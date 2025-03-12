الرياض، المملكة العربية السعودية: يشهد هذا اليوم محطة مفصلية لكل من "أس آي جي" (SIG) وشركة Yellow Door Energy مع الإطلاق الرسمي لمشروع "أس آي جي" للطاقة الشمسية بسعة 2 ميجاواط في الرياض. يأتي هذا المشروع برعاية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" (MODON)، ليؤكد على أهمية الطاقة المتجددة في تطوير المدن الصناعية المستدامة، ودعم مبادرة مدن الخضراء، في خطوة تعزز التزام المملكة بمستقبل أكثر استدامة.

ويتماشى هذا المشروع مع استراتيجية الاستدامة الطموحة لشركة "أس آي جي" التي تسعى إلى ابتكار حلول تغليف تقدم فوائد أكبر للمجتمع والبيئة مقارنة بما تستهلكه. وكجزء من هذه الاستراتيجية، تركز "أس آي جي" على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة عبر كافة مراحل سلسلة القيمة الخاصة بها، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة واستكشاف ممارسات الاقتصاد الدائري التي تحد من الهدر وتعزز الاستخدام الأمثل للموارد.

تمثل هذه المحطة أحد أول مشاريع الطاقة الشمسية الصناعية المتصلة بالشبكة في السعودية بسعة 2 ميجاواط، حيث سيتم ربطها مباشرة بمنشأة صناعية. وتمتد المحطة على مساحة 8,000 متر مربع وتضم أكثر من 3,200 لوحة شمسية. تسهم هذه المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 1,300 طن متري سنوياً، مما يدعم أهداف شركة "أس آي جي" ضمن مبادرتها الطموحة "كلايميت+" (Climate+)، فضلاً عن تعزيز التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق هدفها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وعلّقت هيئة "مدن": "في مدن، نحن ملتزمون بتطوير نظام صناعي مستدام. تشجع مبادرة مدن الخضراء المصنعين في مدننا الصناعية على التحول إلى الكهرباء النظيفة والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. من خلال تبني الطاقة الشمسية، يمكن للمنشآت الصناعية خفض تكاليف الطاقة، وتعزيز مرونتها الاقتصادية، وتحقيق أهدافها في الاستدامة.

يعد هذا المشروع، بسعة تبلغ 2 ميجاواط، خطوة جديدة في مسيرة مدن نحو الاستدامة، لكنه ليس الأول ولن يكون الأخير، فهناك سلسلة من المبادرات القادمة التي تسير على النهج ذاته، تعزيزًا للالتزام بالمساهمة في تحقيق رؤية 2030 الطموحة."

وصرّح عبد الغني الأديب، رئيس ومدير عام "أس آي جي" لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا قائلاً: "يشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التزامنا بمبادرة "كلايميت+" بما يتماشى مع أهدافنا العالمية للاستدامة. ومن خلال التعاون مع شركة Yellow Door Energyوالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، نعمل على تعزيز استدامة أعمالنا ونساهم بفعالية في تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية والتي تندرج تحت إطار مبادرة السعودية الخضراء."

ويعد هذا المشروع ثاني مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذه شركة "أس آي جي" بالتعاون مع شركة Yellow Door Energy، عقب نجاح مشروع محطة الطاقة الشمسية بسعة 304 كيلوواط في دبي، الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل مجموعة من الألواح الشمسية المركبة على الأسطح ومواقف السيارات ومحطة شحن للسيارات الكهربائية، مما يُجسّد التزام شركة "أس آي جي" الراسخ بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أضاف خالد شبارو، المدير الإقليمي لشركة Yellow Door Energy في السعودية قائلاً: "نحن فخورون بدعم مبادرة "كلايميت+"والمساهمة في مبادرة مدن الخضراء من خلال توفير الطاقة المتجددة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. ومن خلال عقودنا لإيجار الطاقة الشمسية، نقوم بتمكين الشركات من خفض تكاليفهم للطاقة وتقليل بصمتهم الكربونية. معَا، نسعى دائماً لدعم أهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وبناء مستقبل طاقة مستدام للأجيال القادمة."

وبموجب عقد إيجار الطاقة الشمسية، تتحمل شركة Yellow Door Energy مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال دورة حياتها، بينما تواصل شركة "أس آي جي" التركيز على تقديم حلول التعبئة والتغليف المستدامة لعملائها.

نبذة عن "أس آي جي"

تعد "أس آي جي" مزود حلول رائد في مجال التغليف "للأفضل" - الأفضل لعملائنا والمستهلكين والعالم أجمع. من خلال مجموعتنا الفريدة المتمثلة في عدة منتجات مبتكرة مثل العبوة المعقمة، والكيس داخل الصندوق، والكيس ذات الفوهة، نعمل بالشراكة مع عملائنا لتقديم منتجات الأطعمة والمشروبات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. تمكننا تقنيتنا وقدراتنا الابتكارية المتميزة من تزويد عملائنا بحلول شاملة ومنتجات متميزة ومصانع ذكية وعبوات أكثر ترابطاً، مما يسهم في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين. تعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا، إذ نسعى جاهدين لإنشاء نظام تغليف إيجابي يحمي بيئتنا ويحد من التأثيرات الضارة.

تأسست "أس آي جي" في عام 1853، ويقع مقرها الرئيسي في نيوهاوزن، سويسرا، وهي مدرجة في بورصة SIX السويسرية. تمكننا مهارات وخبرات موظفينا، البالغ عددهم حوالي 9,600 موظف في جميع أنحاء العالم، من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا في أكثر من 100 دولة. في عام 2024، قامت "أس آي جي" بإنتاج 57 مليار عبوة، محققةً 3.3 مليار يورو من الإيرادات المبدئية. كما حصلت "أس آي جي" على تصنيف

نبذة عن "مدن" (MODON)

منذ تأسيسها في عام 2001، تقوم مدن بتطوير وإشراف الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتكاملة. اليوم، تشرف على 39 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى المدن والمجمعات الصناعية الخاصة. نجحت مدن في زيادة مساحة الأراضي الصناعية المطورة حتى الآن لتتجاوز 215 مليون متر مربع. تدير هذه المدن أكثر من 7000 عقد صناعي واستثماري وأكثر من 6800 مصنع قائم وتحت الإنشاء والتأسيس، ويعمل فيها أكثر من 590,000 موظف وموظفة.

نبذة عن شركة Yellow Door Energy

تقدم شركة Yellow Door Energy حلول طاقة مستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. في المملكة العربية السعودية، تساعد عقودنا لإيجار الطاقة الشمسية على خفض تكاليف الطاقة للشركات وتقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في رؤية 2030 وهدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. مع أكثر من 100 مشروع للطاقة الشمسية في 6 دول، يكرّس فريقنا المتخصص في الرياض خبراته لدعم الشركات في انطلاقها نحو مستقبل أكثر استدامة. وتضم قائمة المساهمين في شركة Yellow Door Energy كلاً من "أكتس" (Actis) ومؤسسة التمويل الدولية "آي أف سي" (IFC) وشركة ميتسوي وشركاه والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".

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