استضاف برنامج NBK RISE جلسة تواصل وملتقى جمع متدربات الدفعة الثانية من البرنامج، حيث أقامت السيدة/ شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، مأدبة غداءً بهدف تعزيز تعزيز العلاقات بين المشاركات والشركاء في البرنامج.

وجمع اللقاء البحر مع ممثلي شركاء برنامج NBK RISE، وهم: شركة أبيات، بنك الخليج، اتحاد مصارف الكويت، مؤسسة البترول الكويتية، شركة أوريدو الكويت، وشركة المركز المالي؛ وذلك لتبادل الأفكار وتعزيز الرؤى حول تمكين القيادات النسائية.

وتستعد المشاركات القادمات من مختلف القطاعات والدول لتقديم عروضهن النهائية خلال حفل تخرجهن الذي سيُقام في أكتوبر المقبل.

يُعد برنامج NBK RISE مبادرة صُممت خصيصًا لدعم القيادات النسائية وتمكينهن من الوصول إلى أعلى المناصب، حيث تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع الاستراتيجية الطموحة لبنك الكويت الوطني والهادفة إلى تعزيز دور المرأة في القيادة على مستوى المؤسسة والدولة والمنطقة والعالم، وترسيخًا لالتزامه بمبادئ التنوع والمساواة والشمول وفقًا لأرقى المعايير العالمية.

شهد البرنامج مشاركة 25 متدربة متميزة من خبرات مهنية متنوعة، ضمت موظفات من بنك الكويت الوطني – الكويت وأفرعه الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة الوطني للثروات، وممثلات عن شركات إقليمية مرموقة مثل: مؤسسة البترول الكويتية، شركة Ooredoo، اتحاد مصارف الكويت، شركة أبيات، بنك الخليج، شركة المركز المالي، J’s Bakery، وإنترفست كابيتال بارتنرز نيويورك. وينقسم البرنامج إلى وحدات تدريبية متعددة تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإستراتيجية ومهارات التواصل والتعامل مع الآخرين، مع التركيز على إعداد المشاركات لتولي مناصب قيادية متميزة في المستقبل.

وعُقدت الوحدة التدريبية الرابعة والنهائية من البرنامج بالتعاون مع جامعات مرموقة، وركزت على المهارات السلوكية والتأثيرية. وتناولت مواضيع محورية بالغة الأهمية مثل: مواجهة التحديات، القيادة الإستراتيجية، الاتجاهات الكبرى ومستقبل العمل، اتخاذ القرارات الفعّالة، التفويض والتمكين، والرفاهية العامة. كما استعرضت المتدربات قدرتهن على تطوير مشاريعهن النهائية استعدادًا للعروض التقديمية أمام الإدارة التنفيذية، من أجل التطبيق العملي للمعارف والمهارات المكتسبة خلال رحلتهن في البرنامج.

ولم يقتصر التركيز في هذه الدفعة على تطوير المهارات القيادية فحسب، بل شمل أيضًا تعزيز التواصل العالمي والتعرّف على الخبرات الدولية المتنوعة، مما ساهم في تعميق الفهم المشترك وتعزيز التعاون الإستراتيجي عبر الحدود، وأثمر عن إنشاء شبكة قوية من القيادات النسائية المتصلة عبر مختلف القطاعات والدول.

ويحرص بنك الكويت الوطني دائمًا على تعزيز تكافؤ الفرص ودعم التنوع والمساواة والشمول في بيئة العمل، من خلال المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة التي يطلقها لتطوير القيادات النسائية، وهو ما ساعد على زيادة عدد النساء في المناصب القيادية والإشرافية بالبنك.

وتُعد زيادة تمثيل القيادات النسائية ومنحهن فرصًا للمشاركة في صنع القرارات الحاسمة من أبرز التوجهات الإستراتيجية للمؤسسات العالمية، لاسيما وأن المرأة أكثر انخراطًا في القضايا الاجتماعية، وهو ما يساهم في تهيئة بيئة تعزز التنمية المستدامة وتحقق تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع على المدى الطويل.

ويسعى برنامج NBK RISE إلى إحداث تأثير مستدام على مختلف القطاعات من خلال بناء مجتمع متنوع من القيادات النسائية، حيث تقوم خريجات البرنامج بتوجيه ودعم المرشحات الطموحات مستقبلًا. ويعكس البرنامج التزام الوطني الراسخ بتعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق طموحاتها المهنية، وقد حظي بإشادة واسعة النطاق وحصد العديد من الجوائز المرموقة، من بينها: جائزة التميز في تنمية وتطوير القيادات النسائية من مؤسسة MERIT، والجائزة الفضية في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية (SHRM) ، إضافة إلى جائزة من "يوروموني".

-انتهى-

#بياناتشركات