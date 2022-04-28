يهدف تطبيق كواي Kwai” “إلى أن يكون منصة شاملة يستهدف كافة أطياف المجتمع.

رسخت الدولة لنفسها مكانة استثنائية عبر مختلف القطاعات على الخريطة العالمية ، مما يجعلها سوقاً حيوياً لمنشئي المحتوى

دبي : أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العالمية لمقاطع الفيديو القصيرة "كواي" ، التي تعد أحد أسرع منصات الفيديو القصيرة نموًا في العالم – عن انطلاقتها لأول مرة في دولة الإمارات؛ تماشياً مع رؤيتها الرامية إلى دعم وتمكين منشئ المحتوى والمؤثرين إلى جانب مختلف أطياف المجتمع وذلك لمشاركة ابداعاتهم وابتكاراتهم التقنية- سواء الغناء أو الرقص أو الطهي كذلك الفنون المبتكرة التي يبدعها الأفراد بمهاراتهم، مع مختلف دول العالم.

في هذا الشأن، يشجع "كواي" المستخدمين في دولة الإمارات على أن يعبروا عن أنفسهم وأصالتهم وثقافاتهم من خلال محتوى مبتكر عبر أدوات تفنية متطورة لمشاركته مع الأفراد الذين لديهم نفس الاهتمام، مما يجعله أكثر شمولية يمكن الوصول إليه. ومن خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي، ينظم "كواي" تدفقات المحتوى بناءً على اهتمامات المستخدمين؛ مما يوفر تجارب شيقة مخصصة للغاية بينما يتم إنشاء واكتشاف محتوى متطور ومبتكر ذو مغزي حقيقي ويحمل رسائل تفيد المجتمع.

بدوره؛ قال جينغشينغ سو، المدير العام لدى " كواي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: "تحظى المنصة الاجتماعية كواي " Kwai " بشهرة كبيرة جداً في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم للمستخدمين في دولة الإمارات منصة اجتماعية بارزة لمقاطع فيديو قصيرة، حيث يمكنهم الوصول إلى باقة متنوعة من المحتوى الهادف للاستمتاع بتجارب مفيدة وشيقة . ويأتي منشئ المحتوى على رأس أولوياتنا، إذ يتمثل جوهر رؤيتنا في تمكين أكبر عدد ممكن منهم ودعم إبداعاتهم التقنية."

وأضاف: "لقد رسخت دولة الإمارات لنفسها مكانة استثنائية عبر مختلف القطاعات على الخريطة العالمية، مما يجعلها سوقاً حيوياً لمنشئي المحتوى، ويسعدنا أن يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتنمية مجتمعهم من المعجبين من خلال تطبيق "كواي ".

في هذ السياق؛ أطلق "كواي" حملتين مخصصتين استهدفت مستخدميها عبر دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الأخرى خلال شهر رمضان المبارك بما في ذلك حملة #RamadanRecipes ، وذلك بالتعاون مع طهاة مشهورين مثل هشام بايشاهين، كذلك حملة " #KwaiRamadanSeries " لدعم المحتوى المترجم. واستضافت "كواي" مؤخرًا أول مسلسل درامي عالي الجودة على الإطلاق يضم النجمة المصرية آيتن عامر وغيرهم من كبار منشئي المحتوى الذين يعرضون مواهبهم التمثيلية وقدراتهم الإبداعية.

واحتفالاً بعيد الفطر السعيد؛ سوف يطلق "كواي" حملتين EidOnKwai # و EidLook # لخلق أجواء من البهجة والسعادة خلال هذه المناسبة السعيدة.

هذا ويهدف "كواي" إلى الاستفادة من خوارزمية التعلم الآلي الفائقة لدعم المبدعين في الدولة وتمكينهم لابراز مواهبم. وسوف تعتمد المنصة على مقاطع الفيديو القصيرة والبث المباشر كبنية تحتية تجارية فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي عبر الصناعات بما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن كواي "Kwai " :

"كواي" عبارة عن منصة اجتماعية لمقاطع فيديو قصيرة مملوكة لشركة Kuaishou Technology ، أحد الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا التي تركز على تطوير منصات مشاركة محتوى شامل ومتنوع حيث يكون إنشاء المحتوى وتوزيعه واكتشافاته سريعًا وسهلاً . ومن خلال تقنياته الفريدة،ـ يوفر التطبيق للمستخدمين تجربة شخصية للغاية وتشجع كافة أطياف المجتمع على إنشاء واكتشاف محتوى ذي قيمة ديناميكية. لمزيد من المعلومات عن التطبيق يرجى الضغط على الرابط التالي/ www.kwai.com وkwai_mena.