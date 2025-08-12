الإمارات العربية المتحدة - أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "Lexzur" الرائدة في مجال التقنية القانونية والتي تقدم حلولاً شاملة في مجال إدارة الممارسات القانونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود المصرف لتعزيز الكفاءة والابتكار عبر أتمتة العمليات القانونية من خلال منصة "Lexzur"، التي تمثل تطوراً نوعياً للمنصة القانونية الرقمية "App4Legal" مما يوفر بيئة قانونية رقمية تتيح الحصول على إرشادات دقيقة وفورية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال فؤاد محمد الرئيس التنفيذي للمصرف:

"نحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يشكل دافعاً رئيسياً لتطوير أساليب العمل. يسعدنا التعاون مع شركة "Lexzur" وذلك في إطار جهودنا لتحسين كفاءة العمليات الداخلية في مختلف قطاعات الأعمال. إننا ملتزمون بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وفاعلية وترسيخ منظومة عمل مرنة ومستدامة تدعم رؤيتنا المستقبلية وتتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة باستشراف وصناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة".

من جهته، صرّح رازي حياصات، المستشار القانوني العام وأمين سر مجلس إدارة المصرف قائلاً:

"يعتبر المصرف في طليعة المؤسسات المصرفية في الدولة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الشؤون القانونية، مما يعكس التزامه في مجال التحول الرقمي، ويؤكد سعيه الدائم إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والامتثال. سوف تساهم أداة الذكاء الاصطناعي القانونية "Lexa"، من شركة "Lexzur" في تحسين أساليب العمل وإرساء منظومة قانونية أكثر مرونة وشفافية ".

من جانبه، أكّد فراس الحجار، الرئيس التنفيذي لشركة "Lexzur"، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية قائلاً:

"يمثل اعتماد المصرف لمساعد الذكاء الاصطناعي "Lexa" الذي تم تطويره من "Lexzur" نقطة تحوّل محورية في كيفية تبنّي المؤسسات الطموحة للذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز الكفاءة، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتحقيق قابلية التوسع على المدى الطويل. إن التزام المصرف يتجاوز مجرد الأتمتة - فالذكاء الاصطناعي يُعد جوهر بناء نمو مستدام للمستقبل. إننا نفخر بدعم المصرف في إطلاق هذه الإمكانيات عبر"Lexzur" المدعوم بـ "Lexa" ومتابعة نجاح فرق العمل في دمج هذه التكنولوجيا المتقدمة بسلاسة لتحقيق نتائج أعمال ملموسة."

تنسجم هذه الشراكة مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذا التكامل بين القطاعين المصرفي والحكومي، يواصل المصرف دعم مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة.

نبذة عن Lexzur

Lexzur هو حلّ لأتمتة سير العمل في العقود والمسائل القانونية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يوفّر للفرق في جميع القطاعات حول العالم أدوات متقدمة لإدارة دورة حياة العقود، وأتمتة المستندات، وإدارة الممارسات القانونية، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج "Lexa". ويقدّم استخدامات مخصصة تتناسب مع احتياجات مكاتب المحاماة، والإدارات القانونية الداخلية، وفرق المشتريات، وفرق الموارد البشرية، وغيرها الكثير.

