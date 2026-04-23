التوسع المتنامي يساهم في التصدي لمرض الكُلى المزمن كأحد تحديات الصحة العامة، مع تقديم أكثر من 220 ألف جلسة علاج لغسيل الكُلى سنويًا

الاستحواذ يدعم استراتيجية M42 لبناء منصات رعاية صحية مترابطة عالميًا لتحسين الوصول إلى رعاية عالية الجودة بما يتماشى مع لوائح سيادة البيانات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، إلى جانب ذراعها العالمية الرائدة في رعاية الكلى "دياڤيرم"، اليوم، عن استكمال عملية استحواذ استراتيجية على أربع عيادات في ولاية ساو باولو في البرازيل من مجموعة "لوند"، تشمل CDTR وCDTR Prime في سوركابا، وINDI في إيتابيتينينغا، وLund Nefrologia في إيتو. وبموجب هذه الصفقة، يرتفع عدد عيادات "دياڤيرم" في البرازيل إلى 18 عيادة، إلى جانب ثلاثة مراكز للوصول إلى خدمات غسيل الكُلى، ما يؤكد التزامها طويل الأمد بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الكلى وتحسين النتائج الصحية في أكبر أسواق أمريكا اللاتينية.

ويُعد مرض الكلى المزمن أحد أبرز تحديات الصحة العامة في البرازيل، حيث يصيب أكثر من 10 ملايين شخص، في حين يظل العديد من المرضى دون تشخيص حتى مراحل متقدمة من المرض. وفي ولاية ساو باولو، الأكثر كثافة سكانية والأكبر من حيث الأهمية الاقتصادية في البلاد، يُقدّر أن المرض يصيب ما بين 6% و9% من السكان البالغين، ويصل نحو 2.3% من هؤلاء المرضى إلى المرحلة الخامسة، ما يستدعي الخضوع لغسيل الكلى، الأمر الذي يزيد من الطلب على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وسهلة الوصول، لا سيما في المناطق الأقل خدمة. وتؤكد الدراسات أن الكشف المبكر والتدخل العلاجي في الوقت المناسب يُعدان عاملين أساسيين في الحدّ من تطور المرض إلى مراحله المتقدمة التي تتطلب غسيل الكلى، مما يسهم في تقليل معدلات الإصابة بالمرض والوفيات.

ومن المتوقع أن توفّر عمليات "دياڤيرم" الموسّعة في البرازيل أكثر من 220 ألف جلسة علاج سنويًا. ويجمع هذا النموذج بين العيادات المملوكة، والشراكات مع المستشفيات الحكومية، واتفاقيات خدمات الرعاية الحادة، بما يعكس نموذجًا مرنًا وقابلًا للتوسّع يمكن تكييفه عبر أنظمة الرعاية الصحية الدولية، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

كما يُعزّز هذا الاستحواذ أيضًا استراتيجية M42 الهادفة إلى بناء منصات رعاية صحية مترابطة عالميًا انطلاقًا من أبوظبي، بما يتماشى تماماً مع لوائح سيادة البيانات في جميع أسواق M42. ومن خلال دمج الخبرات السريرية والبنية التحتية الرقمية وإدارة الأمراض المزمنة على نطاق واسع، يتيح هذا النموذج تقديم رعاية أكثر تنسيقًا وسهولة في الوصول ومتمحورة حول المريض عبر أسواق متنوعة وسريعة النمو.

وقال ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: "نعمل في M42 على بناء منصة ذكاء صحي عالمية النطاق تسهم في التصدي لبعض من أكثر التحديات الصحية إلحاحًا في العالم، بما في ذلك مرض الكلى المزمن. ولا يقتصر توسّعنا في البرازيل على تحقيق النمو فحسب، بل يتيح لعدد أكبر من المرضى الوصول إلى خدمات رعاية الكُلى عالية الجودة، بما يُمكّن المرضى ويزوّدهم بالرؤى السريرية والتحليلات التنبؤية ونماذج الأدوات الرقمية لدعم التدخل المبكر وتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل ".

ويأتي هذا التوسع استكمالًا لعملية الشراء الأخيرة التي نفذتها "دياڤيرم" لخدمة أمراض الكلى في ريبيراو بريتو SENERP، بما يعزّز حضورها في البرازيل. وتشمل الصفقة الأخيرة أيضًا عقود إدارة في مستشفيين حكوميين واتفاقيات خدمات رعاية حادة، ما يوسّع نطاق تقديم الرعاية عبر نقاط حيوية في منظومة الرعاية الصحية.

وقال رافائيل رومانيـيني، الرئيس التنفيذي لشركة "دياڤيرم" والرئيس التنفيذي للعمليات في أوروبا وأمريكا اللاتينية: "تمثل البرازيل سوقًا استراتيجية بالنسبة لـ ’دياڤيرم‘، ليس فقط لحجمها وإمكانات نموها، بل لما توفره من فرصة الاستمرار في الارتقاء بمعايير الرعاية للمرضى الذين يعتمدون يوميًا على غسيل الكلى. ومع M42، نعمل على بناء نموذج رعاية مترابط يقدّم علاجًا متسقًا وعالي الجودة ومتمحورًا حول المريض عبر مختلف الأسواق. وتتمتع العيادات التي نضمها إلى شبكتنا بجذور عميقة في مجتمعاتها، وتلعب دورًا أساسيًا في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية".

وفي مدن مثل إيتو وإيتابيتينينغا، تُعد هذه العيادات المزوّد الخاص الوحيد لخدمات غسيل الكلى، ما يجعلها شريانًا حيويًا للمرضى وعائلاتهم. أما في سوركابا، فتؤدي هذه المنشآت دور مراكز إقليمية رئيسية قادرة على تلبية الطلب المتزايد. ويبرز ذلك فرصة واضحة لاعتماد نماذج أكثر تكاملاً، وهو ما يلبّيه نموذج "دياڤيرم" العالمي لتقديم الرعاية، من خلال مواءمة التميّز السريري مع البنية التحتية الرقمية والحوكمة الفعّالة، بما يتيح تقديم رعاية أكثر اتساقًا وقابلية للتوسّع.

ومع استمرار M42 في التوسع عالميًا، ستسهم الرؤى والخبرات السريرية المستمدة من أسواق ذات كثافة تشغيلية عالية مثل البرازيل في تعزيز قدرات الابتكار والبحث وتقديم الرعاية عبر نطاقها الجغرافي. ويأتي هذا النهج منسجمًا مع طموح دولة الإمارات الأوسع للريادة في مستقبل الرعاية الصحية، بما يسهم في التصدي للتحديات المتزايدة للأمراض المزمنة على المستويين الإقليمي والعالمي.

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الصحة لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2023 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون - أبوظبي. كما تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وبنك أبوظبي الحيوي، وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية؛ وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى تشغيل منصّة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://m42.ae/

حول دياڤيرم

تُعد دياڤيرم مؤسسة رعاية صحية متعددة الجنسيات انطلقت من السويد، تُقدّم رعاية للكلى تُحسّن جودة الحياة لمرضى القصور الكلوي المزمن، وتُمكّنهم من عيش حياة مُرضية ومليئة بالصحة والعطاء. وتتمثل رؤيتنا في إحداث تحوّل جذري في رعاية الكلى، من خلال تقديم أعلى معايير الرعاية وتوسيع نطاق الوصول إليها لمرضى الكلى في مختلف أنحاء العالم. ويكمن جوهر عملنا في نموذج رعاية موحّد المعايير يرتكز على بنية رقمية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويعتمد قبل كل شيء على كفاءات بشرية مفعمة بالشغف والإلهام في خدمة المرضى.

وبصفتها الجهة العالمية الرائدة وأكبر مزوّد مستقل لخدمات رعاية الكلى في أوروبا، تضم "دياڤيرم" حوالي 14,200متخصص في الرعاية الصحية يعتنون بحوالي 45,000 مريض عبر 460 عيادة منتشرة في 25 دولة حول العالم.

وتُقدّم الشركة رعاية للكلى مصمّمة وفق احتياجات كل مريض وتفضيلاته الشخصية، تشمل طيفًا واسعًا من العلاجات التي تتراوح بين الرعاية الوقائية، وغسيل الكلى الدموي، وغسيل الكلى البريتوني، والرعاية المنزلية، وصولًا إلى تنسيق علاج الأمراض المصاحبة وخدمة غسيل الكلى أثناء السفر والعطلات.

تأسست دياڤيرم عام 1991 في مدينة مالمو السويدية، وهي اليوم جزء من مجموعة M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، والهادفة إلى تسريع الابتكار الصحي لخدمة الإنسان والكوكب.

