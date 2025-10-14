حازم حجازي: تجاوز البنك نسبة 25% من محفظته لصالح هذا القطاع، مما يعكس التزامه بتعزيز دوره التنموي

باسل رحمي: نعمل على التوسع في تمويل المشروعات باستخدام مختلف آليات التمويل لتلبية احتياجات العملاء

أحمد سليمان: موّل البنك حتى الآن 965 مشروعًا متنوعًا تشمل الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية والأنشطة الطبية والتجارية

القاهرة : في إطار استراتيجية البنك لإطلاق برامج تمويلية مبتكرة تستهدف قطاعات متعددة، أعلن بنك البركة – مصر عن توقيع اتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، يحصل البنك بموجبها على تمويل بقيمة 200 مليون جنيه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، بهدف إعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بعوائد تنافسية تشجعهم على التوسع والنمو. وفي هذا الإطار، بلغ حجم التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مما يعكس التزام البنك بتوسيع قاعدة الدعم لهذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات كخطوة استراتيجية تعكس التزام بنك البركة – مصر بدعم التنمية المستدامة وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نعتبره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقد ساعدتنا هذه الجهود في تجاوز نسبة 25% من محفظة البنك لصالح هذا القطاع، بما يرسخ دور البنك كشريك تنموي استراتيجي للاقتصاد المصري، و يدفعنا لمواصلة طرح حلول تمويلية مبتكرة وشراكات بنّاءة تدعم مسيرة النمو الوطني."

ومن جانبه أوضح الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن التعاون مع بنك البركة يتفق مع خطة عمل الجهاز والتي تهدف للتنوع في آليات التمويل لتلبية احتياجات العملاء مشيدا بقدرات بنك البركة - مصر ونجاحه في السوق في تقديم منتجات تمويل متنوعة ومنها التمويل الإسلامي. وأضاف رحمي أن العقد الحالي يهدف لتمكين الشباب وأصحاب المشروعات في جميع المحافظات من الحصول على التمويلات اللازمة لبدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة والتركيز على أصحاب المشروعات الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم وينضمون للقطاع الرسمي لمساعدتهم على الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة مشيرا إلى أن العقد يستهدف أيضا التركيز على مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي والمشروعات الصناعية والمشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات ومشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وكذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات.

كما أضاف الأستاذ أحمد سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك البركة – مصر، قائلاً: "يُعد هذا التعاون إضافة مهمة لمسيرة البنك في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمنحنا قدرة أكبر على تمويل عدد متزايد من المشروعات ورواد الأعمال عبر منتجات مرنة وأسعار تنافسية. وقد موّل البنك حتى الآن 965 مشروعًا متنوعًا تشمل الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية والأنشطة الطبية والتجارية، وهو ما تُوِّج بحصولنا على جائزة 'أفضل منتج إسلامي جديد للمشروعات الصغيرة' من The Digital Banker لعام 2025."

