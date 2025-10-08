• البرنامج يعد منصة مثالية للنساء الطموحات لتحقيق أهدافهن المهنية

• الوطني يحرص دائماً على تعزيز تكافؤ الفرص ودعم التنوع والمساواة والشمول

احتفى بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة الثانية من مبادرة «NBK RISE»، والتي تعد الأولى من نوعها والمصممة خصيصاً لتعزيز ودعم القيادات النسائية وتزويدها بالمهارات اللازمة للوصول إلى إمكاناتها الكاملة، وتولي أعلى المناصب القيادية.

شهد حفل التخرج الذي أقيم في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني حضور الإدارة التنفيذية للبنك، إضافة إلى رؤساء تنفيذيين وممثلين عن مؤسسات وشركات وبنوك من بينها: اتحاد مصارف الكويت، مؤسسة البترول الكويتية، شركة أبيات، بنك الخليج، وشركة المركز المالي الكويتي.

كما حضر الحفل ممثلون عن الجامعات المشاركة في المبادرة، ومن ضمنها جامعة «IE Business School»، وتخلله كلمات ملهمة وقصص نجاح واعتراف بالعمل الجاد والتفاني الذي أظهرته المشاركات طوال البرنامج.

وشارك في هذه النسخة من البرنامج 25 متدربة من خلفيات مهنية متنوعة بما في ذلك بنك الكويت الوطني-الكويت والمواقع الدولية لبنك الكويت الوطني والوطني للثروات، إضافة إلى المشاركات من المؤسسات الشريكة وهي مؤسسة البترول الكويتية وشركة Ooredoo واتحاد مصارف الكويت وشركة أبيات وبنك الخليج وشركة المركز المالي الكويتي وJ's Bakery وانترفست كابيتال بارتنر نيويورك.

وامتدت النسخة الثانية من برنامج NBK RISE على مدار 9 أشهر، حيث تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والدورات التدريبية المدمجة التي تركز على تطوير الكفاءات، وبناء الثقة، وفعاليات التواصل، وتعزيز المهارات اللازمة للتغلب على التحديات في بيئة العمل المتغيرة، إلى جانب تنفيذ وتطوير المبادرات الإستراتيجية وقيادة التحول والتغيير والقيادة الشاملة واتخاذ القرار الفعال، كما وفر البرنامج فرصاً للتوجيه والتدريب من قبل قادة ناجحين في الصناعة، وأيضاً مشاريع عمل جماعية لبلورة الأفكار والطروحات إلى نتائج ملموسة.

وشكل البرنامج الذي أعلنت عن إطلاقه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر خلال عام 2022، خطوة نحو سبل توحيد الجهود لدعم النساء للوصول إلى إمكاناتهن وذلك انطلاقا من قناعة البنك بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان استدامة النجاح المستقبلي لكافة المؤسسات.

ونجح البرنامج خلال وقت قصير في المساهمة الفاعلة تجاه دعم وتعزيز ريادة المرأة من خلال إشراك وإلهام وكذلك تحفيز النساء عبر المناطق والقطاعات والتخصصات المختلفة، كما سعى البرنامج إلى خلق مجتمع من القيادات النسائية لمواصلة تقدم المبادرة وتنميتها بصفة مستدامة.

ويلتزم الوطني بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها وزيادة تواجدها في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي، حيث يوفر البنك برامج متخصصة وورش عمل بالتعاون مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب حول العالم لتطوير القيادات النسائية وتزويدهن بأدوات وتقنيات تساعدهن في مجال القيادة.

ويعد برنامج NBK RISE منصة مثالية للنساء الطموحات لإطلاق إمكاناتهن وتحقيق أهدافهن المهنية، لاسيما مع النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، فيما يواصل بنك الكويت الوطني جهوده الدؤوبة لتمكين النساء في مكان العمل والارتقاء بمسيرتهن المهنية، وذلك انطلاقاً من قناعته بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان استدامة النجاح المستقبلي لكافة المؤسسات.

ويحرص الوطني دائماً على تعزيز تكافؤ الفرص ودعم التنوع والمساواة والشمول في بيئة العمل من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة التي يوفرها لدعم وتطوير القيادات النسائية، وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين المناصب القيادية والإشرافية في البنك.

وتعتبر زيادة تمثيل القيادات النسائية ومنحهن فرصاً للمشاركة في صنع القرارات الحاسمة للمؤسسات من أبرز التوجهات الإستراتيجية للمؤسسات العالمية، لاسيما وأن المرأة تنخرط بشكل أكبر في القضايا الاجتماعية، وهو ما يساهم في تهيئة بيئة تعزز التنمية المستدامة وتخلق تأثيراً إيجابياً في المجتمع على المدى الطويل.

ويعتبر برنامج NBK RISE تجربة ملهمة لا تقتصر فقط على جهود البنك منفرداً، بل تمتد لتشمل عدداً من المؤسسات الرائدة في الكويت التي وقعت على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامها الراسخ بالعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج NBK RISE حصل على العديد من الجوائز المرموقة من جهات عالمية مثل، جائزة التميز في تنمية وتطوير القيادات النسائية من مؤسسة MERIT، والجائزة الفضية في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية (SHRM)، إضافة إلى جائزة من «يوروموني».

-انتهى-

