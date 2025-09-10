مع وصول نسبة مستخدمي التكنولوجيا المالية للاستثمار وإدارة الثروات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 62%، فإن المنطقة باتت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت تشيك أوت دوت كوم، المزود العالمي لحلول المدفوعات الرقمية عن مشاركتها في النسخة الافتتاحية من مؤتمر Money 20/20 الشرق الأوسط، الحدث الرائد عالمياً والمتخصص في كلّ ما يتعلّق بالمنظومة المالية العالمية. يُقام الحدث المُرتقب في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في الرياض، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 45,000 زائر تحت شعار "حيث تزدهر الأعمال المالية".

بصفتها راعياً للحديقة الواقعة في القاعة 3، ترحب تشيك أوت دوت كوم بزوار Money 20/20 الشرق الأوسط، لتقدم لهم رؤىً متعمقة حول كيفية مساهمة حلول الدفع الأكثر تطوراً في العالم في تعزيز أداء الأعمال.

هذا وسيعرّف فريق الشركة المتواجد على أرض الحدث الحضور على كيفية ربط تشيك أوت دوت كوم للتجار بشبكة مدفوعات عالمية، ودمج طرق الدفع المحلية المخصصة حسب الطلب لتلبية تفضيلات المستهلكين في مختلف الأسواق. إلى ذلك، سيشارك ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تشيك أوت دوت كوم، في حلقة نقاشية يشارك من خلالها خبرته في بناء حلول دفع مرنة وقابلة للتطوير والتشغيل البيني، تُعزز الأداء من خلال المدفوعات، وتساعد الشركات على الازدهار في الاقتصاد الرقمي. وستُقدم الجلسة، التي تحمل عنوان "توسيع نطاق المدفوعات العالمية - البنية التحتية والابتكار والتشغيل البيني"، رؤىً رئيسيةً في هذا المجال.

وتعليقًا على الإطلاق المرتقب للنسخة الأولى من Money 20/20 في الشرق الأوسط، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تشيك أوت دوت كوم: "يشكّل إطلاق فعالية Money 20/20 للمرة الأولى في الشرق الأوسط لحظة فارقة في مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة. ومع وصول نسبة مستخدمي التكنولوجيا المالية للاستثمار وإدارة الثروات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 62%، واستخدام 44% منهم لأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن المنطقة باتت رائدة في تبني التكنولوجيا المالية الاستهلاكية والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها مركزاً عالمياً للابتكار في هذا المجال."

واضاف قائلاً: "تتمتع تشيك أوت دوت كوم بعلاقة طويلة الأمد مع مؤتمر Money 20/20، حيث شاركنا في دورات عديدة من الحدث في أوروبا والولايات المتحدة. وتُعدّ مشاركتنا في النسخة الافتتاحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا امتداداً طبيعياً لهذه المسيرة. وإننا لنفخر بدعم هذه اللحظة الفارقة والمساهمة في الحوارات التي تُشكّل مستقبل المدفوعات في المنطقة وخارجها."

عن Checkout.com

تعمل شركة Checkout.com على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي. تتميز الشبكة العالمية للمدفوعات الرقمية لـ Checkout.com بدعم أكثر من 145 عملة وتقديم حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، نساعد تجارنا والمؤسسات التي نعمل معها على زيادة معدلات القبول، وتقليل تكاليف المعالجة، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى دافع رئيسي للإيرادات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها 19 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل إنستاشوب، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقر ستيشن.

