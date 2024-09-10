المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع شركة Lune Technologies، الشركة الرائدة في مجال تحليل وإثراء البيانات المالية. وتتخذ شركة Lune من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها وتلعب دور رئيسي في النظام التكنولوجي في مركز دبي المالي العالمي و Hub71 في أبو ظبي. ستعمل هذه الشراكة على ابتكار خدمات البيانات المالية من خلال تقديم حلول متقدمة لإثراء البيانات للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية.

تلعب شركة AFS دورًا حاسمًا في تطوير الخدمات المالية لتتناسب مع احتياجات الشركات والمستهلكين، وذلك بفضل امتلاكها لأنظمة دفع رقمية شاملة بالإضافة إلى حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة. تشتهر شركة Lune برفع مستوى الخدمات المالية بإستخدام التكنولوجيا، وهي متخصصة في كشف قيمة البيانات من خلال خدمات متطورة في مجال إثراء وتحليل بيانات المعاملات. وقد مكّنت جهودهم المؤسسات المالية من استخدام بياناتهم بشكل أكثر فعالية. ومن خلال توحيد الجهود، تهدف هذه الشراكة إلى وضع معايير جديدة في خدمات البيانات المالية، وتعزيز كفاءة القطاع، وصنع القرار، و تحسين تجارب المستخدم.

الفوائد والمميزات الرئيسية

ستقدم الشراكة مجموعة شاملة من خدمات البيانات المالية، والتي ستعمل على:

● توفير رؤية أعمق حول سلوكيات الإنفاق الاستهلاكي المصرفي.

● تعزيز عملية اتخاذ القرار المالي للشركات والمستهلكين على حد سواء.

● تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية من خلال الرؤية المستندة على البيانات.

● تحويل بيانات المعاملات المصرفية والمدفوعات إلى رؤية قوية وقابلة للتنفيذ للعملاء.

وقال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: "إن شراكتنا مع Lune تدعم هدفنا المتمثل في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة. وتقوم هذه الشراكة على دمج أفضل الخدمات معًا، من ناحية لدينا محرك Lune للإثراء ومن ناحية أخرى لدينا منتجات وخدمات الدفع الرقمية المتطورة المقدمة من شركة AFS. ونحن نهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي ووضع معايير جديدة عندما يتعلق الأمر بتجارب المستخدمين".

وعلق السيد هلال طارق لوتاه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Lune، على الشراكة قائلاً: "تتيح لنا الشراكة مع شركة AFS الوصول إلى جمهور أكبر، وتعميق تأثيرنا، وتقربنا من إحداث ثورة في الخدمات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن شأن جهودنا المشتركة أن تجعل الرؤية المالية أكثر سهولة وقابلة للتنفيذ بالنسبة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة".

ومع تعاون شركة AFS وLune، ينصب التركيز على التطوير طويل المدى والإثراء المستمر للنظام البيئي المالي في المنطقة. وتلتزم كلا الشركتين باستكشاف سبل جديدة للاستفادة من تحليل البيانات وتقنيات الدفع لتلبية احتياجات السوق المتطورة.

نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة AFS مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج AFS المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك AFS مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن Lune

Lune هي شركة متخصصة في إثراء بيانات المعاملات وتحليلها، وتتمثل مهمتها في تبسيط البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتيح التحليلات المبتكرة الشركات من زيادة الإيرادات مع تقديم تجارب مخصصة بناءً على بيانات حقيقية لعادات الإنفاق والكسب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.lunedata.io

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