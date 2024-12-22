إيمانًا منها بضرورة الاطلاع بدورها الوطني وتطبيقًا لمسؤولياتها المجتمعية من خلال الأنشطة والمبادرات الإنسانية، شاركت شركة اليابان الدولية للتبغ JTI مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في توزيع عدد من البطاطين على الأسر الأكثر استحقاقًا في محافظة القليوبية، وذلك في إطار حملة “سكن ودفا” لمواجهة فصل الشتاء لهذا العام. تهدف هذه الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر لمواجهة تحديات فصل الشتاء وتغيرات الطقس.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود شركة JTI مصر المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تتضمن أنشطة ومشروعات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التكافل الاجتماعي في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، أعربت ماريانا مجدي، مدير عام شركة JTI في مصر، عن سعادتها بهذا النشاط التطوعي الذي يعكس التزام الشركة بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز التنمية بكافة أشكالها حيث نفتخر بما أظهره متطوعونا من تفانٍ والتزام في جهودهم لدعم مجتمع القليوبية.

وأشارت ماريانا إلى تطلعها لتعزيز التعاون مع المؤسسات الخيرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة بين القطاع الحكومي، والوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحقيق مشاريع قومية تساهم في رفع جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

والجدير بالذكر، أن شركة JTI مصر تعتبر المسؤولية المجتمعية جزءاً محورياً من استراتيجية الاستدامة، حيث تركز على تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها. تلتزم الشركة بإطلاق المبادرات الخيرية والمجتمعية بشكل يضمن أقصى استفادة ممكنة. مما يعزز دورها الفاعل في دعم التنمية المستدامة ويؤكد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وتعزيز مكانتها القيادية في المجتمع المصري.

نبذة عن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI)

شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) هي واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني، حيث تبيع منتجاتها في أكثر من 130 دولة. تمتلك الشركة عالميًا علامتي "وينستون" (Winston) التي تحتل المرتبة الثانية عالميًا بين علامات السجائر، و"كاميل" (Camel) خارج الولايات المتحدة. كما تشمل العلامات التجارية الأخرى العالمية "MEVIUS" و"LD". تُعتبر JTI أيضًا لاعبًا رئيسيًا في سوق التدخين الإلكتروني الدولي من خلال علامتها التجارية للتبغ المُسخن "Ploom" وعلامة السجائر الإلكترونية "Logic". يقع مقر الشركة الرئيسي في جنيف، سويسرا، وتوظف حوالي 46,000 شخص، وقد حصلت على جائزة "أفضل صاحب عمل عالمي" للسنة العاشرة على التوالي في عام 2024. JTI هي عضو في مجموعة شركات JT.

بدأت استثمارات الشركة في السوق المصري في عام 2013، ومن بين أشهر علاماتها التجارية في مصر "وينستون" و"كاميل" و"جولد كوست" و" معسل النخلة ".

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