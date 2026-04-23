أ / محمود جمال، رئيس قطاع التجزئة المصرفية: حريصون على دعم الاستقرار المالي للأفراد من خلال حلول مصرفية تجمع بين العائد المجزي وتوفير السيولة

القاهرة: أعلن ميدبنك عن طرح شهادة "ميد ماستر – MID MASTER"، الادخارية والتي تستهدف الأفراد الباحثين عن استثمار آمن بعائد ثابت ومضمون. وتوفر الشهادة عائد سنوي يصل إلى 17.25%، ويتم صرف العائد بشكل شهري، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في الحصول على دخل منتظم، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول مالية مبتكرة، تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء من الأفراد الطبيعيين، وفي إطار رؤيته لتعزيز ثقافة الادخار ودعم الاستقرار المالي للأفراد، من خلال منتجات مصرفية مصممة وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وبما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات العملاء المتغيرة.

ويبدأ احتساب العائد على شهادة "ميد ماستر – MID MASTER" اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء. وتبلغ قيمة الشهادة ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، مع حد أدنى يبدأ من 10 آلاف جنيه. كما يتيح ميدبنك شراء هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب.

يتيح البنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. كما يتيح ميدبنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها، وبمعدل عائد لا يقل عن 2% فوق سعر العائد الفعلي المطبق على الشهادة بالإضافة الي العمولات البنكية المقررة، مما يوفر مرونة مالية للعملاء. تخضع كافة التسهيلات وخيارات الاسترداد للشروط والأحكام المنظمة للبنك.

أكد: أ/ محمود جمال، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لـميدبنك، أن البنك يحرص على تطوير حلول ادخارية متنوعة تراعي اختلاف شرائح العملاء واختلاف أهدافهم المالية، موضحًا أن الشهادة الجديدة تتميز بعائد تنافسي متميز لمدة 3 سنوات. وأضاف أن ميدبنك يؤمن بدوره في تعزيز ثقافة الادخار ودعم الاستقرار المالي للأفراد، من خلال تقديم حلول مصرفية مرنة تجمع بين العائد المجزي وتوفير السيولة عند الحاجة، إلى جانب طرح منتجات مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق واحتياجات العملاء المتغيرة، بما يعكس رؤية البنك كشريك مصرفي موثوق يسعى دائمًا إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية لعملائه.

جدير بالذكر أن ميدبنك يواصل خططه للتوسع في السوق المحلية عبر زيادة شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي، بالتوازي مع طرح منتجات وخدمات مصرفية متنوعة. كما يعمل البنك وفق استراتيجيته الجديدة الداعمة للتحول الرقمي والشمول المالي، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

