أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلن هيلث بوينت، المستشفى الجراحي الرائد متعدد التخصصات، وهو جزء من مجموعة M42، وأحد المرافق العالمية المستوى، عن إبرام شراكة مع شركة "أوستم إمبلانت" الكورية الجنوبية، ثالث أكبر شركة في العالم في مجال تصنيع غرسات الأسنان، بهدف إدخال مجموعة من أحدث تقنيات طب الأسنان الكورية المتقدمة لمرضاه. ويشتهر هيلث بوينت بتقديمه مجموعة شاملة من خدمات طب الأسنان، تشمل طب الأسنان العام والتجميلي، وتقويم الأسنان، وعلاج جذور الأسنان، وتركيب الأطقم، وجراحة الفم، ليعزز اليوم نطاق خدماته ومعاييره الرائدة في الرعاية من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.

وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية هيلث بوينت ومجموعة M42 بنطاقها الأوسع، والتي تهدف إلى الارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في تقديم رعاية أسنان شخصية ومتمحورة حول المريض، تعتمد على أحدث التقنيات والعلاجات المبتكرة. وتمّ توقيع اتفاقية الشراكة الرسمية في أبوظبي بحضور كبار التنفيذيين من الجانبين، من بينهم السيد عمر النقبي، الرئيس التنفيذي لمستشفى هيلث بوينت، والسيد هاي-سونغ كيم، الرئيس التنفيذي لشركة "أوستم إمبلانت".

وبموجب الاتفاقية، سيدمج هيلث بوينت حلول غرسات الأسنان المتطورة من "أوستم إمبلانت" ضمن خدماته الحالية، ما يوسع نطاق الوصول إلى أنظمة الزرع الرائدة عالمياً، بدقتها العالية وجودتها ونجاحها الإكلينيكي المثبت. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المرضى من الاستفادة من فترات تعافٍ أقصر، ونتائج علاجية أفضل، ونهج أكثر تخصيصًا لإعادة تأهيل الفم.

وصرّح عمر النقبي: "تتيح لنا الشراكة مع ’أوستم إمبلانت‘ توفير أحدث تقنيات غرسات الأسنان الكورية العالمية المستوى مباشرة لأفراد المجتمع في أبوظبي. ومن خلال تعزيز دقة وكفاءة إجراءات الزرع، يمكننا تقديم نتائج أفضل لمرضانا، وتعزيز دور هيلث بوينت كوجهة إقليمية رائدة في الرعاية التخصصية."

من جانبه، قال السيد هاي-سونغ كيم: "تلتزم ’أوستم إمبلانت‘، باعتبارها شركة كورية رائدة في مجال الغرسات، بأعلى معايير الجودة والخدمة، مع رفع معايير التميز في طب الأسنان باستمرار. وتمكّننا هذه الشراكة من توسيع نطاق خدماتنا وتقديم أحدث تقنيات الأسنان الكورية مباشرة لمرضى أبوظبي. ونحن ملتزمون بتعزيز الرعاية المتمحورة حول المريض والمساهمة في دفع مسيرة الابتكار في طب الأسنان على مستوى المنطقة."

قسم طبّ الأسنان في هيلث بوينت

يحمل قسم طبّ الأسنان في هيلث بوينت اعتماد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولي، ما يعكس التزام المستشفى الراسخ بالتميز الإكلينيكي وسلامة المرضى وجودة الخدمة. ويؤكد هذا الاعتماد المرموق عالميًا على توافق القسم مع أفضل الممارسات العالمية، ويدعم دمج تقنيات "أوستم إمبلانت" المتقدمة في بيئة رعاية موثوقة وعالية الأداء.

وستقوم هيلث بوينت بإنشاء كامل أنظمة الغرسات التي تقدمها "أوستم إمبلانت" والمشهورة عالميًا بهندستها الدقيقة وقدرتها الفائقة على الاندماج العظمي ومعدلات نجاحها الإكلينيكي المتميزة. ويتيح هذا التنوع لخبراء الأسنان في هيلث بوينت تصميم علاجات مخصصة لتلبية احتياجات كل مريض بدقة، مع تقليص فترات التعافي وتعزيز الراحة. وتندمج هذه الحلول المتقدمة بسلاسة مع منصات الأطقم الرقمية وطب الأسنان الرقمي الحديثة، ما يمكّن الفرق الطبية متعددة التخصصات من تقديم نتائج علاجية أكثر دقة وتوقّعًا.

إلى جانب إدخال التكنولوجيا المتطورة، تشمل اتفاقية الشراكة برامج تدريب سريري مستمر وتدريب عملي لفرق طب الأسنان في هيلث بوينت، لضمان الالتزام بأفضل الممارسات العالمية وتعزيز التطوير المهني المستدام. وتجسد هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار ورفاه المريض على المدى الطويل، وخطوة مهمة في الارتقاء برعاية الأسنان عالية الجودة لمجتمع أبوظبي.

نبذة عن هيلث بوينت:

هيلث بوينت، جزء من مجموعة M42، مستشفى متعدد التخصصات، في أبوظبي، ويشمل مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الأولية والتخصصية، وخمسة مراكز تميز: معالجة السمنة وجراحة إنقاص الوزن والجراحة الأيضية، وطب الأسنان، والتنظير الداخلي، وجراحة العظام والطب الرياضي، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

بالتركيز على مجموعة محددة بعناية من الخدمات والممارسات الطبية المتكاملة، فإن نهج هيلث بوينت المرتكز على المريض منظَّم حول حالات طبية تشمل دورة الرعاية الكاملة ويُقدَّم في وحدات ممارسة متكاملة.

يلتزم هيلث بوينت برفع مستوى رعاية المرضى إلى أعلى المعايير، مما جعله معترفًا به من عدة هيئات اعتماد دولية مرموقة. ومنها اللجنة الدولية لاعتماد مرافق إعادة التأهيل، واللجنة المشتركة الدولية (JCI)، والمجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية، ومؤسسة المراجعة الجراحية الأمريكية.

نبذة عن M42:

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم لتعزيز الابتكار في الصحة من أجل الناس والكوكب. M42، التي مقرها في أبوظبي، تجمع بين المرافق المتطوِّرة المتخصِّصة والحلول الصحية المتكاملة مثل الجينومات والبنوك الحيوية، وتسخِّر التقنيات المتقدِّمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبُّئِية تُحدِث تحوُّلًا نوعيًا في نماذج الرعاية الصحية التقليدية وتؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس على مستوى العالم.

لدى M42، التي تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، أكثر من 480 مرفقًا طبيًا في 26 دولة وأكثر من 20 ألف موظف، وهي تضم منشآت مرموقة من مقدمي الرعاية الصحية، منها: كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. وبالإضافة إلى تشغيل برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 بنك أبوظبي الحيوي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتقنيات الحديثة تُشغِّل منصة "ملفي".

