دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت موني هاش (MoneyHash)، المنصة الرائدة لتنظيم المدفوعات في الأسواق الناشئة والعالمية، عن شراكة مع ثواني (Thawani Pay)، أول شركة تقنية مالية مرخّصة ومزود حلول دفع خاضع لتنظيم البنك المركزي العُماني.

تعكس هذه الشراكة استراتيجية موني هاش في تعزيز حضورها في عُمان، بالاستفادة من شبكة مزودي الدفع الحالية لديها في السوق. ومن خلال التعاون مع ثواني، تواصل موني هاش توسيع عمق تغطيتها المحلية، بما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة أكبر ضمن منظومة المدفوعات في عُمان، مع الحفاظ على اتساق العمليات عبر مختلف الأسواق.

تمكين عمليات دفع قابلة للتوسع من خلال تنظيم المدفوعات

تتمحور هذه الشراكة حول طبقة تنظيم المدفوعات التي تقدمها موني هاش، والتي تتيح للشركات إدارة عدة مزودي دفع، وتحسين توجيه المعاملات، والحصول على رؤية أوضح للأداء عبر الأسواق المختلفة من خلال تكامل واحد.

ومن خلال العمل مع ثواني، تُمكّن موني هاش الشركات من العمل ضمن منظومة الدفع في عُمان، مع الحفاظ على توحيد عمليات الدفع عبر مختلف الأسواق التي تعمل بها. ويشمل ذلك الوصول السلس إلى مزودي بوابات الدفع في عُمان، دون الحاجة إلى إعادة بناء منطق الدفع لكل سوق على حدة.

ومن خلال تقليل التعقيد عبر بنية تحتية مركزية، تتيح موني هاش للفرق التركيز على النمو، مع الحفاظ على الأداء والتحكم والموثوقية عبر الأسواق.

قال نادر عبد الرازق، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موني هاش:

"لم يعد التوسع في المدفوعات عبر الأسواق يعتمد فقط على إضافة مزودي خدمات جدد، بل على بناء أنظمة قادرة على التكيف مع كل سوق دون زيادة التعقيد. وتتيح شراكتنا مع ثواني للشركات العمل في عُمان بنفس مستوى التحكم والرؤية الذي تتمتع به عبر بنيتها الأوسع للمدفوعات، مع الاستفادة من بنية تحتية محلية قوية."

دعم الابتكار المحلي من خلال بنية تحتية موثوقة

تأسست ثواني في عام ٢٠١٦، ولعبت دورًا مهمًا في تطوير المدفوعات الرقمية في عُمان. وتعمل الشركة بترخيص من البنك المركزي العُماني، مع تركيزها على تقديم حلول آمنة وسهلة الاستخدام تدعم كلًا من الشركات والأفراد.

وتدعم منصتها مجموعة واسعة من استخدامات الدفع، بدءًا من المعاملات اليومية ووصولًا إلى الخدمات الحكومية، مع استمرار توافقها مع رؤية عُمان٢٠٤٠ وأهداف التحول الرقمي في السلطنة. كما تضمن الشركة أعلى معايير الأمان من خلال حصولها على شهادة PCI DSS، بما يعزز الثقة لدى قاعدة مستخدميها المتنامية.

قال ماجد العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني:"هدفنا في ثواني هو جعل المدفوعات الرقمية أكثر سهولة وموثوقية لكل من الشركات والمستخدمين. ويتيح لنا العمل مع موني هاش دعم الشركات العاملة في عُمان بحلول دفع مرنة، وبنية قوية تدعم النمو."

ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للشركات الوصول إلى مجموعة واسعة من قدرات الدفع التي توفرها ثواني، بما في ذلك دفع الفواتير، والخدمات الحكومية، والمعاملات الرقمية عبر استخدامات متعددة. كما تستند البنية التحتية للشركة إلى أسس آمنة، تشمل شهادة PCI DSS، بما يضمن معايير عالية لحماية البيانات وأمن المدفوعات.

تعزيز المدفوعات الرقمية في المنطقة

تمتد شبكة موني هاش المتنامية إلى أكثر من ٣٥٠+ اتصال، و1١٥٠+ وسيلة دفع، و٤٠+ سوقًا، بما يتيح للشركات العمل عبر منظومات دفع متنوعة من خلال تكامل واحد. ومن خلال تعاونها مع ثواني، تمتد هذه الشبكة إلى عُمان، بما يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى مزودي بوابات الدفع في عُمان، إلى جانب تدفقات دفع آمنة مدعومة بشهادة PCI DSS.

ويساعد ذلك الشركات على العمل بكفاءة أكبر ضمن البيئات المحلية، مع الحفاظ على الاتساق في الأداء والتحكم عبر عملياتها الإقليمية الأوسع.

حول موني هاش (MoneyHash)

موني هاش هي المنصة الرائدة لتنظيم المدفوعات والمصممة للأسواق الناشئة والعالمية، حيث تقدم حلولًا للبنية التحتية للمدفوعات تحاكي نهج AWS في الحوسبة السحابية. تُمكّن برمجيات تنظيم المدفوعات الخاصة بها الشركات من دمج عدة بوابات دفع عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة، مع توفير التوجيه الذكي للمدفوعات، ودعم المدفوعات متعددة العملات، ولوحة تحكم موحدة لإدارة العمليات بشكل كامل. وتساعد موني هاش الشركات على تحويل تعقيد المدفوعات إلى ميزة تنافسية، من خلال توفير المرونة وقابلية التوسع اللازمة للنمو في أحد أكثر الأسواق الرقمية تنوعًا وسرعة في النمو حول العالم.

حول ثواني ( Thawani Pay )

تأسست ثواني في عام ٢٠١٦ وهي شركة تقنية مالية مرخّصة في سلطنة عُمان وتعمل تحت إشراف البنك المركزي العُماني. تقدم الشركة مجموعة من خدمات الدفع الرقمية، بما في ذلك حلول الدفع الإلكتروني، ودفع الفواتير، ومعالجة المعاملات عبر قطاعات متعددة. وبصفتها إحدى بوابات الدفع الرائدة في عُمان، تدعم ثواني التجار والمستخدمين من خلال تجارب دفع آمنة وسلسة.

ومع تركيز قوي على الابتكار وتجربة المستخدم، تواصل ثواني تطوير حلول تتماشى مع أهداف التحول الرقمي في عُمان، من خلال بنية تحتية موثوقة مدعومة بشهادة PCI DSS، ودعم منظومة متنامية من الشركات والمؤسسات.

#بياناتشركات