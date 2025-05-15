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أعلنت شركة ليجاسي ستيتس لتنمية المجتمعات العمرانية – إحدى شركات مجموعة الرواد للاستثمار – عن إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية مشروع « جزال - JAZAL » بمدينة الشيخ زايد، بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه، وذلك ضمن خطتها لتطوير مجتمعات عمرانية عصرية ومستدامة تلبي تطلعات السوق المصري.
وأكد النائب أحمد دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرواد للاستثمار، أن مشروع « جزال - JAZAL » يمثل نقلة نوعية في السوق العقاري من حيث المفهوم والمحتوى، حيث يجمع بين الوحدات السكنية الراقية، والاستوديوهات الفندقية، والمساحات الإدارية والتجارية في موقع استراتيجي بالحي الأول بشارع النزهة في قلب مدينة الشيخ زايد.
وقال دياب إن المشروع يخدم فئات متعددة من العملاء، من الأفراد والعائلات إلى رواد الأعمال والمستثمرين، موضحاً أن تصميمه يستند إلى مفاهيم الهندسة الحديثة والتكنولوجيا الذكية، مع مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ورياضية ومسارات للمشاة والدراجات، بما يوفر بيئة متكاملة للعيش والعمل.
وأضاف دياب: “بدأنا بالفعل تنفيذ الأعمال الإنشائية قبل فتح باب البيع، تأكيدًا على التزامنا بالجدية والمصداقية واحترام مواعيد التسليم، ونخطط لتسليم المشروع بالكامل خلال 3 سنوات.”
وأشار إلى أن «ليجاسي ستيتس» تمتلك محفظة أراضٍ استراتيجية سيتم تطويرها ضمن خطة توسعية تهدف إلى تعظيم الاستثمارات وتقديم منتجات عقارية تلائم احتياجات السوق المصري.
من جانبها، أوضحت نرمين مراد، مدير المبيعات بالشركة، أن مشروع « جزال - JAZAL » يقع على مساحة 16 فدانًا ويضم نحو 600 وحدة سكنية متنوعة، صُممت لتوفير أسلوب حياة متوازن يجمع بين الرفاهية والراحة. وأضافت أن الشركة ستقوم بتسليم جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية في توقيت واحد لضمان تشغيل المشروع بكفاءة منذ اليوم الأول.
كما أشارت إلى أن المشروع يطرح نظم سداد مرنة تصل إلى 9 سنوات، مع مقدمات تبدأ من نسب مريحة، لتسهيل التملك وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية للعملاء.
ويشارك في تنفيذ مشروع « جزال - JAZAL » نخبة من الخبراء، حيث يتولى المهندس أحمد ماهر – رئيس شركة ADC – مهام الاستشاري الهندسي، فيما تتعاون الشركة مع كيان برئاسة الدكتور أحمد مصطفى في أعمال التنفيذ.
ووجه النائب احمد دياب، الدعوة للمهتمين بزيارة موقع مشروع « جزال - JAZAL » للتعرف على تفاصيله عن قرب، مؤكدًا أن المشروع لا يقدم وحدات عقارية فقط، بل أسلوب حياة متكامل يعكس رؤية «ليجاسي ستيتس» في بناء مجتمعات حضارية متطورة تواكب طموحات الأجيال المقبلة.
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