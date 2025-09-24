دبي : حصل المقر الرئيسي لبنك الفجيرة الوطني في دبي على الشهادة الذهبية من نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وفق معيار LEED v4.1 عن فئة العمليات والصيانة الداخلية القائمة، والذي يُعد المعيار العالمي الرائد في مجال الاستدامة للبيئة المبنية.

ويعكس هذا التكريم الالتزام الراسخ لبنك الفجيرة الوطني بالمسؤولية البيئية والتميز التشغيلي، إلى جانب تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، وحصل المقر الرئيسي للبنك على التصنيف الذهبي بعد تحقيق 70 نقطة، ويمثل حصول البنك على شهادة LEED الذهبية خطوة بارزة تؤكد حرصه على توفير بيئة عمل صحية وأكثر كفاءة، مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.

ويُعتبر نظام اعتماد LEED هو الأكثر شيوعاً عالمياً لتقييم المباني الخضراء، وقد طوّره مجلس المباني الخضراء الأمريكي. ويقدّم هذا النظام إطاراً متكاملاً لتصميم وتنفيذ مبانٍ صحية وموفرة للطاقة ومقتصدة من حيث التكاليف، من خلال تقييم المشاريع في مجالات رئيسية تشمل كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وجودة البيئة الداخلية، والتنمية المستدامة للموقع، واختيار المواد، والابتكار. ويُمنح المبنى النقاط بناءً على أدائه في هذه المجالات لتحديد مستوى الشهادة، الذي يتدرج بين معتمدة، وفضية وذهبية وبلاتينية.

ويؤكد حصول بنك الفجيرة الوطني على شهادة LEED الذهبية جهوده المستمرة في تقليل الأثر البيئي وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد، وتوفير بيئة صحية للموظفين والزوار على حدٍ سواء. كما يعكس هذا الإنجاز التزام البنك باستراتيجيته الشاملة للاستدامة، ورؤيته في أن يكون نموذجاً يُحتذى به على مستوى القطاع المالي في دولة الإمارات.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، وهو بنك تجاري متكامل الخدمات و يتمتع بخبرة قوية في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، بالإضافة الى مجموعة متنامية من خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة تسمح له ببناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

