دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت اليوم شركة Minute Media الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والمحتوى الرياضي عن استحواذها على VideoVerse، إذ يتيح المنتج الرائد لشركة VideoVerse، المسمى Magnifi، وهو منصة تكنولوجيا برمجية خدمية (SaaS) مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لأصحاب المحتوى والحقوق إمكانية رصد اللحظات المهمة تلقائيًا وإنشاء لقطات لأبرز الأحداث في الوقت الفعلي وتوزيع محتوى فيديو قصير بكفاءة. ومن بين العملاء، الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والدوريات الدنماركية وWillow TV وECHL ودوري Pro Panja League وSingapore Soccer7s، إلى جانب جهات أخرى.

ستتمكن شركة Minute Media بفضل انضمام شركة VideoVerse من إضافة قيمة منقطعة النظير إلى منظومة المحتوى الرياضي، وتعزيز قدرات الشراكة بين الطرفين، وفي ضوء صفقة الاستحواذ هذه، تعتزم شركة Minute Media نشر حل متكامل بالكامل يشمل إنشاء المحتوى وتوزيعه وتحقيق الدخل منه، في خطوة تسهم في تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع أبرز الفرق والدوريات والاتحادات على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء Magnifi من الاستفادة بسلاسة من حلول التوزيع وتحقيق الدخل الرائدة في الصناعة التي تقدمها Minute Media، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز العائد على الاستثمار (ROI) من أصول الفيديو.

يساعد منتج Magnifi من VideoVerse الشركاء في الساحة الرياضية سريعة الإيقاع على تقديم أبرز اللحظات إلى الجماهير عبر المنصات بسرعة وتجسيد روح اللعبة بسرعة ودقة لا مثيل لهما، إذ يستفيد Magnifi المدعوم بالذكاء الاصطناعي من تقنيات الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتحليل المؤشرات البصرية والصوتية وتحديد أبرز الأحداث وتعزيز محتوى الفيديو الموجه للجماهير. كما يتضمن المنتج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك الترجمة متعددة اللغات وإنشاء الصور المصغّرة تلقائيًا، وإعداد البيانات الوصفية، فضلاً عن محرك ديناميكي قائم على القواعد لأتمتة عملية المعالجة الشاملة، ما يجعله أداة تحرير شاملة تدعم فرق المحتوى.

صرح Asaf Peled، مؤسس شركة Minute Media ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء انضواء فرق VideoVerse الشغوفة وقدراتها المتميزة تحت راية عائلة Minute Media، في خطوة تسهم في تزويد الفرق والدوريات بحل شامل من مرحلة إنتاج المحتوى مرورًا بمرحلة التوزيع، ووصولاً إلى مرحلة تحقيق الدخل. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح تقنيات VideoVerse لعلامات Minute Media التجارية المملوكة لها والقائمة على إدارتها والشركاء والعملاء الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي الأفضل على صعيد إنشاء المحتوى".

صرح Vinayak Shrivastav، أحد مؤسسي VideoVerse ومديرها التنفيذي، قائلاً: "إنها لحظة فارقة في مسيرة VideoVerse. فنحن يتلبسنا اعتقاد راسخ بأنَّ الذكاء الاصطناعي يجب أن يمكّن أصحاب الحقوق في مجال وسائل الإعلام الرياضية من استخلاص قيمة أكبر من محتواهم، ثم إنَّ الشراكة مع Minute Media لا تدعم رؤيتنا العالمية فحسب بل تعزز أيضًا قدرتنا على خدمة أصحاب الحقوق والناشرين على مستوى العالم، في ظل إعادة رسم ملامح آليات تقديم المحتوى القصير وتحقيق الدخل منه في الوقت الفعلي للجماهير في كل مكان." وأضاف قائلاً: "سنتعاون معًا لفتح آفاق جديدة قوامها التكامل بين الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوزيع وتحقيق الدخل."

بفضل الدعم المبكر من مستثمرين بارزين، مثل Venture East وMoneta Ventures وAlpha Wave Global وAudacity وEvolvence India وBluestone Equity Partners و9Unicorns، تمثل رحلة VideoVerse شهادة حيّة على الدور المتنامي للهند في ابتكار تقنيات الذكاء الاصطناعي والرياضة على مستوى عالمي.

ستعمل تكنولوجيا VideoVerse على تعزيز التحسينات الرئيسية عبر منظومة Minute Media، ما يسهم في دعم منصة STN Video الموجهة لخدمة الدوريات وشركاء النشر، فضلاً عن دفع عجلة ابتكار صيغ جديدة للمحتوى ضمن العلامات التجارية المملوكة والمدارة، مثل Sports Illustrated وThe Players’ Tribune.

إضافةً إلى ذلك، ستواصل VideoVerse وMinute Media تعزيز ودعم بصمتهما في مجال الذكاء الاصطناعي في الهند عن طريق الاستثمار المستمر والتركيز الإستراتيجي على تطوير قدرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.

نبذة عن Magnifi من VideoVerse

تمكنت منصة Magnifi، بفضل التكنولوجيا الحائزة على الجوائز، من تحقيق انسجام واضح مع متطلبات السوق، حيث نجحت في خدمة المؤسسات عبر العديد من الصناعات، تشمل منصات البث (OTT)، وجهات البث، والأندية والدوريات الرياضية، ووكالات التسويق، ومنصات الألعاب الإلكترونية، والمدارس والجامعات وغيرها، ثم إنَّ Magnifi تعمل على ابتكار منظومة تحرير الفيديو من الجيل التالي لاستيعاب نطاق واسع من التطبيقات العملية في عملية ما بعد الإنتاج. إضافةً إلى ذلك، ينصب تركيز الشركة على إبراز اللحظات المهمة الفورية ومقاطع الفيديو القصيرة بأحجام تلقائية، ما يتيح لأصحاب حقوق المحتوى تعزيز حضورهم وزيادة عدد المشاهدات. هذا، وتتعاون Magnifi مع العمالقة العالميين، مثل FIFA+‎ والاتحاد البرتغالي لكرة القدم ودوريات كرة القدم الدنماركية، وFormula E وMountain West Conference، إلى جانب عدد من أبرز جهات البث الرياضي على مستوى العالم.

تفضل بزيارة www.magnifi.ai

-انتهى-

