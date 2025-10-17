(عمّان، الأردن): – أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة موسعة مع خطوط MNG للطيران، إحدى أبرز شركات الشحن الجوي في تركيا، بهدف تعزيز شراكتهما الممتدة في مجال الصيانة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة جورامكو بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية A330 التابعة لخطوط MNG للطيران، ليؤكد الطرفين على عمق العلاقة عبر تعزيز الشراكة الموسعة الى المستوى التالي، مما يبرز مكانة جورامكو كشريك رائد في المنطقة في مجال صيانة الطائرات.

وفي تعليق له على هذا الشأن ، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "تعكس شراكتنا المستمرة مع خطوط MNG للطيران، حجم الثقة التي يوليها عملاؤنا في شركة جورامكو، إذ أننا ملتزمون بتقديم طراز عالمي ومتقدم من خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، وبتعزيز هذا التعاون معًا أثناء نمونا."

هذا وأضاف المدير التقني في شركة MNG Airlines ، محمد إيغيوربوز قائلا: "نثمن شراكتنا الطويلة مع جورامكو، التي دائما ما تقدم أعلى المستويات من الاحترافية والتميز الفني، كما تعد هذه التوسعة خطوة مهمة أخرى لتعزيز التعاون بيننا، وضمان أعلى معايير السلامة والموثوقية لأسطولنا."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

-انتهى-

#بياناتشركات