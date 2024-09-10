



تمّ تحويل الدرهم الرقمي إلى عملة اليوان الصيني الرقمي على الفور عن طريق منصة mBridge المبتكرة من المصرف المركزي الإماراتي

المبتكرة من المصرف المركزي الإماراتي هذه المبادرة تضمن مكانة "راك بنك" في الطليعة على صعيد التحوّل إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتُشكّل عمليّة التحويل هذه قفزة مهمّة نحو تسديد الدفعات العابرة للحدود فورًا وبطريقة شفّافة وغير مُكلفة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" اليوم أنّه أحد أولى المصارف في الإمارات العربية المتحدة التي تُنجز بنجاح حوالة دولية لتصريف عملة اليوان الصيني الرقمي مقابل الدرهم الرقمي (CBDC) الصادر عن البنك المصرفي الإماراتي. وتأتي هذه الحوالة لتُسلّط الضوء على قدرة الدرهم الرقمي على تسريع المدفوعات عبر الحدود بشفافيّة أكبر وكلفة أقل. وبذلك يُصبح "راك بنك" أحد أولى المصارف في العالم التي تُشارك في منصة لتصريف العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية والجاهزة لإتمام هذا النوع من العمليّات.

لمحة عن مشروع mBridge

مشروع mBridge عبارة عن مبادرة طموحة هدفها إيجاد الحلول للعقبات التي تواجهها المدفوعات العابرة للحدود، مثل التكاليف العالية، والبطء في إنجاز المعاملات المالية، والتعقيدات التشغيلية. انطلق المشروع عام 2021، في إطار تعاون بين المصرف المركزي الإماراتي، ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وبنك تايلاند، ومعهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، وسلطة النقد في هونغ كونغ.

يتمحور مشروع mBridge حول منصّة للعملات الرقمية الصادرة عن بنوك مركزية متعددّة، تستند إلى تكنولوجيا السجلّات غير المركزية (DLT). تُتيح هذه المنصة للمصارف المركزية والتجارية المشارِكَة إنجاز المدفوعات العابرة للحدود وصرف العملات الأجنبية في ما بين البنوك بصورة فورية. تستند منصة mBridge إلى السجلّات الموزّعة، وهي عبارة عن سلسلة بلوك تشين جديدة، لإتمام المعاملات المصرفية بسرعة وأمان.

تضمن هذه المعاملة المصرفية مكانة "راك بنك" في الطليعة على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية، وتُشكّل قفزة مهمّة في مجال الخدمات المالية العالمية.

في هذا الصدد، يقول راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك": "إنّ مشاركة ’راك بنك‘ في منصة mBridge وإنجاز أوّل عملية دفع عابرة للحدود بعملة رقمية صادرة عن المصرف المركزي يشهدان على قدرات ’راك بنك‘ الرقمية المتطوّرة. يعكس هذا الإنجاز التزامنا بكسر الحواجز وتعزيز مكانتنا كالبنك الرائد في مجال خدمات الأفراد والخدمات التجارية في الإمارات، مع ذراع للمدفوعات الدولية تشهد توسّعًا سريعًا".

من جانبه، قال فيكاس سوري، المدير العام لمجموعة الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني: "يُعتَبر تحويل عملة اليوان الصيني الرقمي إلى البنك المُراسل في الصين معاملةً مصرفية ستقلب قواعد اللعبة على أصعدٍ مختلفة. فهذه من أولى الحوالات بعملة أجنبية يُنجزها مصرف إماراتي بالعملات المحلية من دون تحويلها إلى عملة ثالثة ومن دون الرجوع إلى شبكات الدفع التقليدية. وتأتي هذه الخطوة الريادية لتشقّ الطريق أمام صرف العملات الرقمية الصادرة عن مصارف مركزية فورًا وعبر تقنيّة البلوك تشين، في خطوة تقلب جذريًا مقاربتنا للمدفوعات العابرة للحدود. وسنُركّز في خطواتنا المقبلة على دعم الممرّ التجاري بين الصين والإمارات ممّا يصبّ في صالح عملائنا الكرام، وذلك عبر الاستفادة من mBridge لخفض التكاليف وتسريع الحوالات عبر الحدود".

نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

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