الرياض، المملكة العربية السعودية: شاركت سامرج، الشركة الرائدة في تطوير البرمجيات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر Money 20/20 الشرق الأوسط، الذي عقد في الرياض مؤخراً، حيث تبادل خبراؤها رؤاهم مع المشاركين في الفعالية.

وشارك محمد نور، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى سامرج في ندوة نقاشية ثرية حول تنظيم الذكاء الاصطناعي والصيرفة المفتوحة، بينما قدّم فريق الشركة الذي يضم مجموعة من الخبراء استشاراتٍ لقادة القطاع المالي حول بناء تكامل سلس للأنظمة، وتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكذلك تصميم تجارب رقمية تُركّز على العملاء. وقد سلّطت هذه الجهود الضوء على كيفية إعادة تشكيل التقنيات الناشئة للقطاع المالي، والدور الذي تلعبه سامرج كشركة رائدة في هذا القطاع وشريك حيوي في التحول الرقمي قادرٍ على قيادة المؤسسات من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ.

جمعت الندوة محمد نور ورواداً آخرين في هذا المجال وناقشت أدوات الذكاء الاصطناعي التي يتسنى للقطاع البنكي تبنيها مع الحفاظ على مصداقيتها في الوقت ذاته. وتطرقت الندوة إلى التوازن بين الابتكار والحماية، بدءًا من الموافقة والالتزام بالهدف في الصيرفة المفتوحة، وصولًا إلى مفاهيم الشفافية والعدالة وقابلية التشغيل البيني، وكذلك التحول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة القابلة للتدقيق من حيث التصميم.

وقال محمد نور، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، سامرج: "لا تقتصر الريادة الحقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي على السرعة فحسب، بل تشمل أيضًا الثقة واسعة النطاق والتأثير الملموس. ينبغي التحرك بسرعة، ولكن مع مراعاة بناء الأمور المهمة: قيمة حقيقية للعميل، وقواعد حماية واضحة، وأسس بيانات متينة. عندما تتعاون البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والهيئات التنظيمية، لا يتباطأ الابتكار، بل يتضاعف. ترتفع الثقة، وتظهر منتجات جديدة مصممة خصيصًا لحل مشاكل العملاء الحقيقية، مما يجعل الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للابتكار العملي وتحقيق النتائج".

شكّل مؤتمر Money 20/20 الشرق الأوسط منصة فريدة للتعاون في مختلف أنحاء النظام المالي بين الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي التكنولوجيا. وقد ساهمت مشاركة سامرج في ربط هذه الجهات، مقدمةً وجهات نظر حول كيفية مساهمة التقنيات الناشئة في إطلاق نماذج جديدة للتعاون بين المؤسسات. بدايةً من التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، مروراً بالتكامل بين المنصات والابتكار المرتكز على خدمة العملاء، شددت الشركة على أهمية العمل الجماعي لتصميم الخدمات المالية المستقبلية.

نبذة عن سامرج

تأسست شركة سامرج عام 2005، وهي شركة رائدة في توفير حلول التكنولوجيا، ملتزمة بتقديم ابتكارات تُحدث أثرًا مستدامًا من خلال الجمع بين فهم عميق للأعمال وخبرة تقنية قوية، لمساعدة المؤسسات على تحديث عملياتها، وتعزيز كفاءتها، وتطوير تجارب عملائها وموظفيها. تُمكّن سامرج الشركات من النمو والتكيف والريادة في عالم رقمي سريع التغير. تعرّف على المزيد عبر الرابط التالي: www.sumerge.com

