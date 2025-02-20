أبوظبي: تشارك MILO Live، الشركة العالمية الرائدة في حلول التدريب المتقدمة للقوات العسكرية وإنفاذ القانون، في معرض آيدكس 2025 بالتعاون مع تسليح القابضة. ويعد هذا المعرض الدفاعي المرموق منصة رئيسية تجمع خبراء الأمن والدفاع من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح لـ MILO Live عرض أحدث تقنياتها في المحاكاة والميادين التدريبية المعيارية.

وأكد جيك كوك، المدير التنفيذي لشركة MILO Live، أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي، قائلاً: يُعد معرض آيدكس من أكبر وأهم المعارض العسكرية التي تربط بين الشرق الأوسط وأوروبا، وهو معيار رئيسي للابتكار والتعاون الدفاعي. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الحدث إلى جانب شريكنا الموثوق، تسليح القابضة."

ومن خلال خبرتها الطويلة والتزامها بالتميز، عززت MILO Live مكانتها كأكبر وأحدث مصنع للميادين التدريبية في العالم.

وأضاف كوك: "نقدم منتجات ميادين تدريب معيارية وحلولًا ثابتة، ولكن ما يميزنا حقًا هو تكاملنا مع خبرة تسليح القابضة في الامارات ومنطقة الخليج. إن فهمهم العميق لاحتياجات العملاء يجعل هذه الشراكة ذات قيمة كبيرة."

وقال "تمثل مشاركة MILO Live في آيدكس 2025 مرحلة جديدة في توسعها عبر منطقة الشرق الأوسط. وبفضل إرث يمتد لأكثر من 50 عامًا في مجال التدريب الدفاعي والأمني، تقدم الشركة حلولًا تتجاوز الميادين التقليدية لتشمل أنظمة محاكاة متطورة للقوات المسلحة والشرطة والاستجابة للطوارئ.

وأوضح كوك: "نقدم تقنيات محاكاة لإطلاق الصواريخ، وتدريبًا عسكريًا وشرطيًا متقدمًا، ونظم تدريب تغطي كل شيء من مركبات الدوريات إلى العمليات التكتيكية."

وعن التوقعات بشأن الاتفاقيات المستقبلية في الخليج والشرق الأوسط، أبدى كوك تفاؤله قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في آيدكس، ونحن متحمسون للفرص التي يتيحها هذا الحدث. العديد من الجهات هنا لا تعرف كامل نطاق حلولنا، ونرى في هذه المشاركة فرصة لتعريفهم بجودة وابتكار MILO Live غير المسبوقين."

واكد كوك ان آيدكس 2025 يعمل على تعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والإمارات، بالإضافة إلى دول الخليج والشرق الأوسط بشكل أوسع. مشيرا الى أهمية هذه العلاقات بقوله : "تحافظ الولايات المتحدة على حضور قوي في هذه المنطقة منذ عقود. الشراكات التي نبنيها اليوم ستحدد مستقبل التعاون في مجالات الدفاع والأمن لسنوات قادمة."

وتدعو MILO Live وتسليح القابضة المتخصصين في قطاع الدفاع والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة في الصناعة لزيارة جناحهم في آيدكس 2025، لاستكشاف مستقبل حلول التدريب العسكري والمحاكاة عن قرب.

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