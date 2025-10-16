أبوظبي: وقّعت "خدمة"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة وصيانة المرافق على مستوى المنطقة؛ و"K2"، شركة التكنولوجيا الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اتفاقية شراكة تهدف إلى إحداث تحول جذري في عمليات إدارة المرافق التقليدية. وسيتعاون طرفا الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض "جيتكس جلوبال 2025" بدبي، على تطوير ونشر حلول ذكية وذاتية التشغيل لإدارة المرافق عبر محفظة "خدمة" الواسعة من المرافق السكنية والتعليمية والتجارية والحكومية.

سيتم بموجب الاتفاقية دمج أحدث التقنيات في عمليات إدارة المرافق اليومية، وتطبيق هذه الحلول ضمن مجموعة مختارة من العقارات التي تديرها "خدمة". وتشمل التطبيقات الرئيسية أنظمة متطورة لإدارة الأصول تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المعدات وزيادة كفاءة عملها على امتداد دورة حياتها، بالإضافة إلى نظم تنظيف وتفتيش ذاتية التشغيل للمناطق التي يصعب الوصول إليها أو تُعد عالية الخطورة، فضلاً عن منصات مراقبة ذكية مدعومة بقدرات تحليل فوريّة متقدمة لتمكين اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات وتحسين الخدمات الاستباقية.

وبهذه المناسبة، قال ناصر برهوم، الرئيس التنفيذي لشركة "خدمة": "نؤمن بالابتكار المستمر كوسيلة لتعزيز مستويات السلامة والإنتاجية والاستدامة، وبناء نموذج متقدم لإدارة المرافق يواكب متطلبات المستقبل ويلبي احتياجات عملائنا. وتعد شراكتنا مع 'K2' خطوةً محورية لرسم ملامح الجيل القادم من أنظمة إدارة المرافق، حيث يرسي الذكاء الاصطناعي والروبوتات معايير جديدة للتميز التشغيلي وجودة الخدمة".

تبشر هذه الشراكة بنقلة نوعية في عمليات إدارة المرافق التقليدية من خلال استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة؛ إذ تساعد على توفير خدمات قائمة على البيانات بما يضمن تعزيز مستويات الإنتاجية والسلامة، والارتقاء بتجارب العملاء، بالإضافة إلى تحسين العمليات التشغيلية وخفض التكاليف من خلال التخطيط الذكي والأتمتة.

وقال شون تيو، المدير الإداري في شركة "K2": "يمكن للذكاء الاصطناعي والروبوتات إحداث تحول جذري في أساليب العمل من خلال تولي المهام الروتينية والمتكررة، بما يتيح للموظفين التركيز على المهام التي تتطلب الإبداع والتفاعل البشري. كما يمكن لهذه التقنيات أن تفتح آفاقاً غير مسبوقة للعمل وتعيد رسم مستقبل الكفاءة والإنتاجية. ونؤمن بأن شراكتنا مع ’خدمة‘ ستسهم في إرساء معايير جديدة لعمليات إدارة المرافق من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في هذا القطاع".

يجمع هذا التحالف الاستراتيجي بين الخبرة التشغيلية المتميزة لشركة "خدمة" ونطاق أعمالها الواسع في السوق مع قدرات "K2" المتطورة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وتدعم هذه الشراكة مسار التحول الرقمي لـ "خدمة"، وتساهم في تعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات إدارة المرافق، بالإضافة إلى تعاون الشركتين على تطوير ونشر تقنيات "K2" المتقدمة عبر مرافق حقيقية.

حول شركة "خدمة":

تُعدّ "خدمة" إحدى الشركات الرائدة والحائزة على العديد من الجوائز في مجال إدارة وصيانة المرافق وخدمات الصيانة المنزلية في دولة الإمارات والمنطقة. وتقدّم الشركة حلولاً متكاملة وفعّالة من حيث التكلفة، تغطي مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية والتعليمية والحكومية وقطاع الضيافة، مع أكثر من 100 مشروع قيد الإدارة حالياً، وأكثر من 18,000 وحدة تعاقدية.

وتشمل خدمات شركة "خدمة" إدارة المرافق المتكاملة، وتنسيق الحدائق، والتنظيف، والصيانة المنزلية، ومكافحة الحشرات، وخدمات الأعمال اليدوية، وإدارة الطاقة والطاقة المتجددة، وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال حلول مخصصة أو شاملة مصممة لتلبية احتياجات كل عميل بما يتناسب مع متطلباته وميزانيته. كما توفر الشركة خدمات الإنقاذ وحراسة الشواطئ على امتداد أكثر من 60 كيلومتراً من السواحل في دولة الإمارات.

وتحرص "خدمة" على تبنّي أحدث الممارسات العالمية والتقنيات المبتكرة، بهدف الارتقاء المستمر بجودة خدماتها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأثر البيئي لعملياتها.

حول شركة "K2":

تُعدّ "K2" شركة تكنولوجية مقرها أبوظبي، تعمل في طليعة الابتكار لتصميم وتطوير أنظمة ذكية في مجالات الروبوتات، والحركة الذاتية، وإطالة العمر التشغيلي، بما يسهم في ابتكار حلول تعمل بأعلى مستويات الدقة والمرونة والتأثير.

تنطلق "K2" من روح الريادة والإصرار على التقدّم، مستندة إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى الارتقاء بالعالم من حولنا، من خلال تمكين الإنسان والآلة معاً للوصول إلى آفاق جديدة من التطور والتميّز.

