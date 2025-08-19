حصل المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية على تجديد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، المختصة بتقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد الرئيسية.

وتقدّم الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور سلمان حمد الزياني، بهذه المناسبة بخالص التهاني والتبريكات إلى معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، الداعم الأول لجميع الجهود والمشاريع لتطوير المركز الطبي الجامعي، مشيراً إلى أن اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI تُعد أرفع هيئة عالمية لاعتماد جودة وسلامة المؤسسات الصحية.

وقال إن الجامعة أسست المركز الطبي الجامعي ليكون نواة لمدينة الملك عبدالله الطبية، وحرصت منذ إنشائه على جودة وكفاءة خدماته، سعياً منها للمساهمة في تطور الخدمات الصحية في مملكة البحرين، وأوضح أن المركز منذ إنشائه جُهز بأجهزة طبية متطورة بمواصفات عالمية معتمدة على التكنولوجيا الحديثة لتضع المركز الطبي الجامعي في مصاف المراكز الطبية المتقدمة عالمياً، إذ يعمل بالمركز نخبة من الأطباء والاستشاريين، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي، إضافة إلى طاقم طبي من الخبرات الخليجية والدولية عالية التأهيل من حملة الشهادات العليا من الجامعات الأمريكية والأوروبية.

واعتبر الدكتور الزياني أن تجديد هذا الاعتماد يعتبر اعترافاً دولياً بتطبيق أعلى الضوابط وأفضل الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى، بالإضافة إلى تقديم رعاية صحية متميزة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي تقدمه جامعة الخليج العربي وجهود كافة منسوبي هذا المركز الطبي من كفاءات طبية وفنية وإدارية، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في أن يمثل هذا تجديد الاعتماد دافعاً قوياً نحو التحسين المستمر للأداء وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمراجعين.

وأضاف قائلاً: "إن حصول المركز على هذا التقييم المرموق يعكس التزامنا الراسخ بتقديم خدمات طبية وفق أعلى المعايير العالمية، ويجسد الرؤية الطموحة لجامعة الخليج العربي في أن تكون مؤسسة أكاديمية وصحية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي".

هذا، وتمنح اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI شهادة الاعتماد للمنشأة الصحية بعد إجراءات بالغة الدقة في التقييم قبل المنح، وتعتمد على معايير صارمة لقياس مستوى جودة الخدمات ومدى توافرها على مدار الساعة، ومراعاة حقوق المرضى، والتحقق من تطبيق المعايير الدولية واتباع إجراءات التعقيم ومنع انتشار العدوى، إلى جانب تأكدها من وجود برامج تأهيل وتدريب للكوادر البشرية بشكل دوري لتقييم وتطوير الأداء، وما يتم تأمينه من أجهزة طبية متطورة تساعد الأطباء على دقة التشخيص، واتخاذ الخطة العلاجية المناسبة، وقد جاء إعادة الاعتماد بعد مسح ميداني صارم قام به فريق من الخبراء الدوليين لكل أقسام ومرافق المركز الطبي الجامعي.

من جانبه، قال المدير الطبي للمركز الدكتور محمد البنفلاح: "إن إعادة الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة عملية دقيقة للغاية وتتطلب جهداً كبيراً، وهي تؤكد صحة بروتوكولاتنا الصارمة لسلامة المرضى، ومكافحة العدوى، والحوكمة السريرية"، معتبراً أن هذا الإنجاز هو نجاح مشترك وانعكاس مباشر لتفاني طاقمنا الطبي والفني والإداري في ضمان حصول كل مريض على أفضل رعاية ممكنة.

