطقة الشرقية، وخططها للتوسع بإطلاق مراكز تدريبية في مختلف مناطق المملكة، لإعداد جيل سعودي مؤهل لقيادة مستقبل التقنية والابتكار في المملكة.

وتتمتع نيكستيرا بمنظومة شراكات استراتيجية واسعة مع كبرى الشركات التقنية العالمية الرائدة، من بينها "أوراكل Oracle"، و"مايكروسوفت Microsoft"، و"سيلز فورس Salesforce"، و"سيرفس ناوServiceNow"، و"قوقل Google"، بالإضافة إلى "إتش بيHP" و"ديل Dell"، ما يعزز قدرتها على تقديم أحدث الابتكارات والحلول التقنية المتطورة وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا الافتتاح متزامناً مع كشف نيكستيرا عن تطوير منتج جديد ومبتكر قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (Agentic AI)، سيتم الإعلان عنه قريباً، في خطوة طموحة ستحدث نقلة نوعية وتحولاً كبيراً في أساليب تعامل المؤسسات مع إدارة البيانات واتخاذ القرار بكفاءة عالية وقدرات ذكية تعيد تعريف مستقبل العمليات الرقمية والتحول المؤسسي.

ويعكس اختيار مركز الملك عبدالله المالي (كافد) مقراً رئيسياً لشركة نيكستيرا رؤيتها الطموحة وحرصها الدائم على التواجد في أحد أبرز المراكز المالية والتجارية في المنطقة، بما يدعم خططها للنمو والتوسع، وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص في المملكة.

نبذة عن NextEra:

نيكستيرا هي شركة تقنية من الجيل الجديد مقرها المملكة العربية السعودية، تأسست كمشروع مشترك بين إل تي آي مايند تري العالمية وأرامكو الرقمية الذراع الرقمية والتقنية لشركة أرامكو، والشركة العالمية الرائدة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية. تقدم نيكستيرا خدمات تقنية معلومات محلية، وتسهم في دفع عجلة الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات المستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030

