تقدم Orange Business منصة ذكاء اصطناعي مولّدة مستضافة بشكل آمن في المنطقة، مما يمكن الحكومات والشركات من الريادة في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مع ضمان سيادة البيانات .

منصة ذكاء اصطناعي مولّدة مستضافة بشكل آمن في المنطقة، مما يمكن الحكومات والشركات من الريادة في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مع ضمان سيادة البيانات يضع التعاون مع LightOn ومجموعة إدارات و NVIDIA دول الخليج كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي السيادي، مما يعزز التحول الرقمي، والمرونة الإقليمية، والنمو الاقتصادي على نطاق واسع .

دبي، الإمارات العربية المتحدة ، أعلنت شركة Orange Business خلال معرض GITEX 2025 عن إطلاق Live Intelligence، وهي منصة كاملة السيادة للذكاء الاصطناعي التوليدي صُمِّمت لخدمة الحكومات والمؤسسات بمختلف أحجامها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. تتولى شركة Orange Business مهام تطوير المنصة وإدارتها، وتستند المنصّة في تشغيلها إلى تقنيات الحوسبة المسرّعة من NVIDIA، مع مساهمات رئيسية من شركائها وهم:

LightOn ، شركة أوروبية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي السيادي، توفر تقنياتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي بقدرات متعددة الوسائط، مما يتيح للمؤسسات الاستفادة من نماذج ذكاء اصطناعي عالية الأداء مع الاحتفاظ بسيطرة كاملة على بياناتها.

، شركة أوروبية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي السيادي، توفر تقنياتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي بقدرات متعددة الوسائط، مما يتيح للمؤسسات الاستفادة من نماذج ذكاء اصطناعي عالية الأداء مع الاحتفاظ بسيطرة كاملة على بياناتها. Edarat Group ، المزود الإقليمي للخدمات السحابية الذي يقدم خدمة الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات ( GPU ) عند الطلب، والمشارك في هذا المشروع ببنية سحابية محلية مدعومة بتقنيات الحوسبة المسرّعة من NVIDIA ، والتي ستمكّن المؤسسات من تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأمان ضمن الحدود الإقليمية. وتستضيف المملكة العربية السعودية حاليًا السحابة المحلية التي تقدمها المجموعة.

، المزود الإقليمي للخدمات السحابية الذي يقدم خدمة الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات ( ) عند الطلب، والمشارك في هذا المشروع ببنية سحابية محلية مدعومة بتقنيات الحوسبة المسرّعة من ، والتي ستمكّن المؤسسات من تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأمان ضمن الحدود الإقليمية. وتستضيف المملكة العربية السعودية حاليًا السحابة المحلية التي تقدمها المجموعة. وتستفيد شركة Orange Business من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تقدمها NVIDIA لتقديم قاعدة الحوسبة عالية الأداء اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.

تتولى شركة Orange Business إدارة نشر المنصة وتكاملها وتقديم الدعم المستمر لها، بما يتيح للحكومات والمؤسسات في المنطقة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال. توفّر هذه الشراكة منظومة ذكاء اصطناعي موثوقة وذات سيادة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

انطلقت منصة Live Intelligence من فرنسا في سبتمبر 2024، ثم توسعت في جميع أنحاء أوروبا في أبريل من العام التالي. يستخدم أكثر من 90 ألف موظف في شركة Orange منصّة Live Intelligence بصفة مستمرة، وهي منصّة طوّرتها فرق الابتكار في الشركة في الأساس بهدف تحسين العمليات الداخلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية, وقد ساعد تصميمها السهل الاستخدام على تسريع تبنّيها وتحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية.

قال إيغور كارون، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة LightOn "تبرز دول مجلس التعاون الخليجي اليوم كمركز عالمي جديد للذكاء الاصطناعي السيادي، حيث تلتقي الريادة التقنية بفهم عميق لمفاهيم السيادة والأمن ,ومن خلال التعاون مع Orange Business وEdarat وNVIDIA، نوحّد الخبرات العالمية الرائدة مع القدرات الإقليمية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع. معًا نقدّم ذلك المزيج الفريد من الخبرة والثقة والبنية التحتية والذي يملك القدرة على تحقيق سيادة حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع في منطقة الخليج."

وصرح جهاد نِعمة، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في Edarat Group "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين LightOn وNVIDIA وOrange Business وEdarat Group محطة رئيسية في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي السيادي في المنطقة، وهو مستقبل يتكامل فيه الذكاء والبنية التحتية والابتكار لتعزيز المرونة الوطنية والريادة الإقليمية. فمن خلال الجمع بين الابتكار العالمي والبنية التحتية السحابية والسيادية ووحدات GPU المحلية، نُمكّن المؤسسات في القطاعين العام والخاص من تسريع التحول الرقمي بطريقة آمنة ومسؤولة ومتوافقة تمامًا مع متطلبات سيادة البيانات."

وتابع مارك دومينيك، المدير الإقليمي لقطاع المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى NVIDIA "إن الدول التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمعاتها وصناعاتها وبفضل تقنيات الحوسبة المسرّعة من NVIDIA، تمكّن المنصّة دول مجلس التعاون الخليجي من توسيع نطاق الابتكار من خلال بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تدعم مجالات عملها الحيوية."

من جهتته قال سهم عزّام، رئيس شركة Orange Business في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الداخلية "تقود Orange Business مستقبل الذكاء الاصطناعي في منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستفادة من المنظومة الإقليمية الحيوية، وتتصدر المشهد عبر Live Intelligence، منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي السيادية المتكاملة. وبالاستناد إلى شركائنا الموثوقين مثل LightOn وEdarat Group وNVIDIA، نمكّن الحكومات والمؤسسات من الابتكار بأمان وثقة، والمضيّ قدمًا في دفع عجلة النمو الإقليمي."

نبذة عن Orange Business

شركة Orange Business هي ذراع مجموعة Orange Group الموجهة لخدمة قطاع الأعمال، وهي شركة رائدة على الصعيد العالمي في مجال الشبكات والتكامل الرقمي، حيث تدعم عملاءها في تحقيق تأثير إيجابي وتحول رقمي فعّال في أعمالهم. وتعتمد الشركة على تكامل قوي بين الأجيال الجديدة من تقنيات الاتصال والحوسبة السحابية وخبراتها في مجال الأمن السيبراني والمنصات والشراكات لتوفير بنية تحتية رقمية شاملة للمؤسسات حول العالم. وبفضل فريق عمل يضم 30,000 موظف في 65 دولة، تمكِّن Orange Business عملاءها من تنفيذ تحولاتهم الرقمية من خلال تنسيق بنى تحتية رقمية آمنة وشاملة، مع التركيز على تحسين تجربة الموظفين والعملاء والعمليات التشغيلية. ويثق أكثر من 30,000 عميل من قطاع الأعمال (B2B) في خدمات Orange Business حول العالم.

تُعد Orange بين أكبر شركات الاتصالات في العالم، حيث بلغت إيراداتها 40.3 مليار يورو في عام 2024، وتخدم أكثر من 300 مليون عميل حول العالم حتى 30 يونيو 2025. وفي فبراير 2023، أعلنت المجموعة عن استراتيجيتها الجديدة "Lead the Future"، التي تقوم على نموذج أعمال حديث يوجّه نحو المسؤولية والكفاءة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على تميز الشبكات لتعزيز ريادة Orange في جودة الخدمات.

كل الأسماء والعلامات والمنتجات والخدمات الخاصة بشركة Orange المذكورة في هذا البيان هي علامات تجارية مملوكة لشركة Orange أو شركة Orange Brand Services Limited.

-انتهى-

#بياناتشركات