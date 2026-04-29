الكويت: في إطار مواصلة النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، نظّمت "طلبات"، المنصة الرائدة في خدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفعالية الثالثة من مبادرة Next Tech Gen لتمكين الكفاءات الشابة من اكتساب المهارات العملية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة مجالات التكنولوجيا والابتكار في الكويت، والتي أقيمت في مقر شركة طلبات بالتعاون مع "لوياك"، المؤسسة غير الربحية المعنية بتمكين الشباب.

ويأتي البرنامج ضمن جهود "طلبات" المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، لاسيما المبادرات التعليمية، حيث استضافت الشركة 30 من حديثي التخرّج من تخصصات أكاديمية متنوعة ضمن أحدث فعاليات البرنامج، الذي يُعدّ مبادرة طويلة الأمد لتبادل المعرفة، يتم من خلالها قيام الشركة بزيارات شهرية منتظمة إلى الجامعات والمدارس والأكاديميات. ومن خلال هذا البرنامج، تسعى "طلبات" إلى تقليص الفجوة بين المسارات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتغيّرة.

وتعليقاً على الفعالية، قالت أمل بوخمسين، مديرة الشؤون المؤسسية في "طلبات الكويت": "باعتبارنا شركة تكنولوجية تضع الفرد على رأس أولوياتها، نحرص على تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من قيادة مستقبل قطاعات التكنولوجيا والابتكار في الكويت. ومن خلال مبادرة Next Tech Gen، نوفر للطلبة وحديثي التخرج فرصة لتطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئة عمل حقيقية، بما يساعدهم على فهم آليات العمل في القطاع واكتشاف السبل التي تعزز فرص نجاحهم فيه".

ومن جانبها، قالت ندى علي بور دانشي - مدير قسم التمكين المهني في "لوياك": "فخورون بالتعاون مع جهات رائدة في السوق مثل "طلبات"، لما تمتلكه من خبرات تدعم رسالتنا في إعداد الشباب الكويتي وتمكينه بالمهارات التي تقوده إلى النجاح. ومن خلال إتاحة الفرصة للشباب التعلّم مباشرة من خبراء القطاع، فإننا نُسهم في بناء جيل مؤهل للمستقبل وقادر على دعم مسيرة النمو المستدام في الكويت".

وشهدت الفعالية سلسلة من المحاضرات التفاعلية قدّمها نخبة من خبراء "طلبات"، تناولت مجالات التسويق، وبناء العلامة التجارية، وتحليل البيانات، وإدارة الموارد البشرية، حيث توفر للمشاركين فرصة التعرف على كيفية تطبيق ما تعلموه عملياً. كما استضافت الفعالية متحدثاً خاصاً من فريق المنتجات الرقمية في المكتب الإقليمي لـ "طلبات"، الذي استعرض العديد من المحاور، من بينها دورة تطوير المنتجات الرقمية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في دعم نمو الأعمال، وتحليل سلوك العملاء.

تعكس هذه المبادرة التزام "طلبات" المتواصل بدعم التعليم في مجالات التكنولوجيا، والمساهمة في إعداد كفاءات شابة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية رأس المال البشري و رؤية الكويت 2035.

