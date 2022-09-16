الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة خدمات الطاقة الوطنية المتحدة National Energy Services Reunited Corp. ("NESR”) ، احد الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير خدمات الطاقة المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في بورصة ناسداك نيويورك تحت رمز NASDAQ:NESR))، اليوم عن أن الشركة قد أتمت عقدا طويل المدى لخدمات الحفر الموجه في السعودية ويشمل: خدمات الحفر الموجه (DD)، و عمليات القياس وتحسين الأداء أثناء الحفر ("MWD")، وخدمات هندسة الآبار والتسجيل السلكي لمعلومات الحفر (LWD)، وذلك لمدة تصل إلى أربع سنوات اعتبارا من هذا التاريخ.

ويعد العقد الذي أُعلن اليوم، تتويجاً لسنوات عدة من الاستثمار في بحث وتطوير تجارب ميدانية كثيرة، أُثبتت خلالها NESR قدراتها وأمكانيتها في مجال حفر وتوفير الآبار الرأسية والاتجاهية في أوقات قياسية وباستخدام تكنولوجيا وتقنيات رائدة، حيث أُنجزت العام الماضي العديد من عمليات الحفر الموجه في حقول عدة وبوقت قياسي نتيجة التعاون الناجح بين شركة NESR وشركة خدمات تكنولوجيا فينكس (PHX Energy Service)، ما وفّر وقتا كبيرا على عملائنا.

ويشكّل إتمام هذا العقد منصة لـ NESR تعرض وتطلق من خلالها تقنيات الجيل المقبل في مجالات الحفر والقياس، لاسيما خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة NESR، شريف فودة تعليقا على هذه المناسبة: "تمثل هذه العقود علامة فارقة في إستراتيجية النمو الخاصة بنا لترسيخ NESR واحدة من اللاعبين الرئيسيين في مجالات الحفر الموجه، كما تمهد الطريق لإطلاق تقنيات الجيل القادم والتي ستتيح لعملائنا فرصة الوصول إلى أفضل التقنيات المعتمدة عالميًا". مضيفا ”نحن فخورون جدا بشراكتنا مع شركة "PHX" لنظامها MWD المتمايز للغاية ومحركات أطلس Atlas))، والتي لعبت دورا كبيراّ إلى جانب قدراتنا في مجال هندسة الآبار في عرض ما يمكن تحقيقه من حيث كفاءة عمليات الحفر التي تجاوزت أو استوفيت المعايير الميدانية في الغالبية العظمى من عملياتنا"

وشكر السيد فودة جميع عملاء الشركة "على ثقتهم بجهود الشركة في مجال البحث والتطوير ولخدمات المتكاملة التي نقدمها ولا سيما في هذا المجال المتطور تقيناً من سوق خدمات حقول النفط". مشيرا إلى تركيز NESR على نموذجها المبتكر في استيراد التقنيات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والاستثمار في شركات التكنولوجيا العالمية ذلك "بهدف تحقيق قفزة نوعية والبدء بالاستثمارات الهندسية والصناعية المحلية، في الوقت الذي ننفذ فيه منشأتنا المستقبلية المتطورة في مجمع الملك سلمان للطاقة (SPARK)".

#بياناتشركات

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عن شركة NESR.

تأسست شركة NESR في عام 2017، وهي واحدة من أكبر مزودي خدمات حقول النفط الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وعبر أكثر من 5000 موظف ، يمثلون أكثر من 60 جنسية في أكثر من 15 دولة، تساعد الشركة عملاءها على إطلاق الإمكانيات الكاملة لخزاناتهم من النفط والغاز من خلال توفير خدمات الإنتاج مثل الأسمنت، والأنابيب الملتفة، والترشيح، والإكمال، والتحفيز، والضخ، وخدمات النيتروجين. كما تساعد الشركة أيضًا عملاءها على الوصول إلى خزاناتهم من النفط والغاز بطريقة أكثر ذكاءً وفعالية، من خلال توفير خدمات الحفر والتقييم، مثل أدوات الحفر في قاع البئر والحفر الاتجاهي وأدوات الصيد وخدمات الاختبار و Wireline و Slickline و السوائل وخدمات الحفر.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا المنشور على بيانات تطلعية (يعرف هذا المصطلح في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، وتعديلاته، والمادة 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته).

جميع البيانات الواردة في هذا المنشور بيانات تطلعية ماعدا البيانات المبنية علي حقائق تاريخية أنها.

المصطلحات "يجوز"، و"ربما"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"مشروع" ، و"تقريبي"، و"توقع"، و"إمكانية"، و"استراتيجية"، و"توقع"، و"محاولة"، و"تطوير"، و"خطة"، و"مساعدة"، و"اعتقاد"، و"استكمال"، و"نية"، و"توقع"، و"مستقبل" وأي مصطلحات مشابهة (بما في ذلك نفي لأي من هذه المصطلحات) تعتبر مصطلحات البيانات التطلعية.

ومع ذلك ، قد لا تحتوي جميع البيانات التطلعية على واحد أو أكثر من هذه المصطلحات التعريفية.

قد تتضمن البيانات التطلعية في هذا المنشور، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بالنطاق والتوقيت المحتملين لإعادة البيانات المالية، وخطط وأهداف الإدارة للمشاريع المستقبلية، وتوقعات المكسب أو الخسارة، والمكسب أو الخسارة للأسهم، والنفقات الرأسمالية، والأرباح، وهيكل رأس المال أو البنود المالية الأخرى، والأداء المالي المستقبلي للشركة، وخطط وفرص التوسع، والافتراضات الأساسية أو المتعلقة بأي بيان من هذا القبيل.

لا يُقصد من البيانات التطلعية التنبؤ أو ضمان النتائج الفعلية أو الأداء أو الأحداث أو الظروف وقد لا تتحقق لأنها تستند إلى التوقعات والخطط والأهداف والمعتقدات والتوقعات والتقديرات والافتراضات الحالية للشركة وتخضع لـعدد من المخاطر واوجع عدم اليقين والتأثيرات الأخرى التي لا تتحكم الشركة في كثير منها.

قد تختلف النتائج الفعلية وتوقيت بعض الأحداث والظروف ماديًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية نتيجة لهذه المخاطر واوج عدم اليقين.

قد تشمل العوامل التي قد تؤثر أو تساهم في دقة البيانات التطلعية أو تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المتوقعة أو المرغوبة، على سبيل المثال لا الحصر: مقدار ونطاق وتوقيت أي إعادة بيانات مالية قد تكون مطلوبة، والمعلومات التي قد يتم اكتشافها في سياق استكمال الشركة لمطابقة نتائجها المالية والتحليلات ذات الصلة؛ القدرة على التعرف على الفوائد المتوقعة من صفقة دمج الأعمال الأخيرة للشركة، والتي قد تتأثر، من بين أمور أخرى ، بسعر النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والمنافسة وقدرة الشركة على دمج الأعمال المكتسبة والقدرة من الأعمال المشتركة لتنمو وإدارة النمو بشكل مربح؛ تكاليف التكامل المتعلقة بدمج الأعمال الأخيرة للشركة؛ تقديرات الإيرادات المستقبلية للشركة والمصروفات ومتطلبات رأس المال وحاجة الشركة للتمويل؛ مخاطر الشكاوى والإجراءات القانونية والتحقيقات الحكومية؛ الأداء المالي للشركة؛

النجاح في الاحتفاظ بـ أو توظيف، أو القيام بالتغييرات المطلوبة بالنسبة لمسؤولي الشركة أو الموظفين الرئيسيين أو المديرين؛ اللوائح الحكومية الحالية والمستقبلية؛ التطورات المتعلقة بمنافسي الشركة؛ التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ احتمال أن تتأثر الشركة سلبًا بالظروف الاقتصادية وظروف السوق الأخرى، والاضطرابات السياسية، والحرب، والأعمال الإرهابية، والانقلابات العملات الدولية، والأعمال التجارية و / أو العوامل التنافسية؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المنصوص عليها في أحدث تقرير سنوي للشركة بالنموذج 20-F المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

تحذر الشركة ضد الاعتماد بشكل لا داعي له على البيانات التطلعية بسبب المخاطر واوجه عدم اليقين المرتبطة بها وعوامل الخطر. وتخلي الشركة مسؤوليتها من أي التزام بتحديث البيانات التطلعية الواردة في هذا المنشور لتعكس أي معلومات جديدة أو أحداث أو ظروف مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. يجب عليك قراءة هذا المنشور مع المستندات الأخرى التي قد تقدمها الشركة أو توفرها من وقت لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). المصدر: "ايتوس واير"

للاستفسارات المتعلقة بشركة نسر، يرجى التواصل مع:

بلايك جيندرون – نائب الرئيس لأمور المستثمرين وتطوير الاعمال

شركة خدمات الطاقة الوطنية المتحدة

832-925-3777

investors@nesr.com