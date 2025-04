تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتوحيد الجهود في ابتكار منتجات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تستهدف دعم الوظائف المحورية في بيئات الأعمال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «إنسبشن»، إحدى شركات «جي42» والرائدة في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Kore.ai» الأمريكية، الرائدة عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وذلك لتطوير منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ال عديد من القطاعات المؤسسية الحيوية.

تجمع الشراكة بين خبرة «إنسبشن» في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، المستمدة من سنوات من البحث والتطوير، وبين منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل المتقدمة التي توفرها شركة «Kore.ai» والتي تعتمد على تقنيات الذكاء التوليدي والتفاعل الحواري الذكي. وستُسهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة تطوير منتجات «إنسبشن»، وتقديم حلول عالية التأثير للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، كما يُرتقب أن تدعم الشراكة توسّع "إنسبشن" عالمياً من خلال شبكة عملاء «Kore.ai» ومنظومة شركائها.

وبهذا الصدد، أوضح «أندرو جاكسون»، الرئيس التنفيذي لـ «إنسبشن»، أن الشراكة مع «Kore.ai» تأتي منسجمة تمامًا مع رؤيتنا في تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال مفهوم «شبكة الذكاء» الخاص بـــ «جي42»، و من خلال دمج قوتنا التكنولوجية، سنتمكن من تسريع طرح منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلامس احتياجات السوق وتحقق قيمة حقيقية للحكومات والشركات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

من جانبه، أكد «راج كونيرو»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Kore.ai» أن هذه الشراكة تمثل فرصة جوهرية لتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي تماشيا مع رؤيتنا بتقديم قيمة فعلية للشركات من خلال هذه التقنيات الذكية، مضيفاً: "عبر دمج حلولنا الرائدة ونطاقنا الواسع في الأسواق العالمية مع خبرات «إنسبشن» العميقة في تطوير نماذج ومنتجات الذكاء الاصطناعي والحلول المخصصة، سنتمكن من تقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في مجال الأعمال".

نبذة حول شركة «إنسبشن»

تُعد شركة «إنسبشن»، التابعة لمجموعة «جي42»، من أبرز الشركات الرائدة بالمنطقة في مجال ابتكار المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقديم الحلول المؤسسية المتقدمة. ويستند نجاح الشركة إلى إرث غني من البحث والتطوير، مكّنها من تصميم منتجات متخصصة تخدم مختلف القطاعات الحيوية. ومن أبرز ابتكاراتها حل « (In) Alpha»، التي تمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، وإدارة المحافظ المالية بفاعلية، إلى جانب حل « (In) Climate» المتطورة في مجال الأرصاد الجوية، وحل « (In) Energy» المصممة لتحسين كفاءة العمليات في قطاعات الطاقة على نطاق واسع، من المنبع إلى المصب. كما تقدم «إنسبشن» مجموعة « (In)Business Suite»، وهي حزمة حلول مرنة لا تقتصر على قطاع بعينه، وتشمل مجالات متعددة مثل إدارة المشتريات، رأس المال البشري، سير العمل، العمليات المؤسسية المعقدة، وتجربة العملاء، بالإضافة إلى حل مدعوم بالذكاء التوليدي صُمم خصيصاً لدعم صُنّاع القرار والتنفيذيين. ولا يقتصر دور «إنسبشن» على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد رسالتها لتشمل الأثر المجتمعي الإيجابي. إذ تسعى الشركة، من خلال مبادرات نوعية، إلى جعل الذكاء الاصطناعي متناول الجميع، مع التركيز على تمكين الكفاءات الإماراتية في هذا المجال الحيوي، بما يعزز مسيرة التقدم ويُرسّخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في صناعة المستقبل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.inceptionai.ai

نبذة حول شركة «Kore.ai»

تُعد شركة «Kore.ai » واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تمكين المؤسسات الكبرى من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة. وتوفر الشركة منظومة حلول متكاملة تغطي مجالات حيوية، تشمل تعزيز كفاءة بيئات العمل، وأتمتة العمليات، وتطوير تجارب خدمة العملاء عبر وكلاء افتراضيين ذكيين. وتتميز منصة Kore.ai بمرونتها الفائقة، حيث تدعم أدوات تطوير بدون أكواد (No-code) وكذلك أدوات مخصصة للمطورين المحترفين (Pro-code)، ما يمكّن المؤسسات من تصميم وتطبيق حلولها التقنية وفقاً لمتطلباتها التشغيلية. كما تعتمد الشركة نهجاً تقنياً محايداً من حيث النماذج والبيانات والتطبيقات السحابية، ما يمنح العملاء حرية تامة في اختيار بيئة العمل الرقمية المناسبة لهم دون التقيد بمزود واحد. وقد حازت Kore.ai على ثقة أكثر من 500 شريك عالمي و450 شركة من قائمة « Global 2000»، ما يعكس مكانتها المرموقة كمزود موثوق لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي. وتفخر الشركة بمحفظة واسعة من براءات الاختراع التي تُرسّخ ريادتها التقنية، إلى جانب تصنيفات مرموقة من كبرى دور التحليل العالمية التي أشادت بدورها الريادي وقدراتها الابتكارية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وتدير شبكة دولية من المكاتب تشمل الهند، المملكة المتحدة، منطقة الشرق الأوسط، اليابان، كوريا الجنوبية، وأوروبا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.kore.ai

