في إطار التزامه المستمر بتوفير كافة احتياجاتهم من أدوات تسهم في نجاحهم

الكويت: أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) التزامه بمواصلة دعم وتمكين رواد الأعمال الكويتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسّطة، وذلك بهدف تحفيز الأداء الاقتصادي والتنمية من خلال خلق المزيد من فرص العمل على المستوى المحلي، إذ يستمر البنك بدعوة عملائه الحاليين والمحتملين إلى الاستفادة من المزايا الفريدة التي يوفّرها حساب "مبادر" المُصمّم خصّيصاً لهذه الشريحة المهمة، إلى جانب شركة "مركز مبادر KIB" وتطبيق "Mubader" الفريد من نوعه. وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم كل ما يحتاجة المبادر من أدوات تسهل نجاحه، إضافة إلى خلق بيئة إبداعية مبتكرة تدعم رواد الأعمال، وذلك من خلال توفير أدوات التعليم والتوجيه المدعومة بمجموعة متكاملة من الباقات واللقاءات والمحاضرات وورش العمل لتنمية معرفتهم العملية.

وفي هذا الصدد، تحدّث مدير عام الاستراتيجية وإدارة التغيير في KIB، عبد الله العوضي حول استراتيجية البنك الهادفة إلى خدمة شريحة المبادرين من خلال توفير منظومة متكاملة تعمل على تقديم خدمات مصرفية وتوفير أدوات ريادة الأعمال التي تشمل خدمات ومنتجات مصرفية، ومركز يعمل كحاضنة ومسرعة أعمال، إضافة إلى تطبيق يسهل عملية التعليم والتدريب والتواصل وتوفير الأدوات المناسبة لتسهيل أعمال المبادرين.

ومن جانبه، أشار رئيس مبادر، محمد الهويدي، إلى أن افتتاح "مركز مبادر KIB" جاء في إطار سعي البنك المتواصل، بصفته مؤسسة مصرفية رائدة، إلى الإسهام في تعزيز أداء المبادرين وكفاءة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى الدور المهم والحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في التنويع الاقتصادي والتنمية في الكويت.

وأضاف أن المركز يأتي كحاضنة ومسرّعة أعمال لدفع مسيرة المبادرين من الشباب الكويتي، وصقل مهاراتهم، وذلك من خلال باقة رائدة من الأدوات التعليمية والتدريبية المتكاملة، والمزوّدة بمحتوى معرفي شامل ومتخصّص أعدّ من قبل مركز مبادر KIB بالتعاون مع شركة Rainmakingالعالمية، والتي تقوم بدورها بتقديم سلسلة من دورات التدريب العملي على أعلى مستوى للمبادرين، وبأحدث المناهج والوسائل المطبقة دولياً، وذلك لمساعدتهم على البدء في مشروعهم الصغير واتخاذ الخطوات الصحيحة لتنميته وإطلاقه إلى السوق.

ومن جهة أخرى أشار الهويدي إلى تدشين "حساب مبادر" وهو حساب جارٍ مُصمّم خصّيصاً لتلبية الاحتياجات المصرفية لروّاد الأعمال، من خلال تقديم حلول المصرفية وخدمات محدّدة من "مركز مبادر KIB"، مبيناً أنه يوفّر العديد من المزايا الخاصة مثل بطاقة السحب الآلي المجانية، ودفتر الشيكات بناء على رغبة العميل، وإمكانية طلب بطاقة ائتمانية، إلى جانب القدرة على التمتّع بتسهيلات المرابحة، وتقديم طلبات للحصول على أجهزة نقاط البيع، علماً أنه لا يوجد حدّ أدنى لفتح الحساب، وتطبّق الشروط والأحكام الخاصة بمزايا الحساب والمحدّدة في سياسة البنك.

كما أضاف الهويدي أن الشركة أطلقت تطبيق "Mubader" بالتعاون مع شركة "Payzah"، علماً بأن هذا التطبيق المبتكر مصمّم ليقدّم جميع الخدمات التي تساعد المبادر على إدارة وتنمية مشروعه بما يحقّق كافة أهدافه وبأفضل النتائج الممكنة.

موضحاً، في الوقت ذاته، أن الفكرة الرئيسية من التطبيق، والمتوفّر حالياً على نظاميIOS وأندرويد، تكمن في تقديم خدمات للمبادرين لتسهيل الأعمال ضمن بيئة ريادية تواكب التطور التكنولوجي وتمكّنهم من تطوير مهامهم وفقاً لاتجاهات السوق، لافتاً إلى احتواء التطبيق على سلسلة من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصّصة التي من شأنها مساندة المبادر الكويتي عند بدء مشروعه الصغير.

وبدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزة (Payzah)، فهد الغريب: "يسرّنا استمرار شراكتنا الناجحة مع مركز مبادر KIB في إطار مساعيه الإيجابية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى خلق بيئة أعمال ريادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، تواكب التطوّر التقني وتسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي وكفاءة الخدمات والمنتجات التي يوفّرها التطبيق". مشيراً إلى أن شركة "بيزة" توفر لجميع المبادرين، الجدد والحاليين، خدمات التحصيل والأعمال الخاصة بالتجارة الإلكترونية، كما إنها تسهم في رفع مستوى كفاءة المبيعات، وتوفير مواقع التجارة الإلكترونية المزوّدة بحلول التخزين والتوصيل من خلال شبكة الشركاء الواسعة لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن "مركز مبادر KIB" يحرص بشكل مستمر على تقديم جميع الأدوات التي تساعد المبادرين الكويتيين على تحقيق النجاح طوال مسيرتهم، وتسهّل توفير سبل الدعم والإرشاد المتنوّعة لهم، وذلك بهدف تأسيس جيل جديد من الطاقات الشابة الكويتية من المبادرين ورواد الأعمال، وتطوير وتنمية مشاريع طموحة وفعّالة تسهم في تنوّع ودفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

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نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.