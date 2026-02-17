أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت أوهانا للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات السكنية الفاخرة في دولة الإمارات، رسمياً مشروع "Manchester City Yas Residences by Ohana"، المجتمع السكني المتكامل على الواجهة المائية لقناة ياس في أبوظبي، بقيمة استثمارية تبلغ 4.1 مليار دولار، ليشكّل أول مشروع سكني في العالم يحمل علامة نادي مانشستر سيتي.

وجرى إطلاق المشروع خلال فعالية أُقيمت في " الاتحاد بارك" بأبوظبي، بحضور حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، ومصطفى السمّاك، الرئيس التنفيذي للعمليات، وفيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم.

وخلال الحدث، أعلن مركز أبوظبي العقاري إطلاق رقمنة تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء للوحدات العقارية وتسجيل عمليات الحجز عبر منصة "مضمون"، لترسيخ إطار تنظيمي جديد لعمليات البيع على المخطط في أبوظبي. وتخضع الخاصية لإشراف المركز مع إلزامية إدارة حسابات الضمان، ما يعزز حماية المستثمرين ويرسخ الشفافية والرقابة في المعاملات العقارية.

ويمتد المشروع على مساحة 1.67 مليون متر مربع، حيث يوفر أكثر من 2,000 وحدة سكنية متنوعة تشمل ستة مجمّعات من الفلل المكوّنة من أربع وخمس غرف نوم، وفلل مزدوجة، ووحدات ميزونيت، وبنتهاوس مطلّة على الواجهة المائية، إلى جانب الشقق السكنية. ويبلغ متوسط أسعار الفلل المستقلة 1.9 مليون دولار.

ويقع المشروع على قناة ياس، بالقرب من "عالم فيراري أبوظبي" و"سي وورلد أبوظبي"، ضمن واحدة من أكثر المناطق السياحية في العاصمة. ومن المقرر إنجاز المشروع في عام 2029.

ويتوسط المشروع أكاديمية مانشستر سيتي المتكاملة، المدعومة بمرافق تدريب وتأهيل متقدمة تتماشى مع نهج النادي في تطوير اللاعبين.

ويمتد ممشى على طول القناة ليضم محال التجزئة والمطاعم والمرافق المميزة، من بينها "City Café". كما تم تخصيص تجارب نوعية مثل "Match Day Terrace" و"City Lounge"، ومساحات تحتفي بتاريخ النادي وعروض تفاعلية غامرة.

ويتضمن المشروع كذلك نادٍ رياضي بحري ومرافق مخصّصة للرياضات المائية تتيح ممارسة التجديف والتزلج على الألواح والإبحار، إلى جانب مرافق ترفيهية على أسلوب المنتجعات تشمل مراكز لياقة بدنية متقدمة ومسابح. وتم تخصيص أكثر من 55% من المخطط العام للمساحات الخضراء والحدائق المفتوحة.

من جهته قال حسين سالم: "يعكس إطلاق هذا المشروع التزامنا المتواصل بتطوير مشاريع متميّزة انطلاقاً من أبوظبي، مقرّنا الرئيس. ويؤكد المشروع ارتباطنا طويل الأمد بالإمارة وطموحنا في الإسهام في تعزيز حضورها العالمي من خلال مجتمعات سكنية مدروسة ومواكبة للمستقبل."

وبالتوازي مع المرافق السكنية والترفيهية، تتوفّر بنية تحتية مجتمعية أساسية ضمن المخطط العام للمشروع، تشمل خدمات التعليم والرعاية الصحية.

