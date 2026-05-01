في خطوة استراتيجية تعكس ريادتها في السوق العقاري المصري، أعلنت شركة (Mardev) للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل كبرى مع شركة (Azur) لإدارة الفنادق والمنتجعات.



وقال الأستاذ زهدي زهران، رئيس مجلس إدارة شركة Mardev Developments، إنه بموجب هذا التعاون، ستتولى "Azur" الإشراف الكامل على تشغيل الوحدات الفندقية بمشروع "مينوركا الشيخ زايد" تحت العلامة التجارية العالمية "Urban Zen"، لتصبح أبرز الوجهات الفندقية بغرب القاهرة، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه مصري.



وأضاف أن هذا التعاقد يأتي في إطار رؤية شركة "Mardev" لتقديم منتج عقاري يجمع بين الرفاهية السكنية والعائد الاستثماري المستدام.



لافتا إلى أن اختيار Azur جاء بناءً على سجلها الحافل في إدارة المشروعات الفندقية الكبرى، وضمان تقديم تجربة ضيافة استثنائية للنزلاء، مما يضمن للملاك تحقيق أعلى نسب إشغال وعوائد ربحية سنوية، خاصة مع تزايد الطلب على الشقق الفندقية في منطقة غرب القاهرة.



ومن جانبه قال المهندس إبراهيم زهدي، الرئيس التنفيذي لشركة Mardev Developments، إن كمبوند "مينوركا" يمتد على مساحة تصل إلى 45 فدانًا في أرقى مناطق الشيخ زايد، ويتميز بتصميمات معمارية تجمع بين الحداثة والخصوصية.



لافتا إلى أن المكون الفندقي بالمشروع يتوزع على 3 مبانٍ أيقونية (أرضي ودورين)، تضم 160 وحدة فندقية فاخرة.



وأكد م. إبراهيم زهدي أنه روعي في تصميم هذه الوحدات أن تكون نموذجاً للفخامة، حيث يتم تسليمها كاملة التشطيب والفرش الفندقي، مع إتاحة الوصول لكافة المرافق الترفيهية التي تضم، منتجع صحي (Spa) وعالمي مجهز بأحدث الوسائل للاسترخاء، مركز رياضي (Gym) يضم أحدث الأجهزة الرياضية، كما تشمل خدمات التنظيف وخدمة الغرف، بالإضافة إلى حمامات سباحة متنوعة، مطعم رئيسي يقدم أرقى المأكولات، ومناطق خضراء مفتوحة.



وفي نفس السياق، أكد المهندس محمد زهدي، رئيس القطاع التجاري أن شركة Mardev تخطو بخطوات ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة بمشروعاتها تتسق مع استراتيجية الدولة في زيادة عدد الاجابات الغرف الفندقية، وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير أصبحت منطقة غرب القاهرة نقطة جذب قوية للسياحة وتحتاج لتوفير وحدات وغرف فندقية تساعد على خدمة القطاع السياحي.



وأضاف أن التعاقد مع Azur يأتي للتكامل مع العلامات العالمية وذلك بعد التعاقد مع (Hilton Garden Inn)، لإدارة فندق بطاقة استيعابية تبلغ 180 غرفة مما يرفع من القيمة التنافسية لمشروع "مينوركا" ويجعله وجهة سياحية متكاملة.



هذا التكامل بين الوحدات الفندقية التابعة لـ "Azur" وفندق "Hilton" يخلق مجتمعاً فندقياً نابضاً بالحياة، ويوفر بيئة خصبة لجذب السياح ورجال الأعمال، نظراً للقرب المكاني من المعالم السياحية الكبرى مثل المتحف المصري الكبير، ومطارات سفنكس و6 أكتوبر.



وأكد م. محمد زهدي أن هذا التعاون هو بداية لسلسلة من الشراكات العالمية التي تهدف إلى رفع معايير البناء والتشغيل في مصر. وأضاف: "نحن لا نبيع مجرد جدران، بل نقدم فرصة استثمارية آمنة في قطاع السياحة والضيافة الذي يشهد نمواً كبيراً، مدعوماً بخدمات احترافية من شريك موثوق مثل Azur".



من جانبها، أعربت إدارة شركة (Azur) عن حماسها لهذه الشراكة، مؤكدة أن علامة Urban Zen ستقدم مفهوماً مبتكراً للإقامة الفندقية في الشيخ زايد، يركز على الراحة والهدوء والخدمة المتميزة، مع توفير نظام إدارة شفاف يضمن حقوق المستثمرين وتنمية أصولهم العقارية.

-انتهى-

#بياناتشركات